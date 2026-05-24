Begagnade elbilar har blivit bilmarknadens stora fynd, men för den som köpte nytt 2023 har värdefallet varit brutalt.
Elbilar rasar i värde – här är modellerna som tappat mest
Begagnatmarknaden för bilar har vänt upp och ner på gamla sanningar.
Diesel och bensinbilar från 2023 säljs i vissa fall nästan till samma pris som när de var nya, medan flera elbilar har tappat hundratusentals kronor på tre år.
Det tydligaste exemplet är Tesla Model Y.
Enligt Privata Affärers genomgång kostade modellen 769.000 kronor ny 2023.
I dag ligger begagnatvärdet runt 350.000 kronor. Det innebär ett värdefall på 419.000 kronor, eller mer än 10.000 kronor i månaden.
Samtidigt syns ett tydligt skifte på marknaden där allt fler svenskar trots värderaset väljer elbil framför bensin och diesel.
Intresset för begagnade elbilar har ökat kraftigt under våren, samtidigt som efterfrågan på traditionella fossilbilar börjar mattas av.
Tesla och Volvo har tappat mest
Tesla Model Y sticker ut mest, men är långt ifrån ensam.
Volvo XC40 som elbil har fallit från 550.000 kronor till omkring 260.000 kronor, ett tapp på 290.000 kronor.
Volkswagen ID.4 har gått från 555.000 kronor till 320.000 kronor, vilket motsvarar 235.000 kronor i värdefall.
Kontrasten mot fossildrivna bilar är dramatisk.
En Volkswagen Tiguan diesel från 2023 kostade 376.000 kronor ny och värderas i dag till 369.000 kronor.
Skoda Kodiaq bensin har bara tappat 24.000 kronor under samma period.
Därför pressas elbilarna
Förklaringen ligger inte bara i Tesla och Elon Musk.
Köpare oroar sig fortfarande för batterier, laddning och snabb teknikutveckling.
Uppgifter pekar också på att batterier i praktiken ofta bara tappar omkring 2 procent kapacitet per år, men osäkerheten lever kvar hos många köpare.
Samtidigt har elbilar utvecklats i rekordfart.
Äldre modeller kan snabbt kännas daterade när nya bilar får längre räckvidd, snabbare laddning och större batterier.
Fyndläge för rätt köpare
För den som köpte ny elbil har utvecklingen varit dyr.
För den som ska köpa begagnat kan läget däremot vara ovanligt gynnsamt.
Har man möjlighet att ladda billigt hemma kan en begagnad elbil nu vara ett av marknadens mest intressanta köp.
Missa inte:
Nytt elbilsstöd i Sverige – kan gå upp till nästan 65 000 kronor – Dagens PS
Nya superbatteriet – 100 mils räckvidd och laddning på fyra minuter – Dagens PS