Läkemedlet du redan har hemma kan rädda dig från cancer
Billigt, beprövat och potentiellt livräddande
Det är professor Anna Martling vid Karolinska Institutet som leder den nya, nordiska ALASCCA-studien, en fas III-studie som redan väckt stor uppmärksamhet internationellt. Resultaten, som nyligen presenterades i The New England Journal of Medicine, visar att acetylsalicylsyra kan halvera risken för återfall hos patienter med en specifik genmutation.
“Jag tror detta kommer att ändra klinisk praxis. Femtioprocentig riskreduktion är en enorm effekt”, säger Martling rapporterar ABC.
Studien gäller patienter med en särskild genmutation i den så kallade PIK3-signalvägen – något som finns hos omkring fyrtio procent av alla med tarmcancer.
De som tog 160 milligram acetylsalicylsyra (det vill säga aspirin) varje dag under tre år efter operation hade bara hälften så stor risk för att få tillbaka sjukdomen jämfört med dem som fick placebo.
Man borde införa det direkt
Sheraz Yaqub, kirurg och cancerforskare vid Oslo universitetssjukhus, menar att studien bör leda till omedelbara förändringar även i Norge.
“De som opereras för tarmcancer nu måste testas för den här mutationen. Vi kan inte vänta när vi vet att effekten är så god”, säger han.
Yaqub påpekar att analyserna är både enkla och billiga. “Analysen för mutationen kostar inte mycket längre, och vissa görs redan i dag.”
Han vill att patienter med den aktuella genmutationen ska få tilläggsbehandling med acetylsalicylsyra.
Så fungerar det
Tidigare observationsstudier – bland annat en uppmärksammad Harvard-studie från 2012 publicerad i New England Journal of Medicine – har visat liknande resultat: patienter med PIK3CA-mutation som regelbundet tog aspirin levde längre än de som inte gjorde det.
Forskarna tror att acetylsalicylsyra fungerar på flera fronter samtidigt: den minskar inflammation i kroppen, hämmar blodplättar och bromsar tumörtillväxt. Det gör miljön i kroppen mindre gynnsam för cancerceller att växa i.
Eller som Yaqub uttrycker det: “Det här är en medicin som använts i över hundra år. Vi vet hur den fungerar, vilka biverkningar den kan ha och vad vi ska se upp med. Det är ett tryggt läkemedel.”
Inte självmedicinera
Trots den lovande forskningen varnar både Martling och Yaqub för att börja knapra aspirin på egen hand.
“Acetylsalicylsyra kan ge biverkningar, så alla med tarmcancer ska inte börja ta det utan läkares inrådan”, säger Yaqub.
Han påpekar att aspirin inte fungerar för alla: “För patienter med spridd tarmcancer vet vi att det inte har någon effekt.”
Men för de fyrtio procent som har just denna mutation kan ett läkemedel som kostar mindre än en kopp kaffe om dagen alltså bli skillnaden mellan återfall och fortsatt liv.
Perfect Weekend Guide: Huvudvärkstablett som kan rädda dig från cancer
– Läkemedlet heter acetylsalicylsyra och säljs bland annat under varumärket Aspirin.
– Den nordiska ALASCCA-studien, ledd av Karolinska Institutet, visar 50 procent lägre återfallsrisk för patienter med PIK3-mutation.
– Liknande fynd publicerades redan 2012 i New England Journal of Medicine av forskare vid Harvard.
– Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige, med cirka 5 000 nya fall per år.
Källa: ABC, Forskning.no, Karolinska Institutet, Läkemedelsvärlden, The New England Journal of Medicine, Cancer World, Kreftforeningen.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
