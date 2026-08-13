Hon smorde ena kinden med Nivea – resultatet mot lyxkrämen för 5 500 kronor överraskade

Rynkorna kunde inte läsa prislappen

Båda krämerna återfuktade huden och de fina linjerna blev mindre framträdande. Lyxkrämen sprang alltså inte ifrån den gamla blå burken på det sätt som man möjligen kan förvänta sig när den kostar hundratals gånger mer.

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Förklaringen är ganska jordnära. När torr hud får ordentligt med fukt ser den ofta fylligare och slätare ut. Det gäller oavsett om krämen köpts på stormarknaden eller överlämnats av en vitklädd expedit under kristallkrona.

Det betyder däremot inte att Nivea och La Mer är samma produkt. Dyrare hudvård kan innehålla andra aktiva ingredienser och vara framtagen för mer specifika hudproblem.

Men prislappen är i sig ingen garanti för ett ansikte som plötsligt glömt vilket år man är född.

Apotekaren: Ha alltid en blå burk hemma

Nu får den gamla Nivea-burken dessutom stöd från apotekarhåll.

Apotekaren Rafaela Ribeiro beskriver den klassiska krämen i Marie France som en produkt som hon tycker bör finnas i hemmet eftersom den är så användbar. Hon använder den själv ofta.

Nivea Creme lanserades i Hamburg 1911 och har alltså överlevt såväl två världskrig som otaliga skönhetstrender. En viktig ingrediens är Eucerit, ett emulgeringsmedel som hjälper till att hålla vatten och olja samman.

Krämen innehåller också bland annat mineralolja och fungerar mycket ocklusivt – enkelt uttryckt lägger den sig som ett skyddande lager över huden och minskar vattenförlusten.

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Budget mot lyx: I testet fick ena sidan av ansiktet Nivea och den andra exklusiva La Mer. Foto: Canva

Men Nivea passar inte alla

Här kommer den mindre glamorösa fotnoten.

Den feta konsistensen gör krämen särskilt användbar på torr och mycket torr hud. Den kan också användas på torra partier på kroppen och som intensiv återfuktning när huden behöver lite första hjälpen.

Men för personer med blandhy, fet hud eller aknebenägen hud kan den vara för tung. Experterna betonar därför att den blå burken inte är någon universalprodukt för alla ansikten.

Och någon avancerad anti-age-produkt är den inte heller. Den innehåller inte särskilda ingredienser mot exempelvis pigmentfläckar eller rynkor. Däremot kan den kraftiga återfuktningen tillfälligt få torr hud och fina linjer att se slätare ut.

115 år senare står burken kvar

Det är kanske det mest anmärkningsvärda med hela historien.

Nivea Creme skapades 1911. År 2026, 115 år senare, står nästan samma blå burk fortfarande och slåss om platsen i badrumsskåpet med serum, syror och lyxkrämer för tusentals kronor.

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Den gör inte huden 20 år yngre och den passar inte alla.

Men kostar konkurrenten flera tusen kronor mer för samma mängd är det åtminstone rimligt att begära mer än en snyggare burk.