Om drygt två veckor börjar EU:s nya regelpaket, Euro 7, att gälla. Det innebär nya gränsvärden för hur däck och bromsar får förorena. Experter menar att dyrare bilar är att vänta.
Nu kommer de nya Euro 7-reglerna – bilar kan bli 30 000 kr dyrare
För första gången införs gemensamma gränsvärden för partiklar från bromsslitage och däck. Elbilar, som tidigare varit undantagna från reglerna, kommer därför nu också omfattas, skriver Iltalehti.
Gränsvärdena som följer de nya reglerna säger att vanliga personbilars partikelutsläpp från bromsslitage inte får överstiga 7 milligram per kilometer.
För rena elbilar blir gränsen ännu lägre, de får som mest släppa ifrån sig 3 milligram partiklar per kilometer. Anledningen till de vassare reglerna för elbilar är att de i mindre omfattning använder det vanliga bromssystemet och istället bromsar med de regenerativa bromsarna.
Så blir det med däcken
Också bildäcken hamnar under lupp i det nya regelpaketet. När de slits mot vägbanan frigörs partiklar som sprids i omgivningen.
Hur stora utsläppen blir påverkas bland annat av däckens konstruktion, gummiblandning och bilens vikt. Dagens PS har tidigare rapporterat att däckslitage står 28 procent av världens utsläpp av mikroplaster – som sedan kan spåras vidare till att hamna i vår mat.
De nya reglerna ska begränsa hur mycket material däcken får släppa ifrån sig. Kraven införs stegvis och börjar med vanliga personbilsdäck den 1 juli 2028. Från den 1 juli 2030 omfattas även befintliga däckmodeller som säljs på EU-marknaden, enligt EU:s Euro 7-förordning.
Kan göra bilen dyrare
För biltillverkarna innebär nya krav nya kostnader. Renaults vd François Provost vädjar om att frysa regelverken i tio år, detta menar han är nödvändigt för att hålla kostnadsutvecklingen i schack.
Auto Motor & Sport uppskattar att de nya teknikkraven kan göra en vanlig personbil 22 000 kronor dyrare, det med hänvisning till branschorganisationen ACEA.
François Provost, däremot, räknade med en ökad kostnad om drygt 30 000 kronor per bil till 2030.
Avgaskraven uppdateras
Avgaskraven för vanliga personbilar förblir i stor utsträckning desamma som i Euro 6. Däremot skärps kraven på hur länge bilarna måste klara utsläppsgränserna och under vilka körförhållanden de ska testas.
Att utsläppen från vägtrafiken fortfarande är ett problem syns i den svenska statistiken. Naturvårdsverket menar att vägtransporter släppte ut drygt 31 000 ton kväveoxider under 2024 – omkring 32 procent av Sveriges totala utsläpp. Personbilar stod för lite mer än hälften av detta.
Elbilsbatterier omfattas också av Euro 7. De ska behålla minst 80 procent av sin kapacitet efter fem år eller 10 000 mil, beroende på vilket som inträffar först. Efter åtta år eller 16 000 mil är kravet 72 procent.
De första av de nya Euro 7-reglerna börjar gälla för nya personbilsmodeller den 29 november 2026. För samtliga nya personbilar gäller de från den 29 november 2027.