Tatueringar utan smärta – görs med mikronålar

Når inte ner till smärtreceptorerna

Tekniken bygger på mikronålar som utvecklats för medicinska ändamål, bland annat för läkemedelsadministration. Ferdinand Kohle, som är materialforskare med doktorsexamen från Cornell University, fick idén när han arbetade med injektionssystem.

Trots att han utvecklade teknik med nålar led han själv av nålfobi.

”Jag insåg att samma mikronålsteknik skulle kunna användas för att föra in tatueringspigment i huden”, säger han.

Enligt CipherX är mikronålarna betydligt mindre än traditionella tatueringsnålar och når inte ner till hudens smärtreceptorer. Därför upplevs behandlingen som smärtfri.

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Det rör sig dock endast om små tatueringar – de första motiven är mellan tre och elva millimeter stora och finns i ett begränsat antal designer. På sikt planerar företaget att erbjuda personliga motiv och större valmöjligheter.

Vill inte ersätta tatuerare

CipherX betonar samtidigt att tekniken inte är tänkt att konkurrera ut traditionella tatuerare.

”Vi försöker inte ersätta tatueringskonsten. Det tror jag inte ens är möjligt. Däremot kan vi erbjuda ett alternativ för människor som annars aldrig skulle skaffa en tatuering”, säger Ferdinand Kohle.

Parallellt undersöker bolaget även medicinska användningsområden för tekniken. Företaget har fått forskningsstöd från brittiska Innovate UK för att vidareutveckla mikronålstekniken utanför tatueringsområdet.

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