Ställ om klockan – och passa på att ställa om livet

Passa på att göra livet lite bättre

Tänk om vi gjorde som i Nya Zeeland, fast på svenskt vis. När vi ändå sitter där och trycker på mikrovågsugnens 22 små knappar kan vi lika gärna passa på att boka tandläkartiden vi skjutit upp i tre år. Byta batterier i fjärrkontrollen så att man slipper hoppa fram till tv:n som om man bodde på 80-talet. Eller varför inte – äntligen kasta ut den där burken med sylt från 2015 som gömmer sig längst bak i kylskåpet.

Tidsomställningen som relationsprov

Det finns få saker som skapar så mycket irritation i svenska hem som tidsomställningen. Partnern som säger “men mobilen ställer ju om sig själv” och den andra som hävdar “det är viktigt att ALLA klockor går rätt”. Plötsligt står två vuxna människor och bråkar över en väggklocka från Ikea för 199 kronor.

EU har bestämt om klockan – men ändå inte

Vi har hört det i flera år: EU ska avskaffa tidsomställningen. Men i Bryssel tar saker tid. De verkar hantera det här ungefär lika snabbt som SJ fixar sina signalfel. Så tills vidare får vi fortsätta vrida, vända och svära två gånger om året.

Gör det till en Perfect Weekend-tradition

Kanske är det ändå charmen. Att vi stannar upp, suckar och inser att vi fortfarande lever i en värld där tiden inte bara rullar i mobilen. Och varför inte göra något bra av det. Testa brandvarnaren. Boka en weekendresa. Eller bestäm er för att efter tidsomställningen ska ni alltid fira med champagnefrukost.

Det kanske inte gör oss piggare. Men det gör i alla fall sömnförlusten lite mer uthärdlig.

Framåt eller bakåt? Ingen vet. Inte ens Google verkar helt säker.. (Foto: Lewis Joly/AP-TT)

Perfect Weekend Guide till klockan och livet

• Testa brandvarnaren – den är viktigare än mikron.

• Byt batterier i fjärrkontrollerna.

• Kasta sylten från 2015.

• Boka tandläkaren.

• Gör tidsomställningen till en ursäkt för champagnefrukost.

Källa: 1News

