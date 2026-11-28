Skatteverket avvecklar sina id-kort och vill att du vänder dig till Polisen från och med den 1 december 2026. Har du redan bokat tid hos Skatteverket ska du avboka och inte betala de 400 kronor som kortet kostar där.
Ny id-regel 1 december: Avboka och betala inte avgiften
Från den 1 december bör alla som har möjlighet söka id-kort hos Polisen, uppmanar Skatteverket. Har du redan betalat kan du begära pengarna tillbaka med blanketten ”Ansökan om återbetalning” och skicka med kvittot.
Avgiften höjs med 100 kronor
Polisens ansökningsavgift för ett nationellt id-kort höjs från 400 till 500 kronor den 1 december, enligt en förordningsändring. Skatteverkets id-kort kostar 400 kronor.
Den statliga e-legitimationen Sverige-id kostar inget extra, enligt Polisen. Nationella id-kort som utfärdats före den 1 december kan inte användas till Sverige-id. Har du redan ansökt om ett nationellt id-kort måste du ansöka om ett nytt kort och betala igen för att få e-legitimationen.
E-legitimationen fungerar från start på Polisens Mina sidor, rapporterade Dagens PS. Paul Larsson, chef för Polisens serviceavdelning, sa i mars 2026 i en nyhet från Polisen:
Sverige-id har den högsta tillits- och säkerhetsnivån vilket säkerställer att e-legitimationen används av rätt person.
Folkbokförda som inte är svenska medborgare kan ansöka om ett id-kort som inte kan användas som resehandling hos Polisen för 500 kronor. Tid bokas bara via telefon på 114 14, skriver Polisen.
Betala inte för hjälp att boka tid. Bokningen är gratis, men Polisen har uppmärksammat aktörer som tar betalt för den, varnade Polisen i region Syd den 19 november 2026.
Skatteverket avvecklar id-korten kontor för kontor
Åtta av Skatteverkets servicekontor tar inte emot ansökningar om id-kort från den 1 december. Efter den 29 januari 2027 går det inte att ansöka om Skatteverkets id-kort alls, enligt Skatteverket.
Skatteverkets kort som redan utfärdats bör gälla tills giltighetstiden går ut, enligt regeringens proposition. Generaldirektören Fredrik Rosengren beslutade remissvaret, där det står:
Skatteverket ser mycket positivt på den föreslagna avvecklingen av idkortsverksamheten och delar bedömningen att avvecklingen bör ske så snart som möjligt.
Bank-id och Freja nådde inte upp till EU:s högsta säkerhetsnivå, skrev Dagens PS i december 2022. Civilminister Erik Slottner (KD) sa när lagförslaget om statlig e-legitimation lades fram i maj 2026, enligt regeringen:
Sverige behöver en robust och långsiktig lösning för elektronisk identifiering.
Lagen om identitetskort för folkbokförda i Sverige föreslås upphöra att gälla den 1 mars 2027, enligt propositionen. Den bereds av riksdagens skatteutskott, och något beslut finns inte ännu, enligt riksdagen.
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