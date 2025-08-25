Fem brutala knep för att bli rik före 30

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Bli rik har ett högt pris

För den 22-årige entreprenören Emil Barr innebar vägen till framgång att helt slopa balansen mellan arbete och privatliv och i stället leva ett liv där allt kretsade kring jobbet så länge kroppen och orken räckte.

Entreprenören, som är grundare av Step Up Social, managing partner för Candid Network och medgrundare av Flashpass, säger att han redan hunnit bygga två bolag med ett sammanlagt värde på över 20 miljoner dollar. Hemligheten, menar han, var att skjuta upp nöjen och festande medan jämnåriga levde studentliv.

”När man tidigt prioriterar framgång köper man lyxen av valmöjlighet för resten av livet”, skrev han.

Entreprenören sköt upp nöjen medan mina jämnåriga festade. (Foto: Canva)

Men priset var högt. När han byggde Step Up Social från sitt studentrum på Miami University i Ohio sov han i snitt tre och en halv timme per natt och lade mer än tolv timmar om dagen på företaget.

Det tog på kroppen. Barr gick upp 36 kilo, drabbades av ångest och levde på energidrycker för att orka.

”Men den här intensitetsnivån var det enda sättet att bygga ett mångmiljonföretag”, säger han.

Hans mål nu är att bli miljardär före 30. Först därefter vill han lägga mer tid på frågor som klimat, artdöd och ekonomisk ojämlikhet.

Fem brutala knep för att bli rik

Så vad krävs för att bli rik tidigt i livet?

Emil Barr beskriver det själv som att man måste ”optimera hänsynslöst” under sina bästa år. Hans fem brutala knep ser ut så här:

Outsourca allt oviktigt. Han hyrde in hjälp för städning, tog hem matkassar och använde måltidstjänster för att frigöra tid. Skär bort sociala nätverk. Han ställde tre frågor inför varje socialt tillfälle: ger det mer än att bygga bolaget, kommer relationen överleva om jag inte går, och om inte är det en relation jag behöver? Vissa vänner försvann, men han prioriterade de som höll. Optimera studierna. Barr valde kurser som gynnade affärerna, undvek lektioner som krävde närvaro och höll sig borta från klasser där laptops var förbjudna. Använd en zero-base calendar. Varje möte och varje social aktivitet fick rättfärdiga sin plats i kalendern. Även familjehändelser vägdes mot företaget. Optimera transporter. Han tog till och med helikopter för att kapa timmar av restid. ”Det här är okonventionellt, det medger jag, men jag har använt helikoptrar för att kapa restid mellan möten”, skrev han i WSJ.

”Om du optimerar hänsynslöst under dina fysiska och kognitiva toppår kan du uppnå ekonomisk frihet vid 30 och köpa dig valmöjligheter för resten av livet”, säger han.

Räkna med perioder av obalans

Emil Barr är långt ifrån ensam i sitt synsätt. Nvidias vd Jensen Huang och Zooms vd Eric Yuan menar båda att balans inte existerar för den som leder stora företag. Yuan har till och med gett upp alla hobbies för att kunna fokusera på sitt bolag.

”När det finns en konflikt, gissa vad? Familjen först. Det är allt”, har han sagt.

Andra profiler lyfter dock fram vikten av balans. JPMorgan-chefen Jamie Dimon säger att effektivt arbete frigör tid till annat.

”Jag får fortfarande min motion, jag tar alla mina semestrar. Så du kan göra det, ibland kan du bara inte göra allt på samma gång”, säger Dimon.

Även Barack Obama har tidigare påpekat att den som vill bli bäst på något får räkna med perioder av obalans men att livet kan jämnas ut senare.

