Techjättar som OpenAI lägger stora summor på forskning kring alzheimer, men om AI är svaret på gåtan är ytterst oklart.
Kan AI lösa alzheimer-gåtan? "Svårt att veta vad som är hajp"
Fortfarande finns ingen bot mot Alzheimers sjukdom och framstegen inom forskningen på området är få.
Claes Gustafsson, medgrundare och kommersiell chef på bioteknikföretaget Atum, konstaterar i en intervju med EFN att synen på alzheimer är på väg att förändras.
Samtidigt gör det utmaningen större, menar han.
”De senaste 20–30 åren har amyloid varit det dominerande målet för läkemedelsutveckling. Nu finns tecken på att amyloid kanske kan vara en biprodukt av sjukdomen snarare än den bakomliggande drivkraften. Tauproteiner är ett av flera alternativa forskningsspår just nu”.
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OpenAI lägger 100 miljoner dollar
Enligt flera framträdande techprofiler är AI en framkomlig väg för att förstå alzheimer och stiftelsen OpenAI Foundation har nyligen presenterat ett forskningsprogram på sammanlagt 100 miljoner dollar för att bättre förstå sjukdomen.
Detta välkomnar Claes Gustafsson, men om artificiell intelligens kan lindra och till och med bota alzheimer på sikt är högst ovisst.
”Det är svårt att veta vad som är hajp och vad som är verklighet”, säger Claes Gustafsson till Handelsbankens ekonomikanal som berättar att han nyss kommit hem från en konferens i Schweiz kring Alzheimers sjukdom.
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AI temat på alzheimer-konferens
AI stod högt upp på agendan på konferensen och forskarna berättade hur de använder generativ AI, men få faktiskt data kunde läggas fram gällande antikroppar.
Enligt Gustafsson kommer det ta runt tio år och en miljard dollar för att få fram ett läkemedel till de drabbade patienterna. Sedan återstår att se om det fungerar.
Han uppger att det gjorts en specifik studie på området med nya, kraftfulla AI-modeller. Dock kunde resultaten inte överträffa de metoder som tagits fram i laboratorier.
Det forskningsbidrag på 100 miljoner dollar till sex olika forskningsorganisationer som OpenAI presenterat är, enligt EFN, den hittills största utbetalningen som stiftelsen gjort.
Sam Altman, vd för OpenAI och som citeras i artikeln, konstaterar att alzheimer är ”en otroligt komplex sjukdom” men han tror föga oväntat att AI kan vara det som krävs för att lösa mysteriet.
Tror att AI kan göra underverk
Han får medhåll av en talesperson för Arc Institute i Palo Alto, en av forskningsorganisationer som får ta del av bidraget från OpenAI.
”AI ger oss möjlighet att kombinera genetisk information, kliniska observationer och stora experimentella datamängder på sätt som kan avslöja mönster vi annars inte hade kunnat se”.
Microsofts medgrundare Bill Gates har under många år finansierat forskning om alzheimer.
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