Erbjuds inte att bli vaccinerade

Nu har Frøbert tillsammans med Sacharias von Koch, läkare och forskare vid Lunds universitet, och kollegor från flera svenska sjukhus undersökt hur rekommendationen följs i svensk hjärtsjukvård.

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”När vi tittar på dödlighetssiffrorna i svensk rutinsjukvård stämmer de överens med resultaten i vår randomiserade studie. Det stärker tillförlitligheten i studiens resultat och gör den relevant även i rutinsjukvård”, berättar han.

Däremot visar det sig att vården i hög grad inte erbjuder vaccinationen.

”Att en behandling med dokumenterad överlevnadsvinst och högsta rekommendationsklass i internationella riktlinjer fortfarande inte införts som rutin är ett allvarligt underbetyg åt svensk hjärtsjukvård, säger Ole Frøbert.

Forskarna använde det svenska kvalitetsregistret Swedeheart och följde drygt 12 000 patienter som vårdats för hjärtinfarkt under fyra influensasäsonger 2021-2025.

Ingen av patienterna hade enligt registreringen fått säsongens influensavaccin före sjukhusvistelsen.

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”Betydligt lägre risk att dö”

När forskarna jämförde patienter med liknande riskfaktorer var dödligheten under det följande året 2,7 procent bland dem som vaccinerats och 4,9 procent bland dem som inte fått vaccin. Det innebär att vaccination var kopplad till en betydligt lägre risk att dö.

Resultaten ligger nära den tidigare IAMI-studien, där motsvarande siffror var 2,9 respektive 4,9 procent.

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”Att vi ser så liknande resultat i två olika studier stärker bilden av att influensavaccination är en viktig del av vården efter en hjärtinfarkt”, berättar Ole Frøbert.

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Efter en hjärtinfarkt kan risken att dö det närmaste året minska radikalt av att man vaccineras mot influensa. Ändå får bara sex procent vaccinet. (Foto: Jessica Gow /TT)

Sex procent fick influensavaccin

Trots rekommendationerna fick bara 760 av de drygt 12 000 patienterna influensavaccin under sjukhusvistelsen. Det motsvarar ungefär sex procent.

Bland patienterna som inte vaccinerades hade 85 procent inte ens erbjudits vaccin. Endast 1,5 procent tackade nej.

”Vi behöver bli bättre på att ta tillvara möjligheten att vaccinera patienterna medan de är inlagda. Det är ett enkelt sätt att erbjuda ett skydd som kan ha stor betydelse för deras hälsa”, säger Ole Frøbert.

Vaccinationen bör ges under sjukhusvistelsen, innan patienten skrivs ut. Därefter rekommenderas årlig influensavaccination. Biverkningarna är oftast lindriga och övergående, påpekar forskarna.

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