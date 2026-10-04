Fasta onödigt – ny studie river upp gamla rutiner för blodprov

Flera miljoner provresultat har analyserats

Studien baseras på sjukhusdata från vuxna patienter insamlade mellan 2021 och 2023. Totalt analyserades över 9,7 miljoner provresultat från mer än 101000 patienter för att identifiera om fastatidens längd faktiskt gjorde någon mätbar skillnad.

Forskarna delade in patienternas fastatider i tre tydliga kategorier. Dessa var mindre än åtta timmar, åtta till tolv timmar samt mer än tolv timmar.

”Vår omfattande analys tyder på att de flesta rutinmässiga blodprover påverkas minimalt av kortvarig fasta, och fasta utöver 12 timmar var inte förknippad med meningsfulla ytterligare skillnader för något undersökt test”, förklarar studiens författare.

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Få undantag bekräftar regeln enligt forskarna

Resultaten visar att fastan visserligen har en viss funktion men bara för ett fåtal specifika ämnen. Av 121 analyserade ämnen var det endast tio som uppvisade skillnader som översteg etablerade prestandaspecifikationer beroende på om patienten hade fastat eller ej.

Bland dessa undantag märks glukos, triglycerider, leverenzymet gamma-glutamyltransferas samt lipas. Patienter som fastade i mindre än åtta timmar uppvisade högre värden på just dessa punkter.

För resten av de undersökta värdena spelade fastan ingen avgörande roll. Det innebär att kravet på att fasta i åtta timmar eller mer i många fall utgör en onödig påfrestning för patienten.

”Dessa fynd stöder platsspecifika snarare än enhetliga fastekrav”, skriver forskarna med en uppmaning om att vården bör gå mot en mer individanpassad och målinriktad förberedelse inför provtagningen.

Patienter får rådet att följa läkarens instruktioner

I en bifogad kommentar konstaterar kliniske biokemisten Liv Tybjærg Nordestgaard vid Köpenhamns universitetssjukhus att forskningen ger ett starkt stöd åt den ackumulerade bevisföringen om att fasta vid blodprovstagning ofta är överflödig.

Även om resultaten väcker stor uppmärksamhet inom den medicinska världen betyder inte detta att patienter bör sluta följa de instruktioner som lämnas av behandlande läkare.