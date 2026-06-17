Fjärilar som äter pollen kan ge oss ledtrådar till ett längre liv. Här talar vi om fjärilar som lever 25 gånger längre än sina släktingar.
Forskare: Fjärilar kan ge oss ett längre liv
Det finns dagsländor som bara lever fem minuter och grönlandshajar som är äldre än de flesta länder – och naturligtvis allt däremellan när det gäller livslängd.
Nu avslöjar forskare en otrolig variation i livslängd hos närbesläktade fjärilar – inklusive en art som lever 25 gånger längre än andra närbesläktade fjärilar.
Fjärilar har alltid fascinerat människan. På USA:s västkust täcker de landskapet i en fladdrande, svart-orange tapet och lika fascinerande är hur fjärilar kan korsa Atlanten och passera 4 200 kilometer på en vecka.
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Studerade fjärilars livslängd
Ändå är fjärilar kortlivade och lever vanligtvis bara ett par veckor, men där är ”vanligtvis” nyckelordet.
För att bättre förstå vad som styr fjärilarnas livslängd gjorde forskare en sammanställning av den maximala, rapporterade livslängden för tio medlemmar av Heliconiini-stammen som består av dussintals fjärilsarter.
Man gjorde det med hjälp av data från fältstudier, offentliga fjärilshus och program för markering, utsättning och återfångning, skriver Science Alert.
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”Häpnadsväckande” variation
Resultatet blev att man såg en ”häpnadsväckande” variation i livslängd hos dessa närbesläktade fjärilar.
Den gick från 14 dagar för arten Dione juno 348 dagar för Heliconius hewitsoni.
Detta är den högsta variationen som någonsin registrerats hos något annat än fiskar med så nära släktskap och en gåta för forskarna.
En möjlig förklaring är att det långa livet beror på en unik kost. Fjärilar av släktet Heliconius är de enda som är kända för att konsumera pollen som vuxna.
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Pollen är skillnaden
De pollenkonsumerande fjärilarna hade en genomsnittlig maximal livslängd på cirka 177 dagar.
De icke-pollenkonsumerande nådde inte längre än till ett genomsnitt på 58 dagar.
Dessutom visade de pollenätande Heliconius längre median- och maximal livslängd, lägre dödlighet vid baslinjen, långsammare åldrande och starkare greppstyrka.
Eftersom pollen är full av nyttiga fetter och aminosyror kan det även stärka fjärilarnas immunförsvar och energilagringsförmåga, resonerar forskarna.
Kan ge oss ett längre liv?
Nu vill forskarna gå vidare med ytterligare studier som kan reda ut de faktorer som är relaterade till ökad livslängd.
Någon nytta av forskningen för oss människor? Ja, den möjligheten finns, menar forskarna.
”Eftersom verklig vetenskap ofta visar sig vara konstigare än fiktion, är det inte otänkbart att sådan forskning så småningom kan ligga till grund för mänskliga vägar att förbättra det allmänna välbefinnandet och pressa ut ytterligare ett år eller två av våra redan ökande förväntade livslängder”, avslutar Science Alert.