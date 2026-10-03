Elbilen gör passagerare åksjuka – läkare förklarar varför

Det här och körstilen spelar stor roll

En annan stark bidragande orsak är den så kallade regenerativa bromsningen som omvandlar bilens rörelseenergi till elektricitet när föraren släpper gasen. Funktionen gör att bilen saktar in mjukt men kraftigt så fort foten flyttas från gaspedalen. Det kan leda till en gungande rörelse som påminner om ständig inbromsning och gaspåslag i ett enda flöde.

”Det tvingar personen att kanske känna att de gungar fram och tillbaka under det där korta ögonblicket när bilens hastighet plötsligt ändras”, säger Dr Nicholas Hac, neurolog vid Northwestern Medicine i Chicago, skriver BBC.

Läkare förklarar att detta ofta förvärras om föraren har en ryckig körstil där gaspedalen används mer som en av och på-knapp. I äldre bilar maskerades sådana småvariationer av växellådor och motorns uppbyggnad. I en elbil blir minsta ojämnhet i körningen mycket mer påtaglig för den som sitter i baksätet.

Så kan du minska risken för åksjuka

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Dr Bill Yates, som har forskat om åksjuka vid University of Pittsburgh, säger att forskningsmaterialet är ”ganska oklart i nuläget”.

”Det finns en del anekdotisk information, men inte många riktigt seriösa, omfattande studier gjorda än”, säger han i artikeln.

Bilindustrin följer utvecklingen noga och vissa tillverkare erbjuder numera inställningar för att justera hur kraftig den regenerativa bromsningen ska vara. Det går också att minska risken för illamående genom att undvika att stirra på en bildskärm eller telefon under färden.

I stället rekommenderas det att titta ut genom fönstret på horisonten för att ge hjärnan rätt signaler om färdriktningen.