Allt fler svenskar uppger att de lider av psykiska besvär som stress, oro och ångest. Samtidigt visar forskning att en enkel skrivövning på 20 minuter kan stärka självförtroendet och göra det lättare att nå sina mål.
Många svenskar mår dåligt – psykologens enkla knep tar 20 minuter
Många av oss ältar vad vi har gått igenom i livet, motgångar som varit negativa.
Vissa drar lärdom av motgångarna och försöker lära sig något av dem i stället.
Det är vägen framåt.
Det menar psykologen Mark Travers, som vill att vi förändrar vårt sätt att se på tidigare motgångar. I stället för att betrakta dem som misslyckanden ska vi identifiera vilka personliga styrkor som hjälpte oss att hantera dem, enligt Forbes.
Allt fler svenskar mår dåligt
I Sverige har andelen som uppger psykiska besvär ökat under 2000-talet.
Bland kvinnor mellan 16 och 29 år uppgav 37 procent 2024 att de kände sig ganska eller mycket stressade. Motsvarande siffra bland männen var 21 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.
Samtidigt har många svenskar svårt att prata om hur de egentligen mår.
I en undersökning med drygt 12 000 personer uppgav nästan hälften att det skulle kännas svårt att berätta för någon om sin psykiska ohälsa.
Bland unga vuxna var siffran ännu högre – sex av tio.
”Att unga i högre grad än andra tycker att det är svårt att berätta kan vara ett tecken på att stigma fortfarande påverkar hur psykisk ohälsa uppfattas bland unga vuxna”, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.
Vänd motgångar till styrkor
Vad händer då om vi förändrar vår syn på tidigare motgångar?
Psykologen Mark Travers vill att vi reflekterar över olika utmaningar som vi har tagit oss igenom i livet genom att skriva ner dem.
”Hur du förstår ditt förflutna kan forma vad du gör härnäst”, säger han.
Avsätt 20 minuter om dagen
Avsätt 20 minuter och välj en period i ditt liv som var särskilt utmanande.
Skriv ner vad du gick igenom och vilka egenskaper som hjälpte dig att hantera situationen.
Det kan handla om tålamod, envishet, mod eller förmågan att anpassa dig till nya omständigheter.
Fundera sedan på hur du kan använda samma egenskaper för att uppnå något du vill göra i dag. Det kan röra sig om att byta jobb, börja träna eller våga ta steget och starta eget.
Sluta se motgångar som misslyckanden
Många är rädda för motgångar i livet och ser tidigare sådana som personliga misslyckanden. Helt fel tänk, menar Travers.
”Med tiden kan det synsättet tära på självförtroendet och få framtiden att kännas mer begränsad”, säger han vidare.
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