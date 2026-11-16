Nu kommer de nya Euro 7-reglerna – bilar kan bli 30 000 kr dyrare

Gränsvärdena som följer de nya reglerna säger att vanliga personbilars partikelutsläpp från bromsslitage inte får överstiga 7 milligram per kilometer.

För rena elbilar blir gränsen ännu lägre, de får som mest släppa ifrån sig 3 milligram partiklar per kilometer. Anledningen till de vassare reglerna för elbilar är att de i mindre omfattning använder det vanliga bromssystemet och istället bromsar med de regenerativa bromsarna.

Så blir det med däcken

Också bildäcken hamnar under lupp i det nya regelpaketet. När de slits mot vägbanan frigörs partiklar som sprids i omgivningen.

Hur stora utsläppen blir påverkas bland annat av däckens konstruktion, gummiblandning och bilens vikt. Dagens PS har tidigare rapporterat att däckslitage står 28 procent av världens utsläpp av mikroplaster – som sedan kan spåras vidare till att hamna i vår mat.

De nya reglerna ska begränsa hur mycket material däcken får släppa ifrån sig. Kraven införs stegvis och börjar med vanliga personbilsdäck den 1 juli 2028. Från den 1 juli 2030 omfattas även befintliga däckmodeller som säljs på EU-marknaden, enligt EU:s Euro 7-förordning.