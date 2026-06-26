Människan kan genomgå en megaförändring mitt framför våra ögon. Ska vi tro forskarna kan vi i princip hoppa över evolutionen.
Forskare: Nu kan vi hoppa över evolutionen
Enligt flera forskargrupper kan mänsklig kultur nu forma evolutionen mer än miljöpåverkan och annat.
Det beror, menar de, på vår teknologi, medicin och vår anmärkningsvärda förmåga att lösa problem i samarbete.
Allt det gör att de lösningar vi skapar för att göra våra liv enklare – från kontaktlinser till centralvärme, löser och kan lösa biologiska utmaningar mycket snabbare än vad evolutionen kan, menar forskarna.
Enkelt uttryckt: glöm evolution med små steg i 50 generationer, nu hoppar vi över det hela och löser problemen rakt över disk. Ungefär.
”Människans evolution verkar växla”, säger Tim Waring, som forskar i kulturell evolution vid University of Maine, hos Science Alert.
Evolution, den process där levande organismer gradvis förändras genom ärftlig genetisk variation, är som hörs av beskrivningen normalt långsam och utvecklas över många generationer.
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”Löser problem snabbare”
Den formas vanligtvis av miljöpåverkan som väljer vilka gener som är mer benägna än andra att föras vidare till framtida generationer.
”När vi lär oss användbara färdigheter, institutioner eller teknologier från varandra, ärver vi adaptiva kulturella metoder”, säger Waring.
”När vi granskar bevisen finner vi att kultur löser problem mycket snabbare än genetisk evolution. Detta tyder på att vår art befinner sig mitt i en stor evolutionär övergång”, menar han.
Människor utvecklas fortfarande och miljöpåverkan formar ännu mycket av den evolutionen.
Men Tim Waring och hans kollega, evolutionsekologen Zachary Wood vid University of Maine, hävdar att kultur nu har blivit det som utövar det dominerande inflytandet.
”Kulturell evolution äter genetisk evolution till frukost”, säger Wood. ”Det är inte ens i närheten.”
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Skapar stegvis förändring
Waring och Wood har utvecklat en testbar teori om att eftersom kultur utvecklas mycket snabbare än gener, skulle den kunna driva en gradvis förändring i hur mänskliga egenskaper formas.
De utvecklade sedan kvantitativa sätt att mäta hur snabbt denna förändring kan utvecklas.
Deras resultat tyder på att denna övergång redan kan vara på gång och till och med kan accelerera.
”Fråga dig själv detta: Vad är viktigast för dina personliga livsresultat, de gener du föds med, eller landet där du bor”, frågar Waring retoriskt.
”Samhälle och kultur”
”I dag bestäms ditt välbefinnande mindre och mindre av din personliga biologi och mer och mer av de kulturella system som omger dig. Det handlar om ditt samhälle, din nation, dina teknologier och kulturens betydelse tenderar att växa på lång sikt.”
Vissa forskare menar att denna förändring kan få djupare konsekvenser. Om teknologin fortsätter att skydda människor från naturligt urval, kan den även förändra hur evolutionen fungerar på lång sikt.
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Kan ha försvagat oss
Enligt en artikel från juni 2025 av ett internationellt team lett av mikrobiologen Arthur Saniotis, har människor varit så framgångsrika med att minska externt urvalstryck att vi kan ha försvagat vår egen evolutionära bana.
Han och hans kollegor menar att mänskligheten kan behöva olika medicinska och tekniska förbättringar för att motverka vad de kallar de ”skadliga effekterna på mänskliga fenotyper på grund av avslappnat naturligt urval”.
Med andra ord; genom att använda kultur och teknologi för att förbättra våra liv, kan vi ha skapat en återkopplingsslinga där vi måste fortsätta använda dem för att överleva.