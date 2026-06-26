Forskare: Nu kan vi hoppa över evolutionen

Allt det gör att de lösningar vi skapar för att göra våra liv enklare – från kontaktlinser till centralvärme, löser och kan lösa biologiska utmaningar mycket snabbare än vad evolutionen kan, menar forskarna.

Enkelt uttryckt: glöm evolution med små steg i 50 generationer, nu hoppar vi över det hela och löser problemen rakt över disk. Ungefär.

”Människans evolution verkar växla”, säger Tim Waring, som forskar i kulturell evolution vid University of Maine, hos Science Alert.

Evolution, den process där levande organismer gradvis förändras genom ärftlig genetisk variation, är som hörs av beskrivningen normalt långsam och utvecklas över många generationer.

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”Löser problem snabbare”

Den formas vanligtvis av miljöpåverkan som väljer vilka gener som är mer benägna än andra att föras vidare till framtida generationer.

”När vi lär oss användbara färdigheter, institutioner eller teknologier från varandra, ärver vi adaptiva kulturella metoder”, säger Waring.

”När vi granskar bevisen finner vi att kultur löser problem mycket snabbare än genetisk evolution. Detta tyder på att vår art befinner sig mitt i en stor evolutionär övergång”, menar han.

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Människor utvecklas fortfarande och miljöpåverkan formar ännu mycket av den evolutionen.

Men Tim Waring och hans kollega, evolutionsekologen Zachary Wood vid University of Maine, hävdar att kultur nu har blivit det som utövar det dominerande inflytandet.

”Kulturell evolution äter genetisk evolution till frukost”, säger Wood. ”Det är inte ens i närheten.”

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