Fem andetag som kan rädda ditt humör – och kanske ditt blodtryck

1. Cyclic sighing – vetenskapens favorit-suck

Det här är andningsvärldens motsvarighet till att lossa slipsen efter en dålig middag.

ANNONS

Du tar två snabba inandningar genom näsan och sedan en långsam utandning genom munnen. Upprepa i fem minuter.

Forskare vid Stanford har sett att just den här tekniken kan minska stress och förbättra humöret snabbare än klassisk mindfulness.

Det fina är att det känns lite som att kroppen själv vet vad den håller på med. Vi suckar ju redan naturligt när vi försöker lugna ner oss. Skillnaden här är att du gör det med flit istället för efter att ha läst elräkningen.

2. Box breathing – Navy Seals favorit

Fyra sekunder in. Fyra sekunder håll. Fyra sekunder ut. Fyra sekunder håll igen.

Sedan om.

Det låter som en tråkig fyrkant. Men tekniken används av Navy Seals inför pressade situationer och av människor som försöker överleva en tisdag i innerstan.

Det här är mindre spa och mer mental stridsvagn. Fokus, kontroll och lugn på samma gång.

ANNONS

3. 4-7-8-metoden – sömnens bästa vän

Andas in i fyra sekunder. Håll andan i sju. Andas ut i åtta.

Klart.

Tekniken används ofta mot ångest och sömnproblem. Den långa utandningen signalerar till kroppen att det är dags att varva ner. Lite som att hälla rödvin över ett Excel-ark.

Många använder den innan läggdags. Det är billigare än sömntabletter och ger färre konstiga drömmar.

Ett lugnt andetag kan vara skillnaden mellan sans och svara alla på ett mejl. (Foto: Canva)

4. Coherent breathing – lugn som träningsform

Här handlar det om rytm.

ANNONS

Fem sekunder in genom näsan. Fem sekunder ut. Ingen paus. Målet är ungefär sex andetag per minut.

Det kan låta löjligt långsamt första gången. Men efter några minuter börjar kroppen fatta poängen. Pulsen sjunker, tankarna lugnar sig och du slutar känna dig jagad av livet.

Forskare tror att tekniken kan förbättra hjärtats återhämtning och minska inflammation i kroppen.

5. A52-metoden – för dig som vill optimera allt

Fem sekunder in. Fem sekunder ut. Sedan håller du andan i två sekunder innan nästa andetag.

Det är coherent breathing med lite extra motstånd. Som padel för människor som redan spelar tennis.

Poängen är densamma: långsammare andning ger kroppen en chans att lugna ner sig på riktigt.

Andning är gratis. Vilket kanske förklarar varför så få influencers säljer det. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så börjar du

ANNONS

Börja med tre minuter om dagen. Inte trettio. Ingen människa blir zen av att misslyckas med en ny rutin.

Andas genom näsan. Ner i magen. Långsamt.

Och framför allt: gör det innan livet spårar ur. Inte mitt i det.