Forskare: Så kan virus påverka vår moral

Undviker allt som kan vara risk

Den mest grundläggande mekanismen är avsky. Vi undviker instinktivt allt som luktar som om det skulle kunna innebära en risk. Det är därför vi får kväljningar exempelvis vid lukten av ruttnande mat, hävdar Robson.

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Andra, mer subtila, mekanismer ser till att vi följer sociala normer och vid sjukdomsutbrott har det historiskt varit extra viktigt att vi gjort det.

Det gör, menar forskarna, att redan påminnelser om sjukdom gör oss mer benägna att anpassa oss efter andra.

En rad studier ger stöd åt denna teori. Mark Schaller vid University of British Columbia, upptäckte att studenter var mer benägna att rösta i linje med andra studenters åsikter, om de just påmint sig om ett tillfälle då de varit sjuka.

För att förhindra att sjukdomar sprids mellan grupper kan vår rädsla för smitta också minska vår tillit till utomstående, menar forskare.

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Följde majoriteten tydligare

Vid University of Hong Kong fick deltagare i en studie bedöma modern konst, samtidigt som deltagarna fick veta hur andra betraktare bedömt verken.

Deltagare som fick en påminnelse om smitta, vid det här tillfället bilder av öppna sår och slingrande larver, följde majoritetens åsikter snarare än att göra egna bedömningar.

Deltagare som i stället fick se bilder av bil- och tågolyckor, händelser utan någon risk för smitta, visade inte alls samma tendens.

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Social distansering – och kanske även avståndstagande? Virus och infektioner kan påverka vår moral och få oss att följa strömmen. (Foto: Alexandra Bengtsson/TT)

Såg snett på sex i mormors säng

I en annan studie, mer udda i frågeställningen kan man tycka, visade det sig att de som påmints om sjukdom strax innan, blev mer moraliskt benägna att döma ett par hårt för att de haft sex i mannens mormors säng.

I en italiensk undersökning med 685 deltagare 2020, fann Giulia Fuochi från universitetet i Padua ett tydligt samband mellan rädsla för viruset under pandemin och synen på olika minoritetsgrupper.

Grupperna i fråga var invandrare, vuxna droganvändare och utländska medborgare. En svagare känsla av gemensam identitet och delat öde styrde till negativa attityder.

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