Alla pratar om kallbad, magnesium och att stänga av notiserna efter klockan 21. Men det mest underskattade biohacket är fortfarande gratis, portabelt och tillgängligt dygnet runt. Du andas redan. Frågan är bara hur dåligt du gör det.
Fem andetag som kan rädda ditt humör – och kanske ditt blodtryck
Modern forskning börjar nu bekräfta något yogalärare, munkar och äldre män i linnekostym på Östermalm sagt i årtionden: rätt andning kan lugna kroppen, sänka stressnivåerna och få hjärnan att sluta bete sig som en överbelånad och stressad daytrader.
Det handlar inte om att sitta i lotusställning och bli ett med universum. Det räcker ofta med några minuter om dagen. Forskare ser kopplingar till lägre nivåer av stresshormonet kortisol, bättre sömn, mindre ångest och ett lugnare nervsystem. Vilket i praktiken betyder att du kanske inte behöver svara aggressivt på mejlet från ekonomiavdelningen.
Vi andas som om vi jagas
Problemet är att många av oss andas för snabbt och för ytligt. Munnen öppen, axlarna uppdragna, mobilen i handen. Kroppen tolkar det som fara. Nervsystemet går in i kamp-eller-flyktläge trots att det enda hotet egentligen är ännu ett Teamsmöte.
Långsam andning genom näsan skickar motsatt signal. Kroppen fattar att den inte behöver överleva en savannattack före lunch.
Här är fem tekniker som faktiskt verkar fungera.
1. Cyclic sighing – vetenskapens favorit-suck
Det här är andningsvärldens motsvarighet till att lossa slipsen efter en dålig middag.
Du tar två snabba inandningar genom näsan och sedan en långsam utandning genom munnen. Upprepa i fem minuter.
Forskare vid Stanford har sett att just den här tekniken kan minska stress och förbättra humöret snabbare än klassisk mindfulness.
Det fina är att det känns lite som att kroppen själv vet vad den håller på med. Vi suckar ju redan naturligt när vi försöker lugna ner oss. Skillnaden här är att du gör det med flit istället för efter att ha läst elräkningen.
Andas rätt, slipp stress och somna snabbare
Att slappna av och somna kan ibland vara svårt, särskilt för den som är stressad, då kan andningstekniken i avslappningsövningen 4-7-8 vara till hjälp.
2. Box breathing – Navy Seals favorit
Fyra sekunder in. Fyra sekunder håll. Fyra sekunder ut. Fyra sekunder håll igen.
Sedan om.
Det låter som en tråkig fyrkant. Men tekniken används av Navy Seals inför pressade situationer och av människor som försöker överleva en tisdag i innerstan.
Det här är mindre spa och mer mental stridsvagn. Fokus, kontroll och lugn på samma gång.
Finn inre ro i Thailand – boka wellness på resan
The White Lotus-serien har gjort att ännu fler fått upp ögonen för wellness i Thailand. Nu vill fler boka massage och behandlingar i landet som rider på
3. 4-7-8-metoden – sömnens bästa vän
Andas in i fyra sekunder. Håll andan i sju. Andas ut i åtta.
Klart.
Tekniken används ofta mot ångest och sömnproblem. Den långa utandningen signalerar till kroppen att det är dags att varva ner. Lite som att hälla rödvin över ett Excel-ark.
Många använder den innan läggdags. Det är billigare än sömntabletter och ger färre konstiga drömmar.
4. Coherent breathing – lugn som träningsform
Här handlar det om rytm.
Fem sekunder in genom näsan. Fem sekunder ut. Ingen paus. Målet är ungefär sex andetag per minut.
Det kan låta löjligt långsamt första gången. Men efter några minuter börjar kroppen fatta poängen. Pulsen sjunker, tankarna lugnar sig och du slutar känna dig jagad av livet.
Forskare tror att tekniken kan förbättra hjärtats återhämtning och minska inflammation i kroppen.
5. A52-metoden – för dig som vill optimera allt
Fem sekunder in. Fem sekunder ut. Sedan håller du andan i två sekunder innan nästa andetag.
Det är coherent breathing med lite extra motstånd. Som padel för människor som redan spelar tennis.
Poängen är densamma: långsammare andning ger kroppen en chans att lugna ner sig på riktigt.
Perfect Weekend Guide: Så börjar du
Börja med tre minuter om dagen. Inte trettio. Ingen människa blir zen av att misslyckas med en ny rutin.
Andas genom näsan. Ner i magen. Långsamt.
Och framför allt: gör det innan livet spårar ur. Inte mitt i det.
Gör det här innan läggdags – för bättre sömn
I en tid där stress och högt tempo dominerar vardagen är det inte konstigt att det ibland kan vara svårt att varva ner på kvällen inför en god natts sömn.