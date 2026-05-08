TRR: Inga tecken på att AI tar jobben

Yrkesgrupper som analytiker, säljare, administratörer och it-specialister har många arbetsuppgifter som kan effektiviseras med AI. Men trots det syns ingen trend att Chat GPT, Gemini och liknande verktyg ligger bakom uppsägningar inom yrkesgrupperna, enligt TRR:s data.

Vi ser inga tydliga mönster på att yrkesgrupper med hög AI-exponering har en större andel uppsagda, eller haft större svårigheter att hitta nytt arbete, säger Jacob Grönlund på TRR.

Organisationen har analyserat 50 000 uppsagda tjänstemän inom den privata sektorn under 2023–2025.

Förändrar uppgifterna

Om AI kommer att konkurrera ut fler tjänstemän framöver återstår att se.

Det är för tidigt att säga. Men det vi vet är att det är framför allt innehållet i arbetsuppgifter som påverkas, säger Grönlund.

Ett yrke som är högt exponerat för AI behöver inte vara negativt, utan kan ses som ett komplement som ”höjer befintliga arbetsuppgifter”, enligt TRR.