Kan AI lösa alzheimer-gåtan? "Svårt att veta vad som är hajp"

AI temat på alzheimer-konferens

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AI stod högt upp på agendan på konferensen och forskarna berättade hur de använder generativ AI, men få faktiskt data kunde läggas fram gällande antikroppar.

Enligt Gustafsson kommer det ta runt tio år och en miljard dollar för att få fram ett läkemedel till de drabbade patienterna. Sedan återstår att se om det fungerar.

Han uppger att det gjorts en specifik studie på området med nya, kraftfulla AI-modeller. Dock kunde resultaten inte överträffa de metoder som tagits fram i laboratorier.

Det forskningsbidrag på 100 miljoner dollar till sex olika forskningsorganisationer som OpenAI presenterat är, enligt EFN, den hittills största utbetalningen som stiftelsen gjort.

Sam Altman, vd för OpenAI och som citeras i artikeln, konstaterar att alzheimer är ”en otroligt komplex sjukdom” men han tror föga oväntat att AI kan vara det som krävs för att lösa mysteriet.

Tror att AI kan göra underverk

Han får medhåll av en talesperson för Arc Institute i Palo Alto, en av forskningsorganisationer som får ta del av bidraget från OpenAI.

”AI ger oss möjlighet att kombinera genetisk information, kliniska observationer och stora experimentella datamängder på sätt som kan avslöja mönster vi annars inte hade kunnat se”.

Microsofts medgrundare Bill Gates har under många år finansierat forskning om alzheimer.

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