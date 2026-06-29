Kirurg opererade patient 2 400 kilometer bort

Kirurgen, Prokar Dasgupta som är ledande på området, säger att det kändes ”nästan som om jag var där”.

Dasgupta utförde en prostataoperation på Paul Buxton, 62, som säger att det för hans del var en självklarhet att låta sig opereras med de här förutsättningarna.

Buxton kommer ursprungligen från Burnham on Sea i Somerset men flyttade till Gibraltar för 40 år sedan.

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”Ville ge tillbaka lite”

Gibraltar, tidigare en brittisk koloni och i dag en del av Storbritannien men med ett begränsat självstyre, har bara ett sjukhus, St Bernard´s i Europort.

Det gör att patienter med mer komplexa behov ofta måste resa utomlands, vanligtvis till Storbritannien för att bli omhändertagna.

Paul Buxton hade räknat med att hamna på en väntelista i Storbritannien efter att ha fått diagnosen om prostatacancer runt jul, men valde att ta chansen att bli den förste patient som genomgick denna operation på distans, som i sig var en del i en studie, skriver BBC.

”Jag tänkte att det var ett sätt att ge tillbaka lite till samhället”, säger Buxton som är glad över att vara en del av den medicinska historien.

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