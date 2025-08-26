Aldrig gå till kontoret igen? – Expert om framtidens arbete

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Kontoret som kontrollverktyg

Världens anställda gillar att jobba hemma (Foto: Jessica Gow/TT)

Trots detta håller många företag fast vid att personalen ska tillbaka. Amazon är ett exempel. Bolaget har beslutat att alla anställda ska vara på plats fem dagar i veckan, något som väckt stark frustration och kritiserats som ett steg bakåt. Fike pekar på två huvudskäl: ekonomi och kontroll.

“Många som äger fastigheter vill tjäna pengar. Det är därför det är en stor satsning, 100 procent”, säger hon.

Samtidigt finns en ovilja hos chefer att förändra sitt ledarskap enligt Fike.

“Jag tror att chefer och ledare blir lata”, säger hon.

”De kan bli kreativa med många av de här sakerna, de vill bara inte. Man hör ofta att ’det är svårt’ eller ’det skulle inte fungera för oss’. Vad det betyder för mig är ’jag känner bara inte för att lista ut det’”, tillägger hon.

Brist på flexibilitet gör att fler söker sig bort från fasta anställningar.

”De är verkligen trötta på att någon säger åt dem var och när de får jobba, och var och när de får äta lunch. Vi är vuxna. Vill vi verkligen få veta detta?”, betonar Fike.

Framtidens jobb är flexibelt

För att skapa hållbara arbetsplatser behövs dialog och anpassning, menar Fike.

”Jag uppmuntrar alltid företag att bara prata med folk, skapa olika arbetssätt och prova saker på arbetsplatsen”, förklarar hon.

Hon understryker också att behoven varierar mellan olika grupper. Generation Z söker sig ofta till kontoret för att lära och bygga karriär, något som också speglas i internationella studier. De är på plats oftare än andra generationer, i snitt tre dagar i veckan.

En förklaring är att många i den här åldersgruppen började sina yrkesliv mitt under pandemin, då distansarbete var standard. Det innebar att de saknade en naturlig introduktion till kontorslivet. Närvaron har därför blivit ett sätt att förstå sociala koder, arbetsrutiner och professionellt beteende.

Den yngre generationen vill lära sig kontorets vett och etikett (Foto: Pexels)

”Vi har ingen aning om hur man är en vuxen i arbetslivet”, har 24-åriga Sophia Thibault tidigare sagt i en intervju med CNBC. Hon fick sitt första jobb på en advokatbyrå som krävde heltid på kontoret. Först upplevde hon det som motigt, men insåg snart att dagarna på plats gav henne möjlighet att växa.

Samtidigt finns det arbetare som helst undviker kontoret helt. Här finns enligt henne ingen motsättning: ”som aldrig vill gå till ett kontor igen – och det är också okej”.

Fike menar också att produktivitet inte är bunden till vissa klockslag.

”Det finns så många olika sätt som våra hjärnor fungerar på, och ändå vill vi placera varje enskild människa i fack för att fungera på exakt samma sätt – och sedan undrar vi varför det inte fungerar”.

Ett alternativ kan därför vara så kallade ”kärntimmar”, där medarbetare styr över sina scheman men förväntas vara tillgängliga under en viss del av dagen. Fike menar att detta ger en balans mellan struktur och frihet och kan bli en modell för framtidens arbetsliv.

