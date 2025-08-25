Han hade kunnat vara näst rikaste efter Elon Musk men valde en annan väg. Här är varför Apples medgrundare tackade nej till miljarderna.
Han kunde ha varit världens näst rikaste
Han kunde ha toppat listorna. I stället valde Steve Wozniak bort miljarderna och säger att han blev lyckligare på köpet.
Så här landade Apples medgrundare i ett beslut som hade kunnat ge honom plats två i världen.
Missa inte: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS
Kunde varit näst rikaste
När Apple gick till börsen 1980 satt Steve Wozniak på omkring 8,7 procent av aktierna. Fem år senare lämnade han bolaget efter att först ha gett bort aktier för cirka 10 miljoner dollar till tidiga anställda och sedan sålt resten.
Med den posten kvar hade han i augusti 2025 landat på över 294 miljarder dollar och därmed klivit in som världens näst rikaste, strax bakom Elon Musk.
Det rapporterar VnExpress efter en genomgång av Wozniaks egna uttalanden och aktiebeslut. Hans förmögenhet uppskattas i dag till cirka 140 miljoner dollar.
I dag är det Mark Zuckerberg som innehar andra platsen på förmögenhetslistan.
Principer före pengar
Wozniak har länge beskrivit sig själv som ingenjören som byggde produkter, inte en portfölj. På 75-årsdagen 11 augusti formulerade han även varför:
”Jag gav bort all min Apple-rikedom eftersom rikedom och makt inte är vad jag lever för”.
Han har sammanfattat sitt livsmantra med:
”Jag är den lyckligaste personen någonsin. För mig handlade livet aldrig om prestation, utan om lycka, vilket är leenden minus rynkor”.
Läs också: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS
Lojal – men fri
Apple grundades 1976 av Wozniak, Jobs och Ronald Wayne och bakom kulisserna var Wozniak den som konstruerade Apple I och Apple II, maskinerna som gjorde hemdatorn folklig. Historien rymmer fler ödesval: medgrundaren Ronald Wayne sålde exempelvis tillbaka sin tio-procentiga andel för 800 dollar, mindre än två veckor efter att han klivit in.
Själv lämnade Wozniak 1985 för att komma närmare ingenjörsrollen, men har uppgetts stå kvar symboliskt på lönelistan i decennier, omkring 50 dollar i veckan.
Hans distans till finansvärlden har varit konsekvent. Som han uttryckte det i en intervju 2017:
”Jag investerar inte. Jag håller inte på med sådant. Jag ville inte vara nära pengar, eftersom det kan korrumpera dina värderingar”.
Han tillade att när han hjälpte till att bygga Apple var hans mål att skapa innovativa produkter och förbättra världen, inte att bli rik.
Världens tio rikaste (Forbes)
- Elon Musk – 342 miljarder USD
- Mark Zuckerberg – 216 miljarder USD
- Jeff Bezos – 215 miljarder USD
- Larry Ellison – 192 miljarder USD
- Bernard Arnault & familj – 178 miljarder USD
- Warren Buffett – 154 miljarder USD
- Larry Page – 144 miljarder USD
- Sergey Brin – 138 miljarder USD
- Amancio Ortega – 124 miljarder USD
- Steve Ballmer – 118 miljarder USD
Källa: Forbes: The Richest People In The World 2025.
Läs även: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens PS
Läs även: Fem brutala knep för att bli rik före 30. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Han kunde ha varit världens näst rikaste
