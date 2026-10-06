Ny studie: Cancer ökar snabbare bland yngre: "Tickande bomb"

Analysen från World Cancer Research Fund och som The Guardian berättar om visar på signifikanta ökningar av tidig cancer för sju olika cancertyper i England, fem typer i USA och fyra i Nederländerna.

Professor: ”Tickande tidsinställd bomb”

Även om cancer är vanligare i högre åldrar där medianåldern vid diagnos ligger över 60 år är den snabba ökningstakten bland yngre alarmerande.

Mark Lawler, professor i digital hälsa och ordförande i translationell cancergenomik vid Queen’s University Belfast, beskriver situationen som ”en tickande tidsinställd bomb som vi måste sprida så snabbt som möjligt, annars kommer siffrorna utan tvekan att fortsätta växa”.

Livsstilens roll och tidig upptäckt

Experter pekar på den växande globala fetmaepidemin, ohälsosam kost och brist på fysisk aktivitet som bidragande orsaker. Andra faktorer som nämns är alkoholkonsumtion, rökning och miljöexponeringar som föroreningar och kemikalier. Omkring 40 procent av alla cancerfall kopplas till sådana modifierbara riskfaktorer.

Samtidigt spelar ökad medvetenhet om symtom en roll eftersom människor i högre grad söker vård tidigt. Dr Giota Mitrou vid World Cancer Research Fund ser oroande på utvecklingen.

”Bakom varje siffra finns en person som drabbas av cancer tidigare än de själva, deras familj och ofta deras läkare skulle förvänta sig. Även om cancer fortfarande är mycket vanligare bland äldre vuxna, måste dessa förändrade mönster bland yngre generationer behandlas som en allvarlig prioritet för forskning och cancerförebyggande”, säger Giota Mitrou, berättar The Guardian.

Minskad rökning ger positiva effekter

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Ett tydligt ljuspunkt i rapporten är att lungcancern bland personer under 50 år har minskat i samtliga tre undersökta länder. Detta speglar den pågående nedgången av rökning i befolkningen.

Forskare och hälsomyndigheter betonar att mer forskning krävs för att helt förstå orsakerna bakom den tidiga cancerutvecklingen. I Storbritannien satsas det nu på omfattande studier för att närmare undersöka sambanden mellan riskfaktorer och tidig upptäckt.