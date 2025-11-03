Läkemedlet du redan har hemma kan rädda dig från cancer

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Man borde införa det direkt

Sheraz Yaqub, kirurg och cancerforskare vid Oslo universitetssjukhus, menar att studien bör leda till omedelbara förändringar även i Norge.

“De som opereras för tarmcancer nu måste testas för den här mutationen. Vi kan inte vänta när vi vet att effekten är så god”, säger han.

Yaqub påpekar att analyserna är både enkla och billiga. “Analysen för mutationen kostar inte mycket längre, och vissa görs redan i dag.”

Han vill att patienter med den aktuella genmutationen ska få tilläggsbehandling med acetylsalicylsyra.

Så fungerar det

Tidigare observationsstudier – bland annat en uppmärksammad Harvard-studie från 2012 publicerad i New England Journal of Medicine – har visat liknande resultat: patienter med PIK3CA-mutation som regelbundet tog aspirin levde längre än de som inte gjorde det.

Forskarna tror att acetylsalicylsyra fungerar på flera fronter samtidigt: den minskar inflammation i kroppen, hämmar blodplättar och bromsar tumörtillväxt. Det gör miljön i kroppen mindre gynnsam för cancerceller att växa i.

Eller som Yaqub uttrycker det: “Det här är en medicin som använts i över hundra år. Vi vet hur den fungerar, vilka biverkningar den kan ha och vad vi ska se upp med. Det är ett tryggt läkemedel.”

Nya rön visar att en treårig behandling med lågdos-aspirin kan ge markant minskad risk för återfall. (Foto: Canva)

Inte självmedicinera

Trots den lovande forskningen varnar både Martling och Yaqub för att börja knapra aspirin på egen hand.

“Acetylsalicylsyra kan ge biverkningar, så alla med tarmcancer ska inte börja ta det utan läkares inrådan”, säger Yaqub.

Han påpekar att aspirin inte fungerar för alla: “För patienter med spridd tarmcancer vet vi att det inte har någon effekt.”

Men för de fyrtio procent som har just denna mutation kan ett läkemedel som kostar mindre än en kopp kaffe om dagen alltså bli skillnaden mellan återfall och fortsatt liv.

Svenska forskare ser aspirin som ett tryggt, billigt och lättillgängligt tillägg i eftervården. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Huvudvärkstablett som kan rädda dig från cancer

– Läkemedlet heter acetylsalicylsyra och säljs bland annat under varumärket Aspirin.

– Den nordiska ALASCCA-studien, ledd av Karolinska Institutet, visar 50 procent lägre återfallsrisk för patienter med PIK3-mutation.

– Liknande fynd publicerades redan 2012 i New England Journal of Medicine av forskare vid Harvard.

– Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige, med cirka 5 000 nya fall per år.

Källa: ABC, Forskning.no, Karolinska Institutet, Läkemedelsvärlden, The New England Journal of Medicine, Cancer World, Kreftforeningen.

