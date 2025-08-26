Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Aldrig gå till kontoret igen? – Expert om framtidens arbete

Enligt experten är 9–5 svårt att förena med föräldraskap och barnomsorg.
Enligt experten är 9–5 svårt att förena med föräldraskap och barnomsorg. (Foto: Pontus Lundahl / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Aldrig mer kontoret? En HR-expert kallar 9–5-schemat ”riktigt ålderdomligt” och ser flexibilitet som framtidens norm.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Distansjobb under pandemin satte arbetslivet i gungning, och enligt en expert är det nu tydligt att framtiden kräver mer flexibilitet.

Det handlar inte bara om var vi arbetar utan också om när. Det klassiska 9–5-schemat anses allt mindre hållbart.

Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS

9-5 är “ålderdomligt”

Anessa Fike, grundare av konsultbolaget Fike+ Co och författare till The Revolution of Work, ifrågasätter varför arbetslivet fortfarande bygger på samma mall som föräldrar och morföräldrar följde.

Enligt henne är kontorstiden från 9 till 5 “verkligen ålderdomligt”.

”Vi har sett så många förändringar inom alla andra områden i våra liv, men ändå gör vi fortfarande samma sak som våra föräldrar och några av våra mor- och farföräldrar gjorde på arbetsplatsen”, säger hon.

Utan flexibla lösningar riskerar arbetsplatser att förlora medarbetare, enligt experten.
Utan flexibla lösningar riskerar arbetsplatser att förlora medarbetare, enligt experten. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT)

Hon menar att modellen inte går ihop med verkligheten, inte minst för föräldrar som försöker pussla ihop jobb och skoltider.

ANNONS

“Vi kan inte upprätthålla den här arbetsmiljön med så många utbrända och oengagerade människor”, säger Fike.

Pandemin blev enligt henne en vändpunkt. När arbetare väl fått smak på distans- och hybridmodeller är det svårt att acceptera återgångskrav.

“Jag tror att vi kollektivt bara är supertrötta på att bli tillsagda vad vi ska göra som människor”, säger hon till CNBC.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Kontoret som kontrollverktyg

Tillbaka till kontoret?
Världens anställda gillar att jobba hemma (Foto: Jessica Gow/TT)

Trots detta håller många företag fast vid att personalen ska tillbaka. Amazon är ett exempel. Bolaget har beslutat att alla anställda ska vara på plats fem dagar i veckan, något som väckt stark frustration och kritiserats som ett steg bakåt. Fike pekar på två huvudskäl: ekonomi och kontroll.

“Många som äger fastigheter vill tjäna pengar. Det är därför det är en stor satsning, 100 procent”, säger hon.

Samtidigt finns en ovilja hos chefer att förändra sitt ledarskap enligt Fike.

ANNONS

“Jag tror att chefer och ledare blir lata”, säger hon.

”De kan bli kreativa med många av de här sakerna, de vill bara inte. Man hör ofta att ’det är svårt’ eller ’det skulle inte fungera för oss’. Vad det betyder för mig är ’jag känner bara inte för att lista ut det’”, tillägger hon.

Brist på flexibilitet gör att fler söker sig bort från fasta anställningar.

”De är verkligen trötta på att någon säger åt dem var och när de får jobba, och var och när de får äta lunch. Vi är vuxna. Vill vi verkligen få veta detta?”, betonar Fike.

Läs också: Fem brutala knep för att bli rik före 30. Dagens PS

Framtidens jobb är flexibelt

För att skapa hållbara arbetsplatser behövs dialog och anpassning, menar Fike.

”Jag uppmuntrar alltid företag att bara prata med folk, skapa olika arbetssätt och prova saker på arbetsplatsen”, förklarar hon.

Hon understryker också att behoven varierar mellan olika grupper. Generation Z söker sig ofta till kontoret för att lära och bygga karriär, något som också speglas i internationella studier. De är på plats oftare än andra generationer, i snitt tre dagar i veckan.

ANNONS

En förklaring är att många i den här åldersgruppen började sina yrkesliv mitt under pandemin, då distansarbete var standard. Det innebar att de saknade en naturlig introduktion till kontorslivet. Närvaron har därför blivit ett sätt att förstå sociala koder, arbetsrutiner och professionellt beteende.

Unga på kontoret
Den yngre generationen vill lära sig kontorets vett och etikett (Foto: Pexels)

”Vi har ingen aning om hur man är en vuxen i arbetslivet”, har 24-åriga Sophia Thibault tidigare sagt i en intervju med CNBC. Hon fick sitt första jobb på en advokatbyrå som krävde heltid på kontoret. Först upplevde hon det som motigt, men insåg snart att dagarna på plats gav henne möjlighet att växa.

Samtidigt finns det arbetare som helst undviker kontoret helt. Här finns enligt henne ingen motsättning: ”som aldrig vill gå till ett kontor igen – och det är också okej”.

Fike menar också att produktivitet inte är bunden till vissa klockslag.

”Det finns så många olika sätt som våra hjärnor fungerar på, och ändå vill vi placera varje enskild människa i fack för att fungera på exakt samma sätt – och sedan undrar vi varför det inte fungerar”.

Ett alternativ kan därför vara så kallade ”kärntimmar”, där medarbetare styr över sina scheman men förväntas vara tillgängliga under en viss del av dagen. Fike menar att detta ger en balans mellan struktur och frihet och kan bli en modell för framtidens arbetsliv.

Läs även: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS

Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetslivArbetsmarknadBalansCheferFramtidens jobbJobbKontor
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS