Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början.
Ställ om klockan – och passa på att ställa om livet
I Nya Zeeland, som precis dragit igång sin sommartid, har man gjort det enkelt. Myndigheterna säger: testa brandvarnaren samtidigt. Smart. För det är ändå ingen som kommer ihåg om man ska fram eller tillbaka, men alla vet att brandvarnaren blinkar rött sen 2018.
Den svenska regeln om klockan – lika användbar som en fax
Fram med utemöblerna, tillbaka med vinterdäcken. Så säger man. Men när ställde du senast fram några utemöbler i mars. Eller bytte däck själv. Den här regeln funkar ungefär lika bra som att ge en tonåring rådet att “bara gå och lägga sig tidigare” för att få mer sömn.
Passa på att göra livet lite bättre
Tänk om vi gjorde som i Nya Zeeland, fast på svenskt vis. När vi ändå sitter där och trycker på mikrovågsugnens 22 små knappar kan vi lika gärna passa på att boka tandläkartiden vi skjutit upp i tre år. Byta batterier i fjärrkontrollen så att man slipper hoppa fram till tv:n som om man bodde på 80-talet. Eller varför inte – äntligen kasta ut den där burken med sylt från 2015 som gömmer sig längst bak i kylskåpet.
Tidsomställningen som relationsprov
Det finns få saker som skapar så mycket irritation i svenska hem som tidsomställningen. Partnern som säger “men mobilen ställer ju om sig själv” och den andra som hävdar “det är viktigt att ALLA klockor går rätt”. Plötsligt står två vuxna människor och bråkar över en väggklocka från Ikea för 199 kronor.
EU har bestämt om klockan – men ändå inte
Vi har hört det i flera år: EU ska avskaffa tidsomställningen. Men i Bryssel tar saker tid. De verkar hantera det här ungefär lika snabbt som SJ fixar sina signalfel. Så tills vidare får vi fortsätta vrida, vända och svära två gånger om året.
Gör det till en Perfect Weekend-tradition
Kanske är det ändå charmen. Att vi stannar upp, suckar och inser att vi fortfarande lever i en värld där tiden inte bara rullar i mobilen. Och varför inte göra något bra av det. Testa brandvarnaren. Boka en weekendresa. Eller bestäm er för att efter tidsomställningen ska ni alltid fira med champagnefrukost.
Det kanske inte gör oss piggare. Men det gör i alla fall sömnförlusten lite mer uthärdlig.
Perfect Weekend Guide till klockan och livet
• Testa brandvarnaren – den är viktigare än mikron.
• Byt batterier i fjärrkontrollerna.
• Kasta sylten från 2015.
• Boka tandläkaren.
• Gör tidsomställningen till en ursäkt för champagnefrukost.
Källa: 1News
