Nya viktläkemedlet pressar ner vikten med närmare 30 procent

Nya resultat för personer med diabetes

Nu kommer dessutom resultat från TRIUMPH-2, som studerat personer med typ 2-diabetes och obesitas eller övervikt.

Även här sticker resultaten ut. På högsta dosen sjönk vikten med i genomsnitt 20,8 procent efter 80 veckor. 59,5 procent av deltagarna hade då ett BMI under 30.

Blodsockret förbättrades samtidigt kraftigt. Upp till 40 procent nådde ett HbA1c under 5,7 procent, vilket ligger under den diagnostiska gränsen för diabetes. Studien omfattade 1 152 deltagare och resultaten har publicerats i The Lancet.

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Det är särskilt intressant eftersom personer med typ 2-diabetes vanligtvis har svårare att gå ner kraftigt i vikt med läkemedelsbehandling.

Magproblem som illamående, diarré och kräkningar hör till de vanligaste biverkningarna även för retatrutid. (Foto: Canva)

Men det finns en baksida

Magproblem följer även med nästa generation.

I TRIUMPH-2 drabbades omkring en tredjedel av deltagarna på högsta dosen av diarré och 28 procent av illamående. Kräkningar och förstoppning förekom också. 7,7 procent på högsta dosen avbröt behandlingen på grund av biverkningar.

Och trots de spektakulära resultaten går det ännu inte att säga att retatrutid är bättre än alla andra viktläkemedel. Studier med olika patientgrupper kan inte jämföras rakt av och någon avgörande direkt duell mot dagens starkaste alternativ behövs innan den frågan får ett säkert svar.

Viktläkemedlen har på några få år flyttat gränsen för vad som anses vara en mycket stor medicinsk viktnedgång. (Foto: Canva)

Tidigast nästa steg 2027

Retatrutid är fortfarande ett försöksläkemedel och är inte godkänt för försäljning.

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Eli Lilly planerar att lämna in sin amerikanska ansökan till FDA under första kvartalet 2027. Någon svensk lansering är därför inte runt hörnet.

Men utvecklingen går fort. För några år sedan betraktades en viktnedgång på 15 procent med läkemedel som sensationell. Nu diskuterar forskarna nivåer över 25 och ibland 30 procent.

Badrumsvågen har blivit en av läkemedelsindustrins mest spännande slagfält.