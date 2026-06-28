"Hormonstörande": Var tredje deodorant utpekad

”Undvik om du kan”

Elin Volder Rutle, chef för Konsumentrådet, påpekar hos norska Forskning att det inte är farligt i sig att använda de aktuella deodoranterna.

”Det handlar om att vi med tiden utsätts för många av dessa ämnen, och att det inte alltid är så lätt att välja bort dem”, säger Rutle.

”Men kosmetika är ett område där man kan välja att undvika dem. Det handlar om att undvika dessa ämnen där man kan.”

Ett av ämnena, cyklopentasiloxan, finns på EU:s kemikaliemyndighets så kallade kandidatlista.

”Det rör sig om ämnen som inger stor oro och där reglering väntas”, förklarar Rutle.

”Cyklopentasiloxan misstänks ha en östrogenliknande effekt och är mycket skadligt för miljön. Vi anser att det är problematiskt ur ett konsumentperspektiv att ämnen som misstänks vara hälsofarliga tillåts.”

”Behöver skydda barnen”

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Förra året gick flera internationella forskare ut och varnade för att mer måste göras för att skydda våra barn från kemikalier.

”Ett paradigmskifte i hur vi testar och godkänner kemikalier är absolut nödvändigt för att säkerställa barns hälsa”, skrev en av forskarna i en artikel i New England Journal of Medicine.

Föräldrar kan skydda sina barn hemma med enkla åtgärder, skriver Leonardo Trasande, professor i barnmedicin, i en artikel i ansedda The Lancet där han ger konkreta förslag kring att välja parfymfria och miljömärkta hygienprodukter.

Undvik deodorant med hormonstörande ämnen eftersom du kan göra det är rådet. Ett annat råd är att inte handla produkter tillverkade utanför EU. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Handla inom EU eller på hemmaplan

2024 varnade Konsumentrådet för flera av samma ämnen i schampon och 2023 hittades de i hudkrämer.

Men Konsumentrådets mål är inte att vi alla ska bli experter på att läsa komplicerade ingredienslistor för att undvika dessa skadliga ämnen, säger Elin Volder Rutle.

”Man kan hellre välja en av de vi rekommenderar. Eller bara köpa Svanenmärkta produkter”, säger hon.

Rådet här är att se varifrån produkterna kommer och inte handla kosmetiska, hud- och kroppsvård på sajter som Temu.

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”Det är bättre i EU än i andra delar av världen – så handla på hemmaplan eller från europeiska butiker”, är Rutles avslutande råd.

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