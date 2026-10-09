Havregryn, rågbröd, rotfrukter och fet fisk. Den traditionella nordiska maten kan vara en nyckel till ett längre liv. En omfattande studie på över 64 000 svenskar visar att en hälsosam nordisk kost kan minska risken för förtida död.
Nordisk mat kan förlänga livet – ny studie på 64 000 svenskar
Medelhavskosten har länge hyllats för sina positiva hälsoeffekter som vi har lyft fram många gånger.
Men nu riktas forskarnas uppmärksamhet mot en annan kosthållning, betydligt närmare svenska matbord.
Den nordiska kosten bygger på livsmedel som traditionellt odlas och produceras i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.
Här ersätts olivolja med rapsolja, vitt bröd med råg och havre, och exotiska frukter med äpplen, päron och bär.
En ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition, pekar på att matvanorna kan bidra till ett längre liv.
Över 64 000 svenskar undersöktes
Forskare vid Aarhus universitet i Danmark har analyserat hälsouppgifter från 64 406 svenska män och kvinnor.
Materialet bygger på två stora svenska befolkningsstudier, med kostuppgifter insamlade vid flera tillfällen mellan 1997 och 2019.
Forskarna använde statistiska modeller för att uppskatta vad som skulle hända om deltagarna följde en hälsosam nordisk kost under 24 år.
Resultatet visade att risken att dö under perioden kunde vara omkring sex procent lägre jämfört med ett scenario utan särskilda kostförändringar.
Svensk forskning visar fler fördelar
Resultaten får stöd av tidigare forskning från Sverige.
I en studie vid Uppsala universitet undersöktes hur nordiska matvanor påverkade personer med typ 2-diabetes eller förstadier till sjukdomen.
Deltagarna fick bland annat byta vitt bröd och pasta mot gröt och rågbröd, använda rapsolja i stället för smör och äta mer fisk, bär och grönsaker.
Efter ett år hade deltagarna som följde den hälsosamma nordiska kosten förbättrat flera hälsomarkörer.
Forskarna betonar samtidigt att resultaten måste tolkas försiktigt.
Den nya studien bygger på statistiska antaganden och kan inte bevisa att nordisk kost i sig förlänger livet.
Forskarna kunde inte heller visa någon statistiskt säkerställd minskning av risken för allvarliga leversjukdomar.
Svensk fet fisk bra för hälsan
Däremot stärker resultaten bilden från tidigare studier: En kost rik på fullkorn, fisk, grönsaker och omättade fetter är kopplad till bättre hälsa.
För svenska konsumenter är slutsatsen uppmuntrande. Hälsosam mat behöver inte komma från Medelhavet. Många av råvarorna finns redan i svenska livsmedelsbutiker.
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