Skilsmässorna fördubblade – bland de rika

”Rikedomarna ökar”

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Keith Walsh, advokat specialiserad på familjerätt, menar att trenden kring skilsmässor beror på den ökande rikedomen inom traditionella branscher.

”Vi ser allt fler ärenden som rör stora förmögenheter, där många av parterna har tillgångar på över 10, 20 eller 30 miljoner euro”, säger Keith Walsh.

”Förmögenhetsuppbyggnaden under senare år har bidragit till denna ökning, liksom försäljningen av företag till utländska investerare.”

Fastigheter har traditionellt utgjort en stor del av de aktuella tillgångarna, men aktier och värdepapper förekommer nu i betydligt högre grad bland välbärgade och rika, enligt Walsh.

Han påpekar att det i mål som rör stora förmögenheter ofta förekommer att den ena maken äger ett företag som går bra.

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”Mycket stora belopp”

”En försäljning av företaget kan generera betydande tillgångar, eller så behålls företaget och måste värderas. Denna värdering kan uppgå till mycket stora belopp”, förklarar Walsh.

”Irländsk lagstiftning skiljer sig från andra länders och bygger på principen om skälig försörjning, till skillnad från en modell baserad på insatser där man får ut vad man har skjutit till.”

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”Irländska domstolar betraktar äktenskapet som ett gemensamt projekt, vilket innebär att tillgångsfördelningen hanteras på ett annat sätt.”

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12,8 år i snitt varar ett äktenskap i Sverige som slutar i skilsmässa. Nu visar statistik från Irland en fördubbling av skilsmässor bland rika irländare. (Foto: Robert Henriksson/TT)

12,8 år till skilsmässan i Sverige

Sverige har en annan struktur när det gäller juridiken kring skilsmässor och ingen statistik av irländsk tappning.

Ett svenskt äktenskap som slutar i skilsmässa gör det efter 12,8 år i snitt. Förra året skilde sig 19 924 män och 20 556 kvinnor i Sverige.

De åldersmässiga topparna hos de som skiljer sig i Sverige var 2024 40-44 år (6 863 personer), 45-49 år (6 553) och 50-54 (5 718). Högre upp planar kurvan ut.

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