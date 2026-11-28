Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Avgiften höjs med 100 kronor

Polisens ansökningsavgift för ett nationellt id-kort höjs från 400 till 500 kronor den 1 december, enligt en förordningsändring. Skatteverkets id-kort kostar 400 kronor.

Den statliga e-legitimationen Sverige-id kostar inget extra, enligt Polisen. Nationella id-kort som utfärdats före den 1 december kan inte användas till Sverige-id. Har du redan ansökt om ett nationellt id-kort måste du ansöka om ett nytt kort och betala igen för att få e-legitimationen.

E-legitimationen fungerar från start på Polisens Mina sidor, rapporterade Dagens PS. Paul Larsson, chef för Polisens serviceavdelning, sa i mars 2026 i en nyhet från Polisen:

Sverige-id har den högsta tillits- och säkerhetsnivån vilket säkerställer att e-legitimationen används av rätt person.

Folkbokförda som inte är svenska medborgare kan ansöka om ett id-kort som inte kan användas som resehandling hos Polisen för 500 kronor. Tid bokas bara via telefon på 114 14, skriver Polisen.

Betala inte för hjälp att boka tid. Bokningen är gratis, men Polisen har uppmärksammat aktörer som tar betalt för den, varnade Polisen i region Syd den 19 november 2026.