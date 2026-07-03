Här dog tusentals i värmeböljan

Miljoner amerikaner påverkas

I USA påverkas redan miljontals amerikaner av värmeböljor. Helgen kring nationaldagen 4 juli kommer att präglas av extrem värme och hög luftfuktighet i centrala och östra USA.

Klimatförändringar driver upp temperaturer globalt, men särskilt i Europa, som är den kontinent som värms upp snabbast.

Det leder till fler värmeböljor sommartid, ökad belastning på Europas vattenförsörjning och kraftigare skogsbränder.

Sommarens rekordhöga temperaturer har dessutom visat sig särskilt dödliga.

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1 222 dödsfall i Belgien hittills

Frankrike rapporterar alltså 2 025 dödsfall över det normala. Siffran i Belgien är 1 222 ”extra” dödsfall, en ökning med 39 procent.

Landets hälsoministerium beskriver antalet dödsfall under värmeböljan som ”utan motstycke”.

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Av de franska dödsfallen är 62 procent i Paris-regionen. Det franska hälsoministeriet uppger att den siffra – 2 025 döda – som redovisats, sannolikt är en ”underskattning” och att den slutliga siffran ”därmed skulle vara högre än dessa första siffror.

I Nederländerna rapporteras cirka 480 dödsfall över det normala, efter att temperaturen nått nästan 40 grader i delar av landet.

Nederländerna väntas få en svalare vecka framöver, men det blir extrem värme på andra håll.

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Paris sjukhus har fyllts av personer som drabbats av värmeböljan. Av Frankrikes 2 025 rapporterade dödsfall är 62 procent i Paris-regionen. (Foto: Christophe Ena/AP-TT)

Ny extremvärme i helgen

I södra Frankrike väntas temperaturen nå 40 grader och Météo-France har utfärdat röda varningar kring risk för skogsbränder i landets södra delar fredag och lördag.

Under torsdagen uppgav ministern Sébastien Lecornu att nästan 7 000 bränder brutit ut sedan sommarsäsongens början, och att omkring 8 700 hektar hittills brunnit.

På Iberiska halvön har vädertjänsten Aemet varnat för risken för ännu en värmebölja.

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Portugals regering har utlyst beredskapsläge fram till midnatt tisdag. Där väntas temperaturer över 40 grader med nattemperaturer över 25 grader.

I sydvästra Spanien råder orange varning och temperaturen väntas nå över 40 grader lokalt.



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