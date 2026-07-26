Frekvensterapi: "Mirakelmaskin" utan vetenskaplig grund

Nagelbit räcker?

SvD:s reportrar har med dold identitet besökt en terapeut och även kontaktat flera kliniker. Enligt granskningen uppger samtliga att behandlingen kan hjälpa mot en rad olika besvär, samtidigt som ingen kunnat förklara hur tekniken fungerar vetenskapligt.

Flera erbjuder dessutom distansbehandling där det i vissa fall uppges räcka med patientens namn eller en nagelbit för att genomföra behandlingen.

”Fenomenet har ingen vetenskaplig grund, det är ett påhittat begrepp. Det enda som finns är påståenden från utövarna att de kan bota avvikelser, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, till SvD.

Han varnar också för att patienter kan välja bort etablerad vård till förmån för alternativ behandling.

Kan strida mot lagen

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Enligt juristen Mats Persson vid Handelshögskolan i Göteborg skulle marknadsföring som utlovar bot mot sjukdom kunna strida mot marknadsföringslagen om den saknar vetenskapligt stöd.

Den återförsäljare som pekas ut i granskningen tillbakavisar kritiken och säger till SvD att verksamheten håller sig inom lagens ramar. Han anser också att ansvaret för hur maskinerna används ligger hos terapeuterna och tillverkaren.

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