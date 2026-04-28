De tre största misstagen på en intervju – du ryker på 10 minuter

För bra för jobbet kan bli ett problem

Det andra misstaget är kanske snäppet mer oväntat. Man kan förvisso tänka att fler utbildningar, fler meriter och mer erfarenhet alltid borde vara en fördel. Men enligt Claude Fasula kan det också bli ett problem.

En kandidat som är tydligt överkvalificerad för en tjänst väcker nämligen frågor. Vill personen verkligen ha jobbet? Är det här bara en tillfällig lösning? Kommer kandidaten att sluta så snart något bättre dyker upp?

”Jag är inte särskilt lockad av den typen av CV”, säger HR-chefen.

Rådet är därför att inte skicka samma imponerande meritlista till alla tjänster. Istället bör du anpassa din ansökan efter jobbet och under intervjun behöver du kunna förklara varför du söker just den rollen – särskilt om det handlar om ett karriärbyte eller ett steg som kan se oväntat ut utifrån.

Missa inte: Lämna jobbet innan 67? Så slår det mot plånboken. Dagens PS

Självsäkerhet på intervju – en fälla?

Och så var det det här med självsäkerhet.

ANNONS

Här handlar det om kandidaten som kommer in och verkar ha svar på allt. Personen som aldrig har misslyckats, aldrig har tvekat och aldrig riktigt hamnat i svårigheter.

För Claude Fasula är det inte ett styrkebesked. Det är en varningssignal.

När hon får frågan om vad som verkligen väger tungt i slutbedömningen svarar hon ”ödmjukhet”.

En kandidat som framställer sig själv som felfri blir svår att tro på.

”Någon som är extremt säker på sig själv, som har gjort allt, sett allt, och som inte kan svara på frågan ’vad har kunnat sätta dig i svårigheter?’, det kommer inte att fungera”, säger hon.

Hon fortsätter:

”Om han aldrig har varit i svårigheter, tror jag inte på det. Det är inte möjligt, vi har alla varit i svårigheter”.

Läs även: Vd:n varnar: Det ska du aldrig fråga på en intervju. Dagens PS

Kläderna är inte det viktigaste

ANNONS

Du behöver inte heller oroa dig för klädseln, åtminstone inte hos Claude Fasula.

”Så länge det respekterar grundläggande sociala koder, är det inte viktigt”, säger hon.

Hon påpekar också att hon själv inte går klädd i kostym på jobbet. Vissa branscher är förstås mer formella än andra, till exempel bank, rådgivning och säljroller. Men i många fall behöver du inte lägga särskilt stor energi på ytan, menar Fasula.

Det är ju, trots allt, insidan som räknas.

Läs också: Johan, 60, har sökt 100 jobb: ”Fått komma på en intervju”. E55