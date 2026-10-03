Att köra elbil har blivit en stor succé för många bilägare som prisar den tysta och följsamma körupplevelsen. Samtidigt som förarna njuter av sina eldrivna fordon vittnar en del passagerare om en oväntad baksida.
Elbilen gör passagerare åksjuka – läkare förklarar varför
Allt fler upplever nämligen åksjuka i elbilar vilket har satt fart på diskussionerna om varför den nya tekniken påverkar kroppen på ett annat sätt än traditionella bilar med förbränningsmotorer.
Experter och läkare som möter patienter med åksjuka påstår att de hör talas om problemet upprepade gånger. De märker en tydlig ökning av frågor kring illamående som uppstår i moderna fordon. Fenomenet har gjort att både forskare och tillverkare tittar närmare på hur bilarnas unika köregenskaper samspelar med människans sinnen, uppger BBC.
Experter: Det gör hjärnan förvirrad
En av de främsta orsakerna till att åksjuka uppstår i elbilar är frånvaron av det traditionella motorljudet och de vibrationer som tidigare har definierat bilfärder. När en bil rullar fram utan förbränningsmotor saknar hjärnan de ljudsignaler som normalt fungerar som en förvarning om vad som ska hända. Föraren har full koll på när gasen trycks ned eftersom de själva styr rörelsen men passagerarna kan bara gissa.
Datorer och elmotorer levererar kraften direkt vilket gör att accelerationen sker omedelbart och helt utan växlingar. Det skapar en sensorisk obalans där kroppens sinnen skickar motstridiga signaler till hjärnan. Ögonen och innerörat registrerar en rörelse medan de förväntade ljuden från motorn saknas helt.
Det här och körstilen spelar stor roll
En annan stark bidragande orsak är den så kallade regenerativa bromsningen som omvandlar bilens rörelseenergi till elektricitet när föraren släpper gasen. Funktionen gör att bilen saktar in mjukt men kraftigt så fort foten flyttas från gaspedalen. Det kan leda till en gungande rörelse som påminner om ständig inbromsning och gaspåslag i ett enda flöde.
”Det tvingar personen att kanske känna att de gungar fram och tillbaka under det där korta ögonblicket när bilens hastighet plötsligt ändras”, säger Dr Nicholas Hac, neurolog vid Northwestern Medicine i Chicago, skriver BBC.
Läkare förklarar att detta ofta förvärras om föraren har en ryckig körstil där gaspedalen används mer som en av och på-knapp. I äldre bilar maskerades sådana småvariationer av växellådor och motorns uppbyggnad. I en elbil blir minsta ojämnhet i körningen mycket mer påtaglig för den som sitter i baksätet.
Så kan du minska risken för åksjuka
Dr Bill Yates, som har forskat om åksjuka vid University of Pittsburgh, säger att forskningsmaterialet är ”ganska oklart i nuläget”.
”Det finns en del anekdotisk information, men inte många riktigt seriösa, omfattande studier gjorda än”, säger han i artikeln.
Bilindustrin följer utvecklingen noga och vissa tillverkare erbjuder numera inställningar för att justera hur kraftig den regenerativa bromsningen ska vara. Det går också att minska risken för illamående genom att undvika att stirra på en bildskärm eller telefon under färden.
I stället rekommenderas det att titta ut genom fönstret på horisonten för att ge hjärnan rätt signaler om färdriktningen.