Slut på sjukintyg? Storbritannien testar nytt system

”Fit notes är alltför ofta en återvändsgränd – ett papper som säger att människor inte kan arbeta, men som inte gör något för att hjälpa dem att bli bättre”, säger han enligt The Independent.

Enligt Department for Work and Pensions, DWP, utfärdas omkring 11 miljoner sådana intyg varje år. I nio av tio fall bedöms personen inte vara arbetsförmögen.

Till stödinsatser istället

I det alternativa förslaget ska patienter snabbare slussas vidare till stödinsatser som tar fram individuella planer för återgång i arbete.

Enligt regeringen ska det nya systemet i stället koppla samman patienter, arbetsgivare och vården tidigare i processen. Personer som annars skulle få sjukintyg ska kunna hänvisas till särskilda stödinsatser där individuella planer för återgång i arbete tas fram.

Pilotprojektet ska genomföras på fyra platser: Birmingham och Solihull, Coventry och Warwickshire, Cornwall och Scillyöarna samt Lancashire och South Cumbria. Totalt kan upp till 100 000 vårdbesök omfattas under ett år.