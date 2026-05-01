Den kommer ofta smygande, känslan. Något litet som gnager. En känsla av att bli förbisedd. En kollega som får beröm. En utebliven löneökning eller en chef som verkar se alla – utom dig. Och plötsligt är jobbet inte bara tröttsamt. Det har börjat göra dig bitter.
Ditt jobb kan göra dig bitter – här är varningssignalerna
Men hur står det egentligen till med bitterheten?
”Det skaver lite”
Hos Göteborgs-Posten beskriver psykologen Liria Ortiz hur bitterhet på jobbet ofta växer fram långsamt. Många vill kanske inte ens kännas vid känslan, eftersom ordet bitterhet är så laddat.
Men enligt Ortiz kan det börja just där: i något som känns orättvist.
”Det kanske börjar med att man känner att det skaver lite. Sedan börjar man kanske inse att man inte blir befordrad som andra, lönen ökar inte i samma takt eller att man inte får uppskattning så som andra”, säger hon till GP.
Flera varningssignaler
Att älta ibland är mänskligt. Problemet uppstår när samma negativa tankar kommer tillbaka dag efter dag.
Tankar som ”Varför inte jag?” eller ”Min chef är orättvis” kan enligt Ortiz vara tecken på att man behöver stanna upp. Särskilt om humöret förändras.
Andra vanliga varningssignaler är att man blir mer irriterad, cynisk eller inte längre kan njuta av sådant man tidigare tyckte om. Att man isolerar sig eller undviker att prata med kollegor och känner brist på motivation är ytterligare beteenden som pekar på att du kanske börjar bli bitter.
Prata innan det tar över
Ortiz råd är inte att trycka undan känslan. Tvärtom. Hon menar att bitterheten ofta betyder något och att man behöver undersöka vad.
”Efterforska lite, gärna med en vän eller med någon man litar på. När vi förstår vad som händer får vi många gånger också en kraft att kunna göra något”, säger hon.
Det kan också handla om att prata med chefen, ringa en hjälplinje om man mår dåligt eller hitta saker utanför jobbet som ger energi.
Ibland finns en väg ut
Det är aldrig för sent att byta karriär och om möjligheten finns kan det vara ett sätt att ta tillbaka kontrollen, som en sista utväg.
”Om man kan byta jobb så ger det en känsla av frihet. Den kan till och med motverka bitterheten”, säger Ortiz.
Och ibland, påminner hon, kan bitterheten faktiskt vara befogad.
