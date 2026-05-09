Här jobbar cheferna över mest – minst 20 timmar varje månad

Sambandet mellan hierarkisk position och obetald övertid är närmast linjärt. Ju högre upp i organisationen en ingenjörschef befinner sig, desto fler timmar loggas utanför ordinarie arbetstid. Det handlar inte om enstaka sena kvällar, utan om en systematiskt hög arbetsbelastning som blivit norm på ledande nivåer.

Här är övertid mest vanligt

Men det är inte i det privata näringslivet eller på de stora industrijättarna som övertid är mest vanligt. Den stora överraskningen i statistiken återfinns i den akademiska världen. Universitet och högskolor sticker ut som de mest tidskrävande arbetsplatserna för chefer. Här ligger genomsnittet på hela 20 övertidstimmar per månad. Det kan jämföras med privat sektor där siffran landar på 15 timmar, statliga myndigheter på 14 timmar och kommuner eller regioner där cheferna snittar 13 timmar extra i månaden.

Att akademin toppar listan förklaras ofta med en kombination av tunga administrativa krav och en inbyggd kultur där gränsen mellan forskning, passion och yrkesutövning suddas ut.

”När forskare och lärare får en chefstjänst har de ofta kvar sina gamla arbetsuppgifter parallellt med chefsrollen. Många gånger minskar man inte så mycket på den gamla delen utan lägger på chefsuppdraget utöver den, även om man ska kompenseras för uppdraget”, säger Peter Hellqvist, ordförande i den lokala Saco-S-klubben på Chalmers till facktidningen Ingenjören.

En farlig kultur sprider sig

Problemet med den omfattande övertiden är inte bara den enskilda chefens hälsa. Det handlar om vilka signaler som skickas nedåt i organisationen. Om högsta ledningen alltid är tillgänglig och förväntar sig att andra ska vara det skapas en kultur där övertid blir en tyst förväntning snarare än ett undantag.

Experter varnar för att detta skapar en osund miljö där återhämtning prioriteras bort. När chefer förhandlar bort sin övertidsersättning i utbyte mot en extra semestervecka blir resultatet ofta att de jobbar mer än de någonsin får tillbaka i ledighet. Det blir en matematisk ekvation som inte går ihop i längden.

Analys: Är det värt det?

Frågan som väcks är om resurserna verkligen används till rätt saker. Inom många organisationer drunknar chefer i administration, dokumentation och interna processer som stjäl tid från det faktiska ledarskapet. Att vilja göra karriär är valfritt, men frågan är om dagens arbetsliv har gjort priset för en chefsroll orimligt högt.

