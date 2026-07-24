Levern jobbar dygnet runt utan att klaga. Den renar blodet, lagrar energi, hjälper matsmältningen och reglerar kroppens ämnesomsättning. Men allt fler drabbas av fettlever och andra leversjukdomar – ofta på grund av vanor som går att förändra.
7 vanor som avgör hur frisk din lever blir
Den goda nyheten? I många fall går utvecklingen att bromsa, eller till och med vända, med rätt kost och livsstil, skriver NY Times.
1. Dra ner på alkoholen
Det mest självklara rådet är fortfarande det viktigaste. Hög alkoholkonsumtion ökar risken för fettlever, inflammation och i värsta fall skrumplever.
Har du typ 2-diabetes, högt blodtryck eller mycket bukfett blir levern ännu känsligare för alkohol. Särskilt skadligt är intensivdrickande där flera glas dricks vid samma tillfälle.
2. Se upp med det dolda sockret
Läsk, energidrycker och andra sötade drycker pekas ut som några av de största bovarna bakom fettlever.
När levern får mer socker än den hinner hantera omvandlas överskottet till fett som lagras i levern. Särskilt problematiskt är tillsatt socker, som finns i många ultraprocessade livsmedel.
En kaka ibland är ingen katastrof. Men daglig läsk är betydligt värre.
3. Tro inte på mirakelrensningar
”Detox”, leverkurer och kosttillskott som lovar att rena kroppen saknar i regel vetenskapligt stöd.
Experterna är tydliga: levern är redan kroppens eget reningsverk. Dessutom kan vissa kosttillskott innehålla ämnen som i stället belastar levern.
4. Motion är bättre än medicin
Regelbunden träning är en av de effektivaste behandlingarna mot fettlever.
Redan en mindre viktnedgång kan förbättra levervärdena. Kombinationen av konditionsträning och styrketräning ger bäst effekt eftersom musklerna hjälper kroppen att hantera blodsocker och fett.
Målet bör vara minst 150 minuters pulshöjande aktivitet i veckan och två styrkepass.
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5. Ät mer medelhavsmat
En kost med mycket grönsaker, baljväxter, fisk, frukt, fullkorn, nötter och olivolja har gång på gång kopplats till bättre leverhälsa.
Samtidigt är det klokt att dra ner på processad mat, feta charkprodukter och stora mängder rött kött.
Det handlar inte om perfektion – utan om att låta de bra valen bli vanligare.
6. Kaffet får oväntat beröm
Här kommer ett glädjebesked för kaffeälskare.
Flera studier visar att kaffe kan minska risken för ärrbildning i levern och skydda mot skrumplever. Upp till fyra koppar om dagen verkar kunna ge positiva effekter hos friska vuxna.
7. Glöm inte hälsokontrollen
Hepatit B och C är fortfarande vanliga orsaker till leversjukdom världen över.
Har du diabetes eller andra riskfaktorer kan det vara klokt att be vårdcentralen kontrollera levervärden och vid behov göra en undersökning av leverns stelhet. Ju tidigare problem upptäcks, desto större är chansen att stoppa utvecklingen.
Kort sagt
Levern är ovanligt förlåtande. Den kan återhämta sig om den får rätt förutsättningar. Mindre alkohol, mindre socker, mer rörelse och en kost med mycket grönsaker och fisk är fortfarande den bästa medicinen – och dessutom betydligt billigare än de flesta mirakelkurer.
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