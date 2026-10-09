Nordisk mat kan förlänga livet – ny studie på 64 000 svenskar

Den nordiska kosten bygger på livsmedel som traditionellt odlas och produceras i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Här ersätts olivolja med rapsolja, vitt bröd med råg och havre, och exotiska frukter med äpplen, päron och bär.

En ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition, pekar på att matvanorna kan bidra till ett längre liv.

Över 64 000 svenskar undersöktes

Forskare vid Aarhus universitet i Danmark har analyserat hälsouppgifter från 64 406 svenska män och kvinnor.

Materialet bygger på två stora svenska befolkningsstudier, med kostuppgifter insamlade vid flera tillfällen mellan 1997 och 2019.

Forskarna använde statistiska modeller för att uppskatta vad som skulle hända om deltagarna följde en hälsosam nordisk kost under 24 år.

Resultatet visade att risken att dö under perioden kunde vara omkring sex procent lägre jämfört med ett scenario utan särskilda kostförändringar.