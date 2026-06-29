Storbritannien rapporterar nu den första robotoperationen på långdistans. Kirurgen fanns i London – patienten i Gibraltar.
Kirurg opererade patient 2 400 kilometer bort
En kirurg i London har nu opererat en patient 2 400 kilometer bort, i Gibraltar. Det är den första robotoperationen på så lång distans som utförts från Storbritannien.
Kirurgen, Prokar Dasgupta som är ledande på området, säger att det kändes ”nästan som om jag var där”.
Dasgupta utförde en prostataoperation på Paul Buxton, 62, som säger att det för hans del var en självklarhet att låta sig opereras med de här förutsättningarna.
Buxton kommer ursprungligen från Burnham on Sea i Somerset men flyttade till Gibraltar för 40 år sedan.
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”Ville ge tillbaka lite”
Gibraltar, tidigare en brittisk koloni och i dag en del av Storbritannien men med ett begränsat självstyre, har bara ett sjukhus, St Bernard´s i Europort.
Det gör att patienter med mer komplexa behov ofta måste resa utomlands, vanligtvis till Storbritannien för att bli omhändertagna.
Paul Buxton hade räknat med att hamna på en väntelista i Storbritannien efter att ha fått diagnosen om prostatacancer runt jul, men valde att ta chansen att bli den förste patient som genomgick denna operation på distans, som i sig var en del i en studie, skriver BBC.
”Jag tänkte att det var ett sätt att ge tillbaka lite till samhället”, säger Buxton som är glad över att vara en del av den medicinska historien.
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Tidigare genombrott
Brittiska kirurger har tidigare deltagit i stora genombrott inom telekirurgi, bland annat en transatlantisk robotoperation på en död kropp på 6 400 kilometers avstånd, som skulle bevisa att kirurgi på långdistans är tekniskt möjlig.
Operationen av Buxton utfördes från London Clinic med hjälp av en robot utrustad med en 3D HD-kamera och fyra armar, allt styrt via en konsol med en fördröjning på endast 0,06 sekunder.
Konsolen i Storbritannien var ansluten till roboten i Gibraltar via fiberoptiska kablar, med en reserv-5G-länk.
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Första godkända roboten
I operationen användes Toumai Robotic System, i ett samarbete mellan London Clinic och Gibraltar Health Authority.
Dasgupta sa: ”Detta ger oss möjlighet att behandla patienter i avlägsna områden och mindre samhällen genom att bokstavligen kunna ta den bästa kirurgen vart som helst”, säger kirurgen själv, Prokar Dasgupta.
I operationen användes kinesiska Shanghai Microport Medbots Toumai Remote-robot, som gör det möjlighet att utföra denna typ av operationer.
Denna blir nu den första som får ett EU-godkännande och därmed tillträde till den europeiska marknaden, skriver South China Morning Post.
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