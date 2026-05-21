Storbritannien vill skrota sjukintyg, som beskrivs som en återvändsgränd. I ett nytt pilotprojekt ska patienter slussas förbi läkaren.
Slut på sjukintyg? Storbritannien testar nytt system
Den brittiska regeringen anser att dagens system med så kallade ”fit notes” kan behövas bytas ut. Arbets- och pensionsminister Pat McFadden säger att dagens system ofta inte leder vidare till konkret hjälp.
”Fit notes är alltför ofta en återvändsgränd – ett papper som säger att människor inte kan arbeta, men som inte gör något för att hjälpa dem att bli bättre”, säger han enligt The Independent.
Enligt Department for Work and Pensions, DWP, utfärdas omkring 11 miljoner sådana intyg varje år. I nio av tio fall bedöms personen inte vara arbetsförmögen.
Till stödinsatser istället
I det alternativa förslaget ska patienter snabbare slussas vidare till stödinsatser som tar fram individuella planer för återgång i arbete.
Enligt regeringen ska det nya systemet i stället koppla samman patienter, arbetsgivare och vården tidigare i processen. Personer som annars skulle få sjukintyg ska kunna hänvisas till särskilda stödinsatser där individuella planer för återgång i arbete tas fram.
Pilotprojektet ska genomföras på fyra platser: Birmingham och Solihull, Coventry och Warwickshire, Cornwall och Scillyöarna samt Lancashire och South Cumbria. Totalt kan upp till 100 000 vårdbesök omfattas under ett år.
Olika modeller testas
Modellen skiljer sig något mellan områdena. På vissa platser ska läkare fortfarande kunna skriva det första sjukintyget, men därefter hänvisas patienten till en särskild stödfunktion.
På andra håll ska patienter kunna skickas direkt till stödinsatser utan att först få ett sjukintyg. Stödet kan ges av både klinisk personal och andra yrkesgrupper, som sociala vägledare samt arbets- och hälsocoacher.
Planer på att förändra den brittiska ”sjukintygskulturen” presenterades även av den tidigare konservativa regeringen före valet 2024, men stoppades efter kritik från läkare.
Läkarna: Hälsan först
Läkarorganisationen Royal College of GPs säger att allmänläkare tar sitt ansvar för sjukintyg på stort allvar, men att dagens system innebär mycket administration som tar tid från patientvård.
”Alla reformer av sjukintygsprocessen måste sätta patienternas hälsa och välbefinnande först”, säger organisationens ordförande, professor Victoria Tzortziou Brown.
Det är en reform som också väcker frågor i Sverige. Här spelar läkarintyget fortfarande en central roll i sjukskrivningsprocessen. Den som är sjuk längre än sju kalenderdagar behöver normalt lämna läkarintyg från dag åtta, både för fortsatt sjuklön från arbetsgivaren och som underlag för Försäkringskassan när sjukpenning blir aktuell. Intyget ska visa att arbetsförmågan är nedsatt, men behöver inte alltid innehålla diagnos till arbetsgivaren.
