Kvinnor "återanvänder" män med god ekonomi

”Vi fann att de som förblir barnlösa vanligtvis har låga inkomster, dålig hälsa och/eller ofta går på sjukersättning”, säger hon.

Nu har en ny studie kommit, gjord av forskare vid Institutet för social forskning och Frischcentrum, med fokus på män med de högsta inkomsterna.

”De drar slutsatsen att ’återanvändningen’ av män bland de 20 procent som tjänar mest inte kan förklara varför män i botten av inkomstfördelningen förblir barnlösa”, säger Wang.

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Män med god inkomst pappor

”Samtidigt visar både deras och vår studie att män på nivåerna därunder – de med hyggliga inkomster och god försörjningsförmåga – faktiskt skaffar barn, ofta med flera olika partners.”

Wang och Lommerud har spekulerat i sambanden kring vilka kvinnor väljer att skaffa barn med.

”Kvinnor väljer bort att skaffa barn med ´lågstatusmän´”, konstaterade forskarna i den debattartikel 2020.

Astrid Louise Hanssen Wang är övertygad om att den allt bättre tillgången till preventivmedel och rätten till abort, har spelat en stor roll för denna trend. Hon pekar på att barnlösheten faktiskt ökat sedan 1960-talet.

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