Det är vägen framåt.

Det menar psykologen Mark Travers, som vill att vi förändrar vårt sätt att se på tidigare motgångar. I stället för att betrakta dem som misslyckanden ska vi identifiera vilka personliga styrkor som hjälpte oss att hantera dem, enligt Forbes.

Allt fler svenskar mår dåligt

I Sverige har andelen som uppger psykiska besvär ökat under 2000-talet.

Bland kvinnor mellan 16 och 29 år uppgav 37 procent 2024 att de kände sig ganska eller mycket stressade. Motsvarande siffra bland männen var 21 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt har många svenskar svårt att prata om hur de egentligen mår.

I en undersökning med drygt 12 000 personer uppgav nästan hälften att det skulle kännas svårt att berätta för någon om sin psykiska ohälsa.

Bland unga vuxna var siffran ännu högre – sex av tio.

”Att unga i högre grad än andra tycker att det är svårt att berätta kan vara ett tecken på att stigma fortfarande påverkar hur psykisk ohälsa uppfattas bland unga vuxna”, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.