Ekot rapporterar att fler unga killar söker hjälp för aktieberoende. Nätmäklarna saknar samtidigt verktyg för att stoppa en kund som handlar för mycket.
Fler aktieberoende män söker hjälp – stoppknapp saknas
Dagens PS har tidigare rapporterat att Finansinspektionen vill ha en spelpaus för aktiehandel. Hos behandlingsföretaget Spelfriheten sökte 631 personer hjälp för aktie- eller kryptomissbruk år 2022 och 1 108 året därpå, rapporterar SVT. Det är en ökning med 76 procent.
Allan Erdman, kommunikationschef på Spelfriheten, säger följande om innehållet i sociala medier:
De pratar sällan om riskerna utan fokuserar på budskap om hur lätt det är att tjäna pengar på aktier och krypto.
Stödlinjen har ingen kategori för aktier
Hur stort problemet är går inte att lista ut av den officiella statistiken. Stödlinjen, som drivs av Region Stockholm, registrerade drygt 3 000 verksamhetsrelevanta kontakter 2024, en ökning med 11 procent.
Bland dem som sökte stöd för eget spelande var 83 procent män, och nästan hälften av dem som gjorde linjens självtest var under 25 år. Aktiehandel redovisas inte som egen kategori, enligt Folkhälsomyndigheten. För 2025 redovisar Stödlinjen 2 940 kontakter, enligt årsrapporten.
Mäklarna kan inte stänga av en kund
Handeln går inte heller att bromsa. Finansinspektionen vill att banker och nätmäklare bygger system som automatiskt upptäcker riskbeteende hos kunderna, med casinospelsbranschen som förebild, men branschen menar att verktyget saknas.
Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose, säger enligt Dagens PS tidigare rapportering att:
Vi har inte de regulatoriska verktyg som skulle krävas för att stoppa någon från att handla.
Enligt Finansinspektionens undersökningar litar en av fem i åldern 20 till 29 år på finansiell information från finfluencers.
Råden är en egen affär
Innehållet som driver handeln är samtidigt en egen intäktskälla. Kontot Stockrobber omsatte över 5,5 miljoner kronor under 2024, och svenska sparare förlorade under 2025 omkring 500 miljoner kronor på bedrägerier av det slaget, enligt SVT:s siffror som Realtid refererar till.
I juni varnade Finansinspektionen för 66 misstänkta bedrägeribolag riktade mot svenska småsparare via sociala medier, enligt Dagens PS tidigare rapportering.
Finansinspektionen har egna krav på yrkesgruppen: ekonomiska intressen ska redovisas, risker ska lyftas och direkta rekommendationer undvikas, eftersom rådgivning kräver tillstånd. Friskrivningen att innehållet inte är investeringsråd skyddar inte den vars inlägg i praktiken fungerar som rådgivning, skriver myndigheten.
Sedan den 1 mars 2026 är olovlig finansiell verksamhet, det vill säga verksamheter som kräver registrering hos Finansinspektionen eller som bedriver finansiell verksamhet som kräver tillstånd, kriminaliserad.
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