Han kunde ha varit världens näst rikaste 

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Han kunde ha toppat listorna. I stället valde Steve Wozniak bort miljarderna och säger att han blev lyckligare på köpet.

Så här landade Apples medgrundare i ett beslut som hade kunnat ge honom plats två i världen.

ANNONS

Missa inte: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS

Kunde varit näst rikaste

När Apple gick till börsen 1980 satt Steve Wozniak på omkring 8,7 procent av aktierna. Fem år senare lämnade han bolaget efter att först ha gett bort aktier för cirka 10 miljoner dollar till tidiga anställda och sedan sålt resten.

Med den posten kvar hade han i augusti 2025 landat på över 294 miljarder dollar och därmed klivit in som världens näst rikaste, strax bakom Elon Musk.

Elon Musk toppar listan som världens rikaste. (Foto: Susan Walsh/AP/TT)

Det rapporterar VnExpress efter en genomgång av Wozniaks egna uttalanden och aktiebeslut. Hans förmögenhet uppskattas i dag till cirka 140 miljoner dollar.

I dag är det Mark Zuckerberg som innehar andra platsen på förmögenhetslistan.