Bantningspiller kan försämra hälsan: Ägg lanseras som lösning

Får inte i oss tillräckligt

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Viktminskning kan även leda till ett otillräckligt intag av livsnödvändiga näringsämnen, såsom proteiner, vitaminer, mineraler och fibrer.

”Vi har äntligen läkemedel som fungerar. Men vi saknar faktiskt studier som visar hur patienterna hanterar behandlingen. Detta skapar ett dilemma”, sammanfattar Mette Svendsen, klinisk nutritionist vid Oslo universitetssjukhus, läget hos Forskning.

Det är välkänt att det blir svårt att få i sig alla näringsämnen kroppen behöver om man äter väldigt lite mat.

Detta gäller även om man äter näringsrik mat i enlighet med kostråden, påpekar Svendsen.

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Svenska lösningen: Fler ägg

I Sverige lanserar branschorganisationen Svenska ägg en lösning och – du har redan gissat rätt – den har med ägg att göra.

Svenska ägg konstaterar också att allt fler använder viktminskningsläkemedel som dämpar aptiten och kan förändra matvanor.

”Men när portionerna blir mindre behöver kroppen fortfarande viktiga näringsämnen. Det sätter fokus på näringstäta livsmedel som ägg. En liten råvara med stort näringsvärde”, påpekar inte oväntat Svenska ägg.

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Fler ägg kan vara en del av lösningen, enligt äggbranschen som har sitt svar när viktminskning ifrågasätts av forskare för risker kring hälsan. (Foto: Svenska ägg)

Handeln kan tappa 24 miljarder

Den ökade användningen av viktminskningsläkemedel väntas påverka svenskarnas livsmedelskonsumtion.

Enligt Svensk handels rapport ”Läget i handeln 2026” kan utvecklingen innebära ett försäljningsbortfall på 24 miljarder kronor för dagligvaruhandeln under perioden 2026–2035.

Rapporten visar även att 84 procent av de tillfrågade läkemedelsanvändarna uppger att de köper mindre livsmedel efter behandlingsstart.

”Här har ägget mycket att erbjuda. Ett normalstort ägg innehåller omkring sju gram protein av hög kvalitet, tillsammans med flera viktiga vitaminer och mineraler som vitamin D, vitamin B12, selen och jod. Det gör ägget till ett näringsrikt alternativ även när aptiten är begränsad”, menar Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare hos Svenska ägg.

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