Bantningspiller kan försämra hälsan: Ägg lanseras som lösning

Medel för viktminskning får människor att äta mindre och kan påverka hälsan negativt. I Sverige lanseras ägg som en lösning.
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I vår tid av quick fix i stället för hållbara lösningar har träning, sund kost och Viktväktarna fått stå tillbaka för piller för viktminskning.
Läkemedel för viktminskning får människor att äta mindre, men forskare varnar för att bristen på aptit kan påverka hälsan negativt.
Läkemedel mot fetma, såsom Wegovy och Mounjaro, har gjort det möjligt för många att gå ner betydligt i vikt, viket i sig medför hälsofördelar.
Kostvanor, motion och rörelse, hållbara val i vardagen med mera som sundare alternativ för många är en diskussion – men det är inte den forskarna tar här.
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”Vi har inte hunnit med”
I stället menar de att de nya läkemedel vi börjat använda i stället för nya livsval, har etablerat sig snabbare än vi hunnit utveckla system för att ha koll på patienternas näringsstatus.
Dessa läkemedel verkar bland annat i hjärnan och de gör att vi känner oss mindre hungriga och hjälper oss nå mättnad snabbare, vilket leder till ett minskat matintag, skriver Forskning.no.
Forskarna hänvisar bland annat till en studie som visar att det totala energiintaget hos patienter som använde viktminskningsmedel i tablettform, minskade med 39 procent jämfört med dem som fick placebo.
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Får inte i oss tillräckligt
Viktminskning kan även leda till ett otillräckligt intag av livsnödvändiga näringsämnen, såsom proteiner, vitaminer, mineraler och fibrer.
”Vi har äntligen läkemedel som fungerar. Men vi saknar faktiskt studier som visar hur patienterna hanterar behandlingen. Detta skapar ett dilemma”, sammanfattar Mette Svendsen, klinisk nutritionist vid Oslo universitetssjukhus, läget hos Forskning.
Det är välkänt att det blir svårt att få i sig alla näringsämnen kroppen behöver om man äter väldigt lite mat.
Detta gäller även om man äter näringsrik mat i enlighet med kostråden, påpekar Svendsen.
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Svenska lösningen: Fler ägg
I Sverige lanserar branschorganisationen Svenska ägg en lösning och – du har redan gissat rätt – den har med ägg att göra.
Svenska ägg konstaterar också att allt fler använder viktminskningsläkemedel som dämpar aptiten och kan förändra matvanor.
”Men när portionerna blir mindre behöver kroppen fortfarande viktiga näringsämnen. Det sätter fokus på näringstäta livsmedel som ägg. En liten råvara med stort näringsvärde”, påpekar inte oväntat Svenska ägg.
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Handeln kan tappa 24 miljarder
Den ökade användningen av viktminskningsläkemedel väntas påverka svenskarnas livsmedelskonsumtion.
Enligt Svensk handels rapport ”Läget i handeln 2026” kan utvecklingen innebära ett försäljningsbortfall på 24 miljarder kronor för dagligvaruhandeln under perioden 2026–2035.
Rapporten visar även att 84 procent av de tillfrågade läkemedelsanvändarna uppger att de köper mindre livsmedel efter behandlingsstart.
”Här har ägget mycket att erbjuda. Ett normalstort ägg innehåller omkring sju gram protein av hög kvalitet, tillsammans med flera viktiga vitaminer och mineraler som vitamin D, vitamin B12, selen och jod. Det gör ägget till ett näringsrikt alternativ även när aptiten är begränsad”, menar Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare hos Svenska ägg.
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