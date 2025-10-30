Att släcka lampan innan du somnar handlar inte bara om bättre sömn, det kan även rädda liv. En omfattande ny studie kopplar ett ljust sovrum till ökad risk för världens farligaste sjukdomar.
Sov i mörker – det kan rädda ditt liv
Ljus i sovrummet kan vara betydligt farligare än du tror. En ny studie, publicerad i JAMA Network Open, visar att människor som sover i ljusa miljöer löper markant högre risk att drabbas av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.
Forskare vid Flinders University i Australien analyserade data från nästan 89 000 personer i den brittiska Biobank-studien och följde dem under nio år. Personerna som deltog i studien fick bära vristband som mätte hur mycket ljus de utsattes för mellan klockan halv ett på natten, och sex på morgonen.
Resultatet visade att de som sov i de mest upplysta miljöerna hade 56 procent högre risk för hjärtsvikt, 47 procent högre risk för hjärtattack och över 30 procent högre risk för stroke eller kranskärlssjukdom. Dessa sjukdomar är enligt WHO de sjukdomar med högst dödlighet.
Nattljus påverkar
Enligt forskarna beror sambandet sannolikt på att ljus nattetid stör kroppens cirkadiska rytm. Det är den inre biologiska klockan som styr sömn, hormonbalans och blodtryck. Ljus hämmar dessutom produktionen av melatonin, hormonet som hjälper kroppen att vila och återhämta sig.
“Kroppen kan uppfatta nattljus som en stressfaktor och reagera med höjd puls, ökade stresshormoner och inflammation,” förklarar sömnforskaren Julio Fernandez-Mendoza vid Penn State Health till CNN.
Morgonpromenaden kan rädda liv
Förutom vikten av ett mörkt sovrum visar studien även att personer som utsattes för dagsljus under morgon- och förmiddag hade bättre hjärthälsa.
Att utsättas för dagsljus under dagen hjälper nämligen kroppen att kalibrera den cirkadiska rytmen. Det gör att den biologiska klockan ställs in och att man piggnar till under dagen, vilket gör att man sedan somnar lättare på kvällen och dessutom sover djupare.
“Studien visar övertygande bevis för att starkt dagsljus, till exempel på morgonen efter att du vaknar, hänger ihop med god hjärthälsa.”, säger Julio Fernandez-Mendoza till CNN.
Forskarna rekommenderar därför att man är utomhus en period under morgon- och förmiddag, för att sedan minimera ljusexponering på natten.
Deras tips för kvällen är att stänga av skärmar och starka lampor flera timmar före läggdags och använda mörkläggningsgardiner.
Studien beskriver sig som den största hittills om ljusets påverkan på hjärthälsan och slutsatsen är tydlig.
Vill du leva längre och hålla hjärtat friskt?
Se till att dagen är ljus, och natten mörk.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
