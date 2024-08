William – all bantnings fader

Han hade försökt allt. Den brittiske begravningsentreprenören testade varenda av 1800-talets modeflugor när det gäller att gå ned i vikt. Det var allt från frätande laxermedel till ångschampo.

Till slut hittade han en diet som fungerade. William Banting hade upptäckt världens första lågkolhydratdiet.

Den broschyr – Letter on Corpulence Addressed to the Public – han gav ut om sina rön, blev så populär att ordet ”bant” kom att användas som verb, i uttryck som ”Do you bant?”, första gången använt i The Times 1864.

I engelsktalande länder lever begreppet inte längre kvar, men på svenska har ”bantning” och att ”banta” blivit etablerade begrepp.

Ett yrke att dö för?

Som begravningsentreprenör var William Banting redan ett begrepp, mannen bakom kungliga begravningar och dignitärers hädanfärd. Men 1862 var William Banting nypensionerad och djupt olycklig.

Främsta skälet till depressionen var att Banting, 167 centimeter lång, vägde 92 kilo, det mesta på mitten, konstaterar Narratively.

”Av alla parasiter som påverkar mänskligheten jag känner till, kan jag inte föreställa mig någon mer plågsam än fetma”, skulle han senare skriva.

Han hade haft problem med vikten sedan 30-årsåldern och uppmanats av en läkarvän att ro på Themsen för att gå ner i vikt – men det fick honom bara att vilja äta som en häst.

”Jag var tvungen att unna mig,” erkände Banting, “och ökade följaktligen i vikt, tills min snälle gamle vän rådde mig att avstå från träningen”.