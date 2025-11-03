Så vet du om din glömska är farlig

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Mellan normalt och demens

MCI är ett gränsland. Hjärnan fungerar, men inte riktigt som förr. Minnestester visar små avvikelser, men vardagen rullar på.

“Det är ingen sjukdom i sig”, säger Eino Solje till Sanomat, neurolog vid Kuopio universitetssjukhus, “utan en signal om att något i hjärnan inte är på topp – men fortfarande reparerbart.”

Typiskt klarar man fortfarande vardagliga saker som att handla och betala räkningar, men mer krävande uppgifter börjar ta längre tid. Det kan handla om att förstå ny teknik, lära sig nya rutiner eller att samtal känns svårare att följa. Kollegor eller familj brukar märka det först.

Kaffet hjälper kanske inte mot glömska, men det gör den lättare att acceptera.

En vanlig, men ofta feltolkad fas

Internationella studier visar att mellan 10 och 25 procent av äldre människor lever med MCI utan att ha någon egentlig demenssjukdom. En global analys från BMC Geriatrics uppskattar förekomsten till 23,7 procent bland personer över 60 år.

Samtidigt visar en meta-analys i JAMA Neurology att 4–15 procent av fallen per år övergår i demens. Enligt Alzheimer’s Association är siffran ännu lägre för många.

Med andra ord – en försämring i minne eller tankeförmåga är inte automatiskt början på slutet.

När det inte är hjärnan som spökar

Bakom MCI kan det också ligga något helt annat: depression, stress, dålig sömn, alkohol, högt blodtryck eller sköldkörtelrubbningar. Ibland går tillståndet tillbaka när grundorsaken behandlas.

Forskare talar om “pseudodemens” – ett slags falsk minnessjukdom orsakad av psykisk ohälsa.

“Det är ganska vanligt hos äldre med depression”, säger Solje. “När man behandlar grundproblemet, blir minnet normalt igen.”

En varningssignal – men också en chans

Läkare beskriver MCI som ett slags “hjärnans förstadium till infarktvarning”. Det är en påminnelse om att ta hand om sig – inte ett dödsdomsliknande besked.

Motion, sömn, hjärngympa, kost och socialt liv spelar större roll än de flesta tror. Forskning visar att upp till 40 procent av risken att utveckla demens kan minskas genom livsstilsförändringar.

Kort sagt: hjärnan älskar rörelse, människor och variation.

”Jag har det på tungan” – den mest frustrerande meningen i världen. (Foto: Canva)

När ska du reagera? Om du eller någon nära dig börjar…

glömma annat än namn och småsaker,

missa möten eller räkningar,

få svårt att hantera ny teknik,

dra sig undan från samtal eller sociala sammanhang,

då är det dags att prata med vårdcentralen. En enkel kognitiv screening kan ge klarhet – och ofta lugn.

Perfect Weekend Guide: Vad är MCI?

Ett tillstånd mellan normalt åldrande och demens.

Global förekomst cirka 23,7 procent bland äldre vuxna.

4–15 procent per år utvecklar demens.

40 procent riskminskning möjlig med bättre livsstil.

Källor: Sanomat, Duodecim.fi, Terveyskirjasto.fi, JAMA Neurology, BMC Geriatrics, Alzheimer’s Association, Cambridge University Press, PMC (National Center for Biotechnology Information).

