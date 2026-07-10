Barnlösa män har ofta dålig ekonomi eller sämre hälsa – och kvinnor ”återanvänder” hellre män med god ekonomi, enligt en studie.
Kvinnor "återanvänder" män med god ekonomi
Astrid Louise Hanssen Wang är docent vid universitetet i norska Bergen. Hon har tidigare forskat kring barnlöshet bland män.
Tillsammans med kollegan Kjell Erik Lommerud publicerade hon 2019 en studie av män födda mellan 1959 och 1974.
”Vi fann att de som förblir barnlösa vanligtvis har låga inkomster, dålig hälsa och/eller ofta går på sjukersättning”, säger hon.
Nu har en ny studie kommit, gjord av forskare vid Institutet för social forskning och Frischcentrum, med fokus på män med de högsta inkomsterna.
”De drar slutsatsen att ’återanvändningen’ av män bland de 20 procent som tjänar mest inte kan förklara varför män i botten av inkomstfördelningen förblir barnlösa”, säger Wang.
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Män med god inkomst pappor
”Samtidigt visar både deras och vår studie att män på nivåerna därunder – de med hyggliga inkomster och god försörjningsförmåga – faktiskt skaffar barn, ofta med flera olika partners.”
Wang och Lommerud har spekulerat i sambanden kring vilka kvinnor väljer att skaffa barn med.
”Kvinnor väljer bort att skaffa barn med ´lågstatusmän´”, konstaterade forskarna i den debattartikel 2020.
Astrid Louise Hanssen Wang är övertygad om att den allt bättre tillgången till preventivmedel och rätten till abort, har spelat en stor roll för denna trend. Hon pekar på att barnlösheten faktiskt ökat sedan 1960-talet.
”Kvinnor kan välja”
”De som föddes på 1960-talet nådde barnafödande ålder under 1980- och 1990-talen. Och det gav dem ett val. När kvinnor har ett val kan de själva bestämma vem de vill skaffa barn med”, påpekar hon hos norska Forskning.
Det handlar dock inte om någon återanvändning av ekonomiskt starka män, menar hon.
”Det vi ser är snarare att kvinnor väljer att skaffa barn med män som har ekonomiska resurser – män som har etablerat sig på arbetsmarknaden och kan dela på kostnaderna. Det är knappast förvånande.”
Wang menar att det är dessa män som ”återanvänds” och blir pappor till barn med flera olika partners.
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Forskare: ”Tesen stämmer inte”
Sara Cools vid Institutet för samhällsforskning, menar att tesen om ”återanvändning” inte stämmer.
”Ju högre inkomst, desto lägre är sannolikheten att bli pappa till barn med flera partners”, påpekar hon.
Astrid Louise Hanssen Wang säger hos Forskning att hon anser det svårt att förutse framtiden för dagens 30-åringar.
”Det är något med dejtingmarknaden som verkar vara problematiskt. Vi behöver mer forskning om hur människor hittar partners”, hävdar hon.
Wang tror inte att barnlöshet handlar om ekonomi. Kanske.
”Oavsett vilket visar både statistiken i den nya studien och våra egna analyser att kvinnor föredrar att skaffa barn med män som har ekonomiska förutsättningar att försörja en familj”, säger Wang.