Forskare: Fjärilar kan ge oss ett längre liv

”Häpnadsväckande” variation

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Resultatet blev att man såg en ”häpnadsväckande” variation i livslängd hos dessa närbesläktade fjärilar.

Den gick från 14 dagar för arten Dione juno 348 dagar för Heliconius hewitsoni.

Detta är den högsta variationen som någonsin registrerats hos något annat än fiskar med så nära släktskap och en gåta för forskarna.

En möjlig förklaring är att det långa livet beror på en unik kost. Fjärilar av släktet Heliconius är de enda som är kända för att konsumera pollen som vuxna.

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Pollen är skillnaden

De pollenkonsumerande fjärilarna hade en genomsnittlig maximal livslängd på cirka 177 dagar.

De icke-pollenkonsumerande nådde inte längre än till ett genomsnitt på 58 dagar.

Dessutom visade de pollenätande Heliconius längre median- och maximal livslängd, lägre dödlighet vid baslinjen, långsammare åldrande och starkare greppstyrka.

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Eftersom pollen är full av nyttiga fetter och aminosyror kan det även stärka fjärilarnas immunförsvar och energilagringsförmåga, resonerar forskarna.

Grillade revben är ingen kost för fjärilar, men kanske en bra diet för människor som vill ha ett längre liv? Kött ger en större chans att bli 100, enligt forskare. (Foto:Janerik Henrikson/TT).

Kan ge oss ett längre liv?

Nu vill forskarna gå vidare med ytterligare studier som kan reda ut de faktorer som är relaterade till ökad livslängd.

Någon nytta av forskningen för oss människor? Ja, den möjligheten finns, menar forskarna.

”Eftersom verklig vetenskap ofta visar sig vara konstigare än fiktion, är det inte otänkbart att sådan forskning så småningom kan ligga till grund för mänskliga vägar att förbättra det allmänna välbefinnandet och pressa ut ytterligare ett år eller två av våra redan ökande förväntade livslängder”, avslutar Science Alert.

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