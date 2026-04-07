Lägsta kaffepriset på ett halvår

Rostade kaffebönor. Foto: Christine Olsson/TT
Kaffepriset faller, åtminstone på världsmarknaden. Gynnsamma skördar pressar priset till det lägsta sedan augusti förra året.

På råvarubörsen i London föll priset på robustakaffe med 1,7 procent som en konsekvens av stark export från Vietnam och därmed ett förväntat överutbud av den svarta drycken på världsmarknaden.

Även priset på arabicabönan faller, med 2 procent på börsen i New York.

Ny statistik visar att leveranserna av kaffe från Vietnam var 13 procent högre i mars än samma månad i fjol.

I Brasilien väntas rekordskördar inför säsongen 2026/2027.

