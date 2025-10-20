Dagens PS
Ny forskning: Ät detta kvällssnack innan du somnar

Sova gott är den nya trenden
Glöm sömnmedel – testa det gröna knepet i stället. Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

En ny amerikansk studie visar att valet av kvällssnack kan påverka både din tarmflora och ditt immunförsvar. Personer som byter kvällstoasten mot ett grönare alternativ får mindre inflammation i kroppen – och sover dessutom bättre.

Det gröna kvällssnackset som tagit världen med storm

Det lilla gröna livsmedlet har seglat upp som en ny hälsotrend världen över. Forskare menar att det inte bara är gott utan även fungerar som ett naturligt sätt att stärka tarmhälsan, minska inflammation och stötta immunförsvaret – särskilt om det äts på kvällen.

En studie från USA, publicerad i tidskriften Current Developments in Nutrition, visar att personer med förhöjt blodsocker som åt den gröna delikatessen innan läggdags fick en tydlig förändring i sin tarmflora. Resultaten tyder på att ersätta en kolhydratrik kvällsmacka med detta alternativ kan “forma om” tarmens bakteriekultur till det bättre.

Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet

Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak…
Kvällssnack med både stil och vetenskapligt stöd. (Foto: TT)
Forskningen: bättre bakterier och lugnare mage

En annan studie från 2023 i tidskriften Foods bekräftar trenden: det här livsmedlet ökar mängden goda bakterier i magen mer än andra snacks.

Näringsforskaren Federica Amati beskriver det som “mat för mikroberna”. Det är rikt på fibrer och polyfenoler – ämnen som fungerar som gödsel för tarmens goda bakterier. Personer som regelbundet äter det har fler mikrober som producerar smörsyra, ett ämne som dämpar inflammation och stärker tarmväggen.

Naturlig antiinflammatorisk effekt

När fibrerna bryts ner i tjocktarmen bildas kortkedjiga fettsyror som stärker immunförsvaret och bidrar till en lugnare mage. Samtidigt frigörs E-vitamin, lutein och polyfenoler som skyddar kroppen mot skadliga fria radikaler.

“Till skillnad från söta eller salta kvällssnacks innehåller detta livsmedel varken tillsatt socker eller emulgeringsmedel som stör mikrobiomet. En handfull på kvällen eller som topping på yoghurten är ett enkelt sätt att hålla magen glad,” säger nutritionisten Rob Hobson.

Perfect Weekend Guide: Det gröna kvällssnackset

  • Så mycket räcker: En handfull (cirka 30 gram) per kväll.
  • Bäst effekt: Ät dem naturella, inte saltade eller glaserade.
  • Bonus: Innehåller tryptofan – ett ämne som kan förbättra sömnkvaliteten.

Källor: The Independent, Current Developments in Nutrition, Foods

Vill du läsa mer om hälsa och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga och "Jag har cancer men är inte sjuk", säger Claes Malmberg.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

