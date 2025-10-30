Sov i mörker – det kan rädda ditt liv

Ljus i sovrummet kan vara betydligt farligare än du tror. En ny studie, publicerad i JAMA Network Open, visar att människor som sover i ljusa miljöer löper markant högre risk att drabbas av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Forskare vid Flinders University i Australien analyserade data från nästan 89 000 personer i den brittiska Biobank-studien och följde dem under nio år. Personerna som deltog i studien fick bära vristband som mätte hur mycket ljus de utsattes för mellan klockan halv ett på natten, och sex på morgonen.

Resultatet visade att de som sov i de mest upplysta miljöerna hade 56 procent högre risk för hjärtsvikt, 47 procent högre risk för hjärtattack och över 30 procent högre risk för stroke eller kranskärlssjukdom. Dessa sjukdomar är enligt WHO de sjukdomar med högst dödlighet.

Nattljus påverkar

Enligt forskarna beror sambandet sannolikt på att ljus nattetid stör kroppens cirkadiska rytm. Det är den inre biologiska klockan som styr sömn, hormonbalans och blodtryck. Ljus hämmar dessutom produktionen av melatonin, hormonet som hjälper kroppen att vila och återhämta sig.

“Kroppen kan uppfatta nattljus som en stressfaktor och reagera med höjd puls, ökade stresshormoner och inflammation,” förklarar sömnforskaren Julio Fernandez-Mendoza vid Penn State Health till CNN.

