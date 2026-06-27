Humöret: Därför blir du hetare av värmen

Värmens betydelse för den psykiska hälsan är mindre kända men markanta, enligt läkare.

”Forskning visar att aggressivitet, trafikilska, våld och till och med akuta vårdbesök på grund av psykisk ohälsa tenderar att öka under dagar med högre temperaturer”, säger Susan Albers, klinisk psykolog vid Cleveland Clinic.

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”Då minskar vårt tålamod”

Att bli varm och överhetta ger oss obehagskänslor, förklarar Albers.

”När vi upplever fysiskt obehag minskar vårt tålamod, vi blir mer lättirriterade och reagerar snabbare känslomässigt”, förklarar psykologen hos Euronews.

När hjärnan arbetar på högvarv, under värmestress, för att hålla kroppen sval, finns färre resurser för att hålla oss lugna och fokuserad.

Det viktigaste vid höga temperaturer är att få i sig tillräckligt med vätska. Hälsoexperter talar om ett glas vatten i timmen och minst 2-3 liter om dagen.

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