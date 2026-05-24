Elbilar rasar i värde – här är modellerna som tappat mest

Det tydligaste exemplet är Tesla Model Y.

Enligt Privata Affärers genomgång kostade modellen 769.000 kronor ny 2023.

I dag ligger begagnatvärdet runt 350.000 kronor. Det innebär ett värdefall på 419.000 kronor, eller mer än 10.000 kronor i månaden.

Samtidigt syns ett tydligt skifte på marknaden där allt fler svenskar trots värderaset väljer elbil framför bensin och diesel.

Intresset för begagnade elbilar har ökat kraftigt under våren, samtidigt som efterfrågan på traditionella fossilbilar börjar mattas av.

Tesla och Volvo har tappat mest

Tesla Model Y sticker ut mest, men är långt ifrån ensam.

Volvo XC40 som elbil har fallit från 550.000 kronor till omkring 260.000 kronor, ett tapp på 290.000 kronor.

Volkswagen ID.4 har gått från 555.000 kronor till 320.000 kronor, vilket motsvarar 235.000 kronor i värdefall.

Kontrasten mot fossildrivna bilar är dramatisk.

En Volkswagen Tiguan diesel från 2023 kostade 376.000 kronor ny och värderas i dag till 369.000 kronor.

Skoda Kodiaq bensin har bara tappat 24.000 kronor under samma period.