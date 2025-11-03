Alla glömmer saker ibland – men när blir det ett tecken på något mer än stress och för många möten? Forskare varnar för att mild kognitiv nedsättning ofta smyger sig på utan att märkas. Här är signalerna som visar om din glömska är ofarlig – eller början på något större.
Så vet du om din glömska är farlig
Mest läst i kategorin
Läkemedlet du redan har hemma kan rädda dig från cancer
En helt vanlig huvudvärkstablett – den där lilla vita läkemedlet du kanske redan har i badrumsskåpet – kan enligt svensk forskning minska risken för återfall i tarmcancer med hela femtio procent. Billigt, beprövat och potentiellt livräddande Det är professor Anna Martling vid Karolinska Institutet som leder den nya, nordiska ALASCCA-studien, en fas III-studie som redan …
Därför uppstod psykisk ohälsa – för ungefär 500 000 år sedan
Det började som ett framsteg men resulterade i psykisk ohälsa. Våra hjärnor växte, tankarna fördjupades och plötsligt kunde vi prata, planera och måla på grottväggar. Men någonstans på vägen gick det snett. En ny studie visar att de gener som gjorde oss smarta också gjorde oss sårbara – psykisk ohälsa uppstod när hjärnan helt enkelt …
Sorghum – matproduktionens nya glädjekälla?
Sorghum är det “nya” superlivsmedlet enligt färsk forskning. Växten kräver betydligt mindre vatten än många andra grödor och innehåller mängder av nyttiga ämnen, säger ny forskning. Sorghum är det nya supergrödan som förväntas slå igenom stort i världen. Det berättar Yahoo i en färsk artikel och hänvisar till ny forskning. I Sverige kallas grödan durra. …
Sov i mörker – det kan rädda ditt liv
Att släcka lampan innan du somnar handlar inte bara om bättre sömn, det kan även rädda liv. En omfattande ny studie kopplar ett ljust sovrum till ökad risk för världens farligaste sjukdomar. Ljus i sovrummet kan vara betydligt farligare än du tror. En ny studie, publicerad i JAMA Network Open, visar att människor som sover …
Friskvårdsbidragen brinner inne och missar målet
Var fjärde svensk lät sitt friskvårdsbidrag brinna inne. Samtidigt visar en studie från Södertörns högskola att det inte är mängden friskvårdspengar som gör oss mer tillfredsställda på jobbet. Utan hur nöjda vi är med de förmåner som faktiskt erbjuds. Friskvårdsbidraget infördes för att främja hälsa och minska sjukfrånvaro, men trots goda ambitioner tycks satsningen inte …
När hjärnan börjar sacka – men du fortfarande hittar hem
Det börjar ofta med småsaker. Du letar efter orden, glömmer möten eller blir plötsligt långsam i tanken. Vänner skojar om “senilitet”, men innerst inne undrar du: är det något på riktigt?
Den medicinska termen är Mild Cognitive Impairment – MCI – eller på svenska mild kognitiv nedsättning. Den kan vara en föraning om demens, men behöver inte vara det. Bara omkring 40 procent av fallen utvecklas till en verklig minnessjukdom som Alzheimers, enligt finska Duodecim. Resten stabiliseras – eller till och med förbättras.
Sov i mörker – det kan rädda ditt liv
Att släcka lampan innan du somnar handlar inte bara om bättre sömn, det kan även rädda liv. En omfattande ny studie kopplar ett ljust sovrum till ökad
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Mellan normalt och demens
MCI är ett gränsland. Hjärnan fungerar, men inte riktigt som förr. Minnestester visar små avvikelser, men vardagen rullar på.
“Det är ingen sjukdom i sig”, säger Eino Solje till Sanomat, neurolog vid Kuopio universitetssjukhus, “utan en signal om att något i hjärnan inte är på topp – men fortfarande reparerbart.”
Typiskt klarar man fortfarande vardagliga saker som att handla och betala räkningar, men mer krävande uppgifter börjar ta längre tid. Det kan handla om att förstå ny teknik, lära sig nya rutiner eller att samtal känns svårare att följa. Kollegor eller familj brukar märka det först.
En vanlig, men ofta feltolkad fas
Internationella studier visar att mellan 10 och 25 procent av äldre människor lever med MCI utan att ha någon egentlig demenssjukdom. En global analys från BMC Geriatrics uppskattar förekomsten till 23,7 procent bland personer över 60 år.
Samtidigt visar en meta-analys i JAMA Neurology att 4–15 procent av fallen per år övergår i demens. Enligt Alzheimer’s Association är siffran ännu lägre för många.
Med andra ord – en försämring i minne eller tankeförmåga är inte automatiskt början på slutet.
Läkemedlet du redan har hemma kan rädda dig från cancer
En helt vanlig huvudvärkstablett – den där lilla vita läkemedlet du kanske redan har i badrumsskåpet – kan enligt svensk forskning minska risken för
När det inte är hjärnan som spökar
Bakom MCI kan det också ligga något helt annat: depression, stress, dålig sömn, alkohol, högt blodtryck eller sköldkörtelrubbningar. Ibland går tillståndet tillbaka när grundorsaken behandlas.
Forskare talar om “pseudodemens” – ett slags falsk minnessjukdom orsakad av psykisk ohälsa.
“Det är ganska vanligt hos äldre med depression”, säger Solje. “När man behandlar grundproblemet, blir minnet normalt igen.”
En varningssignal – men också en chans
Läkare beskriver MCI som ett slags “hjärnans förstadium till infarktvarning”. Det är en påminnelse om att ta hand om sig – inte ett dödsdomsliknande besked.
Motion, sömn, hjärngympa, kost och socialt liv spelar större roll än de flesta tror. Forskning visar att upp till 40 procent av risken att utveckla demens kan minskas genom livsstilsförändringar.
Kort sagt: hjärnan älskar rörelse, människor och variation.
När ska du reagera? Om du eller någon nära dig börjar…
- glömma annat än namn och småsaker,
- missa möten eller räkningar,
- få svårt att hantera ny teknik,
- dra sig undan från samtal eller sociala sammanhang,
då är det dags att prata med vårdcentralen. En enkel kognitiv screening kan ge klarhet – och ofta lugn.
Perfect Weekend Guide: Vad är MCI?
- Ett tillstånd mellan normalt åldrande och demens.
- Global förekomst cirka 23,7 procent bland äldre vuxna.
- 4–15 procent per år utvecklar demens.
- 40 procent riskminskning möjlig med bättre livsstil.
Källor: Sanomat, Duodecim.fi, Terveyskirjasto.fi, JAMA Neurology, BMC Geriatrics, Alzheimer’s Association, Cambridge University Press, PMC (National Center for Biotechnology Information).
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Experten varnar för inkomstbortfall – på fem miljoner kronor
Att sluta jobba tidigare än riktåldern kan förvisso vara rätt beslut för vissa. Men det kan också bli ditt livs dyraste. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Riktåldern är inte tvingande, men den styr när du tidigast kan ta ut pensionen samt när …
Så vet du om din glömska är farlig
Alla glömmer saker ibland – men när blir det ett tecken på något mer än stress och för många möten? Forskare varnar för att mild kognitiv nedsättning ofta smyger sig på utan att märkas. Här är signalerna som visar om din glömska är ofarlig – eller början på något större. När hjärnan börjar sacka – …
Överflödet: Det pumpas alldeles för mycket olja
Geopolitiska kriser hindrar oljepriset från total kollaps. Men den globala industrin pumpar upp mycket mer olja än marknaden behöver. 1,9 miljoner fat om dagen, så stort bedöms överskottet vara, och under 2026 väntas det växa till omkring 4 miljoner fat om dagen, rapporterar Yahoo Finance. Det innebär att världens oljelager fylls på och att priset …
Nu avgörs det om Trumps tullar är olagliga
Högsta domstolen i USA avhandlar fallet och i ena ringhörnan står småföretag och en grupp stater och i den andra Trumps administration. BBC skriver att det som nu ”kan bli den hittills största striden i Donald Trumps handelskrig” inleds. På onsdag startar processen i USA:s högsta domstol och om småföretagen och gruppen stater som driver …
Läkemedlet du redan har hemma kan rädda dig från cancer
En helt vanlig huvudvärkstablett – den där lilla vita läkemedlet du kanske redan har i badrumsskåpet – kan enligt svensk forskning minska risken för återfall i tarmcancer med hela femtio procent. Billigt, beprövat och potentiellt livräddande Det är professor Anna Martling vid Karolinska Institutet som leder den nya, nordiska ALASCCA-studien, en fas III-studie som redan …