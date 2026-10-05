Fler aktieberoende män söker hjälp – stoppknapp saknas

Mäklarna kan inte stänga av en kund

Handeln går inte heller att bromsa. Finansinspektionen vill att banker och nätmäklare bygger system som automatiskt upptäcker riskbeteende hos kunderna, med casinospelsbranschen som förebild, men branschen menar att verktyget saknas.

Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose, säger enligt Dagens PS tidigare rapportering att:

Vi har inte de regulatoriska verktyg som skulle krävas för att stoppa någon från att handla.

ANNONS

Enligt Finansinspektionens undersökningar litar en av fem i åldern 20 till 29 år på finansiell information från finfluencers.

Råden är en egen affär

Innehållet som driver handeln är samtidigt en egen intäktskälla. Kontot Stockrobber omsatte över 5,5 miljoner kronor under 2024, och svenska sparare förlorade under 2025 omkring 500 miljoner kronor på bedrägerier av det slaget, enligt SVT:s siffror som Realtid refererar till.

I juni varnade Finansinspektionen för 66 misstänkta bedrägeribolag riktade mot svenska småsparare via sociala medier, enligt Dagens PS tidigare rapportering.

Finansinspektionen har egna krav på yrkesgruppen: ekonomiska intressen ska redovisas, risker ska lyftas och direkta rekommendationer undvikas, eftersom rådgivning kräver tillstånd. Friskrivningen att innehållet inte är investeringsråd skyddar inte den vars inlägg i praktiken fungerar som rådgivning, skriver myndigheten.

Sedan den 1 mars 2026 är olovlig finansiell verksamhet, det vill säga verksamheter som kräver registrering hos Finansinspektionen eller som bedriver finansiell verksamhet som kräver tillstånd, kriminaliserad.

Läs även: DNB Carnegie spelade in avhoppares samtal – anmäls

Läs även: Magiska amuletter och cyberjakt ska skydda Japan mot hackare