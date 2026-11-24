Finska hushåll kapade elförbrukningen med 40 procent

Vidare till Finland, där flera hushåll har hittat sätt att få ner sina elkostnader.

Ett av dem har minskat sin årliga elförbrukning från omkring 10 000 till under 6 000 kilowattimmar.

Förändringen började när hushållet bytte från fast elpris till spotpris. Plötsligt blev det viktigare att hålla koll på när tvättmaskinen kördes, bastun värmdes och maten lagades.

I en läsarenkät från finska Kotiliesi berättar andra hushåll om liknande knep. Några styr uppvärmningen till dygnets billigaste timmar, medan andra håller vissa rum svalare eller lagar större mängder mat åt gången.

Läs vidare: Så sänkte finska hushåll elförbrukningen med 40 procent. Dagens PS

Laga storkok för att slippa värma ugnen flera gånger är bara ett av flera tips från läsarna av den finska tidningen. (Foto: Damir K / Pexels)

Fyra personer skrev sig i Göteborgs stadshus

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Tillbaka till Sverige och Göteborg, där fyra nya invånare har valt några mindre vanliga adresser. Personerna har nämligen folkbokfört sig i stadens rådhus och stadshus.

Kommunen upptäckte saken när det började komma post till personer som ingen kände till.

Redan den 7 september kontaktades Skatteverket, men drygt två månader senare var de fyra fortfarande skrivna på adresserna. Ärendena hade då inte ens tilldelats någon handläggare.

Göteborgs stad har också försökt spärra adresserna, men det visade sig inte vara tillåtet enligt lagen.

Läs mer här: Folkbokföringsröran: Nu har fyra skrivit sig i stadshuset. Dagens PS

Elon Musk vill sätta små mobilmaster på hustaken

Och så till Elon Musk, som har nya planer för våra hustak.

Hans rymdbolag SpaceX vill börja tillverka små mobilmaster under 2027. Masterna ska placeras på byggnader och förbättra mobiltäckningen på platser där satellitsignalerna inte når fram.

Tanken är bland annat att komma åt de problem som uppstår när tak och väggar blockerar signalerna från Starlinks satelliter.

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Men tekniken väcker också frågor om personlig integritet.

Mobiloperatörer kan se var anslutna telefoner befinner sig och Starlink har dessutom ändrat sina villkor så att kunduppgifter kan användas för att träna AI-modeller, om användaren inte aktivt säger nej.

Bolaget samlar bland annat in positionsuppgifter och IP-adresser.

Läs vidare: Musk vill sätta pyttesmå antenner på ditt tak från 2027. Dagens PS

Halva veckan ledig – bara 500 kronor mindre i pension

Vi avslutar veckan med en nyhet för alla som börjar tröttna på att arbeta heltid.

Att halvera arbetstiden under de sista fem åren före pensionen behöver nämligen inte köra den framtida pensionen i botten.

Enligt pensionsexperten Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten kan fem års halvtidsarbete före 68 års ålder minska den sammanlagda pensionen med omkring två procent.

För den som annars skulle ha fått 25 000 kronor i pension innebär det ungefär 500 kronor mindre i månaden före skatt.

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Det finns också andra möjligheter att trappa ner.

En av dem är den så kallade 80/90/100-modellen, där man arbetar 80 procent, får 90 procent av lönen och samtidigt behåller full inbetalning till tjänstepensionen.

Läs mer här: Ta halva veckan ledigt i fem år – bara 500 kronor mindre i pension. Dagens PS

Läs också: Okända avdraget finns kvar – kan sänka din skatt. Dagens PS

Läs även: Pastor lurade investerare på 55 miljoner – bodde i miljonvilla. Realtid