Ett nytt viktläkemedel mot obesitas visar resultat som får dagens storsäljare Wegovy och Mounjaro att se ut som början på en betydligt större läkemedelsrevolution. I de senaste studierna har deltagare tappat över 20 procent av sin vikt – och bland personer utan diabetes närmare 30 procent. Men retatrutid går ännu inte att köpa på apoteket.
Nya viktläkemedlet pressar ner vikten med närmare 30 procent
Tre hormoner i samma spruta
Retatrutid utvecklas av amerikanska Eli Lilly, samma bolag som ligger bakom Mounjaro och Zepbound.
Skillnaden sitter i hur läkemedlet arbetar. Wegovy påverkar framför allt GLP-1-systemet och tirzepatid i Mounjaro och Zepbound påverkar GLP-1 och GIP. Retatrutid går ett steg längre och påverkar tre receptorer samtidigt: GLP-1, GIP och glukagon.
Det har gjort att läkemedlet ibland fått smeknamnet ”Godzilla” bland nästa generations viktläkemedel. Och siffrorna förklarar entusiasmen.
I den stora fas 3-studien TRIUMPH-1 fick personer med obesitas men utan diabetes retatrutid en gång i veckan. På den högsta dosen, 12 milligram, minskade deltagarna sin vikt med i genomsnitt 28,3 procent efter 80 veckor.
Nästan hälften tappade minst 30 procent av kroppsvikten. 65,3 procent hade efter behandlingen ett BMI under 30 och klassades därmed inte längre som personer med obesitas.
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Nya resultat för personer med diabetes
Nu kommer dessutom resultat från TRIUMPH-2, som studerat personer med typ 2-diabetes och obesitas eller övervikt.
Även här sticker resultaten ut. På högsta dosen sjönk vikten med i genomsnitt 20,8 procent efter 80 veckor. 59,5 procent av deltagarna hade då ett BMI under 30.
Blodsockret förbättrades samtidigt kraftigt. Upp till 40 procent nådde ett HbA1c under 5,7 procent, vilket ligger under den diagnostiska gränsen för diabetes. Studien omfattade 1 152 deltagare och resultaten har publicerats i The Lancet.
Det är särskilt intressant eftersom personer med typ 2-diabetes vanligtvis har svårare att gå ner kraftigt i vikt med läkemedelsbehandling.
Men det finns en baksida
Magproblem följer även med nästa generation.
I TRIUMPH-2 drabbades omkring en tredjedel av deltagarna på högsta dosen av diarré och 28 procent av illamående. Kräkningar och förstoppning förekom också. 7,7 procent på högsta dosen avbröt behandlingen på grund av biverkningar.
Och trots de spektakulära resultaten går det ännu inte att säga att retatrutid är bättre än alla andra viktläkemedel. Studier med olika patientgrupper kan inte jämföras rakt av och någon avgörande direkt duell mot dagens starkaste alternativ behövs innan den frågan får ett säkert svar.
Tidigast nästa steg 2027
Retatrutid är fortfarande ett försöksläkemedel och är inte godkänt för försäljning.
Eli Lilly planerar att lämna in sin amerikanska ansökan till FDA under första kvartalet 2027. Någon svensk lansering är därför inte runt hörnet.
Men utvecklingen går fort. För några år sedan betraktades en viktnedgång på 15 procent med läkemedel som sensationell. Nu diskuterar forskarna nivåer över 25 och ibland 30 procent.
Badrumsvågen har blivit en av läkemedelsindustrins mest spännande slagfält.
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