Handelns nya skräck: Kunder som går ner i vikt

Minskar inköpen 6,8 procent

Genom att jämföra livsmedelsutgifter före och efter att konsumenter börjat använda viktminskningsmedicin noterar Svensk handel stora skillnader.

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Efter att ha börjat med viktminskningsmedicin minskade konsumenternas livsmedelsutgifter i genomsnitt med 6,8 procent under de följande sex månaderna.

Beroende på hur användningen av medicin utvecklas kan dagligvaruhandeln förlora mellan 18 och 37 miljarder kronor i försäljning det kommande decenniet, befarar man.

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”Har en stor påverkan”

”Att den ökade användningen av viktminskningsmedicin har en stor påverkan på handeln är självklart, men underrapporterat. Konsumenternas nya vanor innebär att dagligvaruhandeln behöver ställa om och uppdatera sitt erbjudande”, säger Svensk handels vd Sofia Larsen.

”Detta i sig är inget nytt, handeln har sedan urminnes tider anpassat sig efter kundens behov och så kommer ske även nu.”

Samtidigt har även det här myntet en annan sida, konstaterar hon.

”Man ska även komma ihåg att det finns delar av handeln som kan se fram emot ökad försäljning. Den viktiga modehandeln är ett exempel, inte bara genom nyförsäljning, utan också second hand”, påpekar Sofia Larsen.

”Vidare kan även handel med inriktning på skönhet och hälsa förvänta sig ett uppsving.”

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Kunder som använder medel för viktminskning och går ner i vikt, handlar 6,8 procent mindre mängd livsmedel. Det kan bli dyrt för handeln. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

Bättre nu – men inte bra

Hushållen har sedan 2020-talets inledning genomgått ett ekonomiskt stålbad, där hög inflation och räntehöjningar kraftigt försvagade köpkraften, och därmed också handeln, i Svensk handels beskrivning.

De senaste åren har läget ljusnat, men många konsumenter är fortsatt avvaktande, konstaterar organisationen.

”Vi gläds åt att det ekonomiska läget ljusnar. Men det är från väldigt låga nivåer. De utmaningar som drabbat såväl handelsföretag som konsumenter under de senaste sex åren har lämnat sina spår”, säger Sofia Larsen.

”Konsumenterna har inte glömt de senaste årens försvagande köpkraft, och sparar nu i ladorna för att kunna ta höjd för ytterligare räntehöjningar eller påverkan från omvärlden bortom vår kontroll.”

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