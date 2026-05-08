Yrkesgrupper som analytiker, säljare, administratörer och it-specialister har många arbetsuppgifter som kan effektiviseras med AI. Men trots det syns ingen trend att Chat GPT, Gemini och liknande verktyg ligger bakom uppsägningar inom yrkesgrupperna, enligt TRR:s data.
TRR: Inga tecken på att AI tar jobben
AI tar inte ditt jobb – men påverkar arbetsuppgifterna. Den slutsatsen drar omställningsorganisationen TRR i en ny analys.
Vi kan inte se några tecken på att andelen tjänstemän som sägs upp på grund av AI har ökat de senaste åren, säger analytikern Jacob Grönlund.
Yrkesgrupper som analytiker, säljare, administratörer och it-specialister har många arbetsuppgifter som kan effektiviseras med AI. Men trots det syns ingen trend att Chat GPT, Gemini och liknande verktyg ligger bakom uppsägningar inom yrkesgrupperna, enligt TRR:s data.
Vi ser inga tydliga mönster på att yrkesgrupper med hög AI-exponering har en större andel uppsagda, eller haft större svårigheter att hitta nytt arbete, säger Jacob Grönlund på TRR.
Organisationen har analyserat 50 000 uppsagda tjänstemän inom den privata sektorn under 2023–2025.
Förändrar uppgifterna
Om AI kommer att konkurrera ut fler tjänstemän framöver återstår att se.
Det är för tidigt att säga. Men det vi vet är att det är framför allt innehållet i arbetsuppgifter som påverkas, säger Grönlund.
Ett yrke som är högt exponerat för AI behöver inte vara negativt, utan kan ses som ett komplement som ”höjer befintliga arbetsuppgifter”, enligt TRR.
Stärk kompetensen
För den som oroar sig över den nya tekniken är rekommendationen från omställningsorganisationen tydlig: tjänstemän behöver stärka sin kompetens inom digitala arbetssätt och dataförståelse för att ”behålla sin konkurrenskraft”.
Det man ska göra är att tänka kompetensutveckling hela yrkeslivet. Det kan handla om att man behöver läsa en kurs eller utbildning – man stärker sin kompetens inom ett eller flera områden för att hela tiden hålla sig à jour för vad som är relevant på arbetsmarknaden, förklarar Grönlund.
Enligt TRR är det också avgörande att vara öppen för ny teknik.
Oavsett hur mycket man använder AI i yrket eller inte är det alltid bra att ha en grundförståelse. För det är något som kommer att, och som vi redan kan se till viss del, förändra innehållet i yrken.
Omställningsorganisationen TRR arbetar på uppdrag av Svenskt Näringsliv och fackliga organisationen PTK.