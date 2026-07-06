Kan sjukdomsbrott och virus påverka vår moral och göra oss mer främlingsfientliga? Kanske. Vårt ”beteendemässiga immunsystem” styr.
Forskare: Så kan virus påverka vår moral
Nyheter om sjukdomsutbrott kan påverka våra hjärnor och våra attityder på väntade och oväntade sätt.
Det ”beteendemässiga immunsystem” vi bär på, kan leda till strängare moral hos oss och till och med bidra till främlingsfientlighet, menar forskare.
David Robson, prisbelönt vetenskapsskribent och författare, menar att redan när vi hör nyheter om utbrott av exempelvis ebola eller oro för hantavirus, reagerar vi, även om vi med största säkerhet aldrig kommer i kontakt med dessa patogener.
”Som jag först beskrev för BBC i april 2020 är vi biologiskt programmerade med ett ´beteendemässigt immunsystem´ som kan forma vår psykologi vid minsta antydan om sjukdom”, skriver Robson.
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Får oss att följa normer
”Påminnelser om infektion kan göra oss mer benägna att följa normer och undvika risker, samt mindre öppna för dem som bryter mot sociala normer.”
”Det finns till och med tecken på att det kan bidra till främlingsfientlighet”, menar skribenten hos BBC.
Eftersom det går åt enorma mängder energi för kroppen för att bekämpa infektioner, har vi utvecklat en uppsättning psykologiska reaktioner, som syftar till att minska vår kontakt med patogener redan från början.
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Undviker allt som kan vara risk
Den mest grundläggande mekanismen är avsky. Vi undviker instinktivt allt som luktar som om det skulle kunna innebära en risk. Det är därför vi får kväljningar exempelvis vid lukten av ruttnande mat, hävdar Robson.
Andra, mer subtila, mekanismer ser till att vi följer sociala normer och vid sjukdomsutbrott har det historiskt varit extra viktigt att vi gjort det.
Det gör, menar forskarna, att redan påminnelser om sjukdom gör oss mer benägna att anpassa oss efter andra.
En rad studier ger stöd åt denna teori. Mark Schaller vid University of British Columbia, upptäckte att studenter var mer benägna att rösta i linje med andra studenters åsikter, om de just påmint sig om ett tillfälle då de varit sjuka.
För att förhindra att sjukdomar sprids mellan grupper kan vår rädsla för smitta också minska vår tillit till utomstående, menar forskare.
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Följde majoriteten tydligare
Vid University of Hong Kong fick deltagare i en studie bedöma modern konst, samtidigt som deltagarna fick veta hur andra betraktare bedömt verken.
Deltagare som fick en påminnelse om smitta, vid det här tillfället bilder av öppna sår och slingrande larver, följde majoritetens åsikter snarare än att göra egna bedömningar.
Deltagare som i stället fick se bilder av bil- och tågolyckor, händelser utan någon risk för smitta, visade inte alls samma tendens.
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Såg snett på sex i mormors säng
I en annan studie, mer udda i frågeställningen kan man tycka, visade det sig att de som påmints om sjukdom strax innan, blev mer moraliskt benägna att döma ett par hårt för att de haft sex i mannens mormors säng.
I en italiensk undersökning med 685 deltagare 2020, fann Giulia Fuochi från universitetet i Padua ett tydligt samband mellan rädsla för viruset under pandemin och synen på olika minoritetsgrupper.
Grupperna i fråga var invandrare, vuxna droganvändare och utländska medborgare. En svagare känsla av gemensam identitet och delat öde styrde till negativa attityder.
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