En värmebölja och extremvärme påverkar oss inte bara fysiskt. Värmen gör oss dessutom argare, mer våldsamma – och otrevligare i trafiken.
Humöret: Därför blir du hetare av värmen
Värmeböljan över Europa fortsätter och ger stora konsekvenser. Det handlar inte bara om hur extremvärmen skadar kroppen, utan även hur den kan utlösa en rad effekter på vår psykiska hälsa, allt ifrån att vi blir irriterade och känner ångest till att vi blir mer aggressiva.
Värmens betydelse för den psykiska hälsan är mindre kända men markanta, enligt läkare.
”Forskning visar att aggressivitet, trafikilska, våld och till och med akuta vårdbesök på grund av psykisk ohälsa tenderar att öka under dagar med högre temperaturer”, säger Susan Albers, klinisk psykolog vid Cleveland Clinic.
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”Då minskar vårt tålamod”
Att bli varm och överhetta ger oss obehagskänslor, förklarar Albers.
”När vi upplever fysiskt obehag minskar vårt tålamod, vi blir mer lättirriterade och reagerar snabbare känslomässigt”, förklarar psykologen hos Euronews.
När hjärnan arbetar på högvarv, under värmestress, för att hålla kroppen sval, finns färre resurser för att hålla oss lugna och fokuserad.
Det viktigaste vid höga temperaturer är att få i sig tillräckligt med vätska. Hälsoexperter talar om ett glas vatten i timmen och minst 2-3 liter om dagen.
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Påverkar hur hjärnan fungerar
En uttorkad kropp tappat förmågan att reglera sin temperatur och kan orsaka sömnighet, yrsel och huvudvärk. Det kan också påverka hur hjärnan fungerar.
”Även mild uttorkning kan påverka de delar av hjärnan som ansvarar för uppmärksamhet, beslutsfattande och känslor. Du kan känna dig mer orolig, dimmig eller irriterad innan du ens inser att du är törstig”, analyserar Susan Albers.
Några enkla lösningar inkluderar att dricka något kallt eller använda en kall trasa eller ispåse för att kyla ner de delar av kroppen som har blodkärl närmare huden, som nacke, handleder och vrister.
”Överhettning kan göra att din hjärna känner sig överstimulerad. Om du märker att du blir irriterad, orolig eller överväldigad, byt miljö”, föreslår Albers.
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Sömnen har viktig roll
Även sömnen spelar en viktig roll för att vi ska kunna fungera korrekt under dagen. Därför är de tropiska nätter som kännetecknar värmeböljor ett stort problem.
En tropisk natt är när temperaturen under natten inte sjunker under 20 grader Celsius, något som i klimatförändringarnas tid blivit vanligare även i normalt svalare länder.
Natten är den tid då kroppen ska återhämta sig. Om temperaturen inte sjunker nattetid, sker inte den återhämtningen och kroppen förblir ansträngd.
”När vi sover sjunker vår kärntemperatur, vårt kardiovaskulära system vilar och den ackumulerade stressen från en varm dag börjar minska”, förklarar Armel Castellan, teknisk rådgivare kring extrem värme vid Världsmeteorologiska organisationen och WHO.
Även Susan Albers identifierar dålig nattsömn som en utlösande faktor för förändringar i humöret och känslomässiga svängningar.
”Även en enda natts dåliga sömn kan göra dig mer känslomässigt reaktiv, otålig och mindre kapabel att hantera vardagliga frustrationer”, menar hon.