Frekvensterapi marknadsförs mot allt från ångest till cancer och maskinen säljs fortfarande i Sverige, trots ett permanent försäljningsförbud. Det visar en granskning från Svenska Dagbladet.
Frekvensterapi: "Mirakelmaskin" utan vetenskaplig grund
Frekvensterapi, även kallad bioresonans, marknadsförs av terapeuter som en metod för att upptäcka och behandla fysiska och psykiska besvär genom att mäta och påverka kroppens elektromagnetiska frekvenser. Men enligt forskare saknar metoden vetenskapligt stöd, rapporterar SvD.
Förbud redan 2022
Elsäkerhetsverket redan 2022 införde ett permanent försäljningsförbud mot de maskiner som distribuerades av den svenske återförsäljaren Ola Hedlund. Förbudet grundades på att företaget lämnat in felaktiga och ogiltiga dokument.
Men någon uppföljning av beslutet har inte gjorts och frekvensmaskiner fortfarande säljs och används på kliniker runt om i landet, enligt SvD.
Nagelbit räcker?
SvD:s reportrar har med dold identitet besökt en terapeut och även kontaktat flera kliniker. Enligt granskningen uppger samtliga att behandlingen kan hjälpa mot en rad olika besvär, samtidigt som ingen kunnat förklara hur tekniken fungerar vetenskapligt.
Flera erbjuder dessutom distansbehandling där det i vissa fall uppges räcka med patientens namn eller en nagelbit för att genomföra behandlingen.
”Fenomenet har ingen vetenskaplig grund, det är ett påhittat begrepp. Det enda som finns är påståenden från utövarna att de kan bota avvikelser, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, till SvD.
Han varnar också för att patienter kan välja bort etablerad vård till förmån för alternativ behandling.
Kan strida mot lagen
Enligt juristen Mats Persson vid Handelshögskolan i Göteborg skulle marknadsföring som utlovar bot mot sjukdom kunna strida mot marknadsföringslagen om den saknar vetenskapligt stöd.
Den återförsäljare som pekas ut i granskningen tillbakavisar kritiken och säger till SvD att verksamheten håller sig inom lagens ramar. Han anser också att ansvaret för hur maskinerna används ligger hos terapeuterna och tillverkaren.
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