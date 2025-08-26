Aldrig mer kontoret? En HR-expert kallar 9–5-schemat ”riktigt ålderdomligt” och ser flexibilitet som framtidens norm.
Aldrig gå till kontoret igen? – Expert om framtidens arbete
Distansjobb under pandemin satte arbetslivet i gungning, och enligt en expert är det nu tydligt att framtiden kräver mer flexibilitet.
Det handlar inte bara om var vi arbetar utan också om när. Det klassiska 9–5-schemat anses allt mindre hållbart.
9-5 är “ålderdomligt”
Anessa Fike, grundare av konsultbolaget Fike+ Co och författare till The Revolution of Work, ifrågasätter varför arbetslivet fortfarande bygger på samma mall som föräldrar och morföräldrar följde.
Enligt henne är kontorstiden från 9 till 5 “verkligen ålderdomligt”.
”Vi har sett så många förändringar inom alla andra områden i våra liv, men ändå gör vi fortfarande samma sak som våra föräldrar och några av våra mor- och farföräldrar gjorde på arbetsplatsen”, säger hon.
Hon menar att modellen inte går ihop med verkligheten, inte minst för föräldrar som försöker pussla ihop jobb och skoltider.
“Vi kan inte upprätthålla den här arbetsmiljön med så många utbrända och oengagerade människor”, säger Fike.
Pandemin blev enligt henne en vändpunkt. När arbetare väl fått smak på distans- och hybridmodeller är det svårt att acceptera återgångskrav.
“Jag tror att vi kollektivt bara är supertrötta på att bli tillsagda vad vi ska göra som människor”, säger hon till CNBC.
Kontoret som kontrollverktyg
Trots detta håller många företag fast vid att personalen ska tillbaka. Amazon är ett exempel. Bolaget har beslutat att alla anställda ska vara på plats fem dagar i veckan, något som väckt stark frustration och kritiserats som ett steg bakåt. Fike pekar på två huvudskäl: ekonomi och kontroll.
“Många som äger fastigheter vill tjäna pengar. Det är därför det är en stor satsning, 100 procent”, säger hon.
Samtidigt finns en ovilja hos chefer att förändra sitt ledarskap enligt Fike.
“Jag tror att chefer och ledare blir lata”, säger hon.
”De kan bli kreativa med många av de här sakerna, de vill bara inte. Man hör ofta att ’det är svårt’ eller ’det skulle inte fungera för oss’. Vad det betyder för mig är ’jag känner bara inte för att lista ut det’”, tillägger hon.
Brist på flexibilitet gör att fler söker sig bort från fasta anställningar.
”De är verkligen trötta på att någon säger åt dem var och när de får jobba, och var och när de får äta lunch. Vi är vuxna. Vill vi verkligen få veta detta?”, betonar Fike.
Framtidens jobb är flexibelt
För att skapa hållbara arbetsplatser behövs dialog och anpassning, menar Fike.
”Jag uppmuntrar alltid företag att bara prata med folk, skapa olika arbetssätt och prova saker på arbetsplatsen”, förklarar hon.
Hon understryker också att behoven varierar mellan olika grupper. Generation Z söker sig ofta till kontoret för att lära och bygga karriär, något som också speglas i internationella studier. De är på plats oftare än andra generationer, i snitt tre dagar i veckan.
En förklaring är att många i den här åldersgruppen började sina yrkesliv mitt under pandemin, då distansarbete var standard. Det innebar att de saknade en naturlig introduktion till kontorslivet. Närvaron har därför blivit ett sätt att förstå sociala koder, arbetsrutiner och professionellt beteende.
”Vi har ingen aning om hur man är en vuxen i arbetslivet”, har 24-åriga Sophia Thibault tidigare sagt i en intervju med CNBC. Hon fick sitt första jobb på en advokatbyrå som krävde heltid på kontoret. Först upplevde hon det som motigt, men insåg snart att dagarna på plats gav henne möjlighet att växa.
Samtidigt finns det arbetare som helst undviker kontoret helt. Här finns enligt henne ingen motsättning: ”som aldrig vill gå till ett kontor igen – och det är också okej”.
Fike menar också att produktivitet inte är bunden till vissa klockslag.
”Det finns så många olika sätt som våra hjärnor fungerar på, och ändå vill vi placera varje enskild människa i fack för att fungera på exakt samma sätt – och sedan undrar vi varför det inte fungerar”.
Ett alternativ kan därför vara så kallade ”kärntimmar”, där medarbetare styr över sina scheman men förväntas vara tillgängliga under en viss del av dagen. Fike menar att detta ger en balans mellan struktur och frihet och kan bli en modell för framtidens arbetsliv.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
