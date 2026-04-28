En intervju kan vara förlorad redan efter tio minuter. Enligt HR-chefen Claude Fasula finns det framför allt tre saker som får rekryterare att dra öronen åt sig.
De tre största misstagen på en intervju – du ryker på 10 minuter
Arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer och konkurrensen om jobben är hård, inte minst inom vissa branscher.
Därför vill man inte gärna bjuda rekryteraren på enkla skäl att tacka nej. Och det där nej:et lär inte komma av dina opolerade skor, din hemklippta lugg eller ditt icke-perfekta CV. Tvärtom, menar den franska HR-chefen Claude Fasula.
I en tid där allt fler ansökningar ser blanka, välpolerade och närmast identiska ut har något annat blivit viktigare: att kännas äkta.
AI-texten får varningsklockorna att ringa
Hos franska Capital delar Fasula med sig av tre misstag som ”eliminerar kandidater inom de första 10 minuterna”.
Det första misstaget handlar, kanske inte helt oväntat, om AI.
Det har gått inflation i AI-skrivna CV:n och personliga brev vilket har lett till att detta numera är ett av de vanligaste skälen till att kandidater väljs bort, menar HR-chefen.
”Det är tydligt och det märks direkt”, säger Fasula. Hon tillägger:
”Om jag ser att det är gjort av AI, sorterar jag bort det”.
Hon säger att hon hellre ser ett CV och ett personligt brev som är lite klumpigt eller inte följer alla koder – så länge det känns äkta.
I hennes ögon är en mänsklig kant bättre än en polerad fasad.
För bra för jobbet kan bli ett problem
Det andra misstaget är kanske snäppet mer oväntat. Man kan förvisso tänka att fler utbildningar, fler meriter och mer erfarenhet alltid borde vara en fördel. Men enligt Claude Fasula kan det också bli ett problem.
En kandidat som är tydligt överkvalificerad för en tjänst väcker nämligen frågor. Vill personen verkligen ha jobbet? Är det här bara en tillfällig lösning? Kommer kandidaten att sluta så snart något bättre dyker upp?
”Jag är inte särskilt lockad av den typen av CV”, säger HR-chefen.
Rådet är därför att inte skicka samma imponerande meritlista till alla tjänster. Istället bör du anpassa din ansökan efter jobbet och under intervjun behöver du kunna förklara varför du söker just den rollen – särskilt om det handlar om ett karriärbyte eller ett steg som kan se oväntat ut utifrån.
Självsäkerhet på intervju – en fälla?
Och så var det det här med självsäkerhet.
Här handlar det om kandidaten som kommer in och verkar ha svar på allt. Personen som aldrig har misslyckats, aldrig har tvekat och aldrig riktigt hamnat i svårigheter.
För Claude Fasula är det inte ett styrkebesked. Det är en varningssignal.
När hon får frågan om vad som verkligen väger tungt i slutbedömningen svarar hon ”ödmjukhet”.
En kandidat som framställer sig själv som felfri blir svår att tro på.
”Någon som är extremt säker på sig själv, som har gjort allt, sett allt, och som inte kan svara på frågan ’vad har kunnat sätta dig i svårigheter?’, det kommer inte att fungera”, säger hon.
Hon fortsätter:
”Om han aldrig har varit i svårigheter, tror jag inte på det. Det är inte möjligt, vi har alla varit i svårigheter”.
Kläderna är inte det viktigaste
Du behöver inte heller oroa dig för klädseln, åtminstone inte hos Claude Fasula.
”Så länge det respekterar grundläggande sociala koder, är det inte viktigt”, säger hon.
Hon påpekar också att hon själv inte går klädd i kostym på jobbet. Vissa branscher är förstås mer formella än andra, till exempel bank, rådgivning och säljroller. Men i många fall behöver du inte lägga särskilt stor energi på ytan, menar Fasula.
Det är ju, trots allt, insidan som räknas.
