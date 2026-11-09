AI går olika råd till flickor, pojkar och unga kvinnor. Det gäller allt från yrkesval till hälsa, utseende och lön, visar en ny rapport.
AI:s råd till unga kvinnor: "Begär mindre i lön"
AI ger flickor och pojkar olika råd om allt från yrkesval till hälsa och utseende, enligt en ny internationell rapport från barnrättsorganisationen Plan International.
Den varnar för att AI riskerar att förstärka könsstereotyper och ojämlikhet. Även i Sverige syns könsskillnader, när flickor oftare än pojkar uppger att AI fått dem att känna sig otrygga.
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”Måste ta ett större ansvar”
”AI utvecklas snabbt, men lagstiftningen för att skydda flickor släpar efter. Regleringen får inte vara könsblind”, säger Plan Internationals globala chef Reena Ghelani.
”Regeringar och teknikföretag måste ta ett större ansvar för att skydda barn och unga mot diskriminering och andra risker, i stället för att lämna dem att själva hantera konsekvenserna.”
Den nya rapporten bygger på en internationell enkät med ungdomar från fyra kontinenter, en analys av uppgifter från drygt 3 500 spanska ungdomar samt tester av Chat GPT och en juridisk granskning.
I testerna fick Chat GPT svara på samma frågor utifrån olika användarprofiler. Resultaten visar att flickor och pojkar ofta får olika råd, vilka förstärker traditionella könsstereotyper.
Pojkar uppmuntras kräva högre lön
Skillnaderna syntes bland annat i råden om framtida yrkesval. Flickor fick oftare förslag på yrken inom vård och omsorg, som sjuksköterska eller arbete inom barnomsorg, medan pojkar oftare rekommenderades att bli läkare, ambulanssjukvårdare eller brandmän.
Även när det gäller lön skiljer sig råden åt. Chat GPT uppmuntrar oftare pojkar att vara självsäkra och ställa högre lönekrav.
När även etnicitet vägdes in blev skillnaderna större. I testerna fick exempelvis fiktiva användarprofiler som beskrevs som svarta kvinnor lägre löneförslag än motsvarande profiler som beskrevs som svarta män.
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Olika råd kring hälsa och idrott
Könsskillnader framkom även när Chat GPT testades med frågor om hälsa och utseende. I vissa svar till flickor varnade AI-verktyget för risker kopplade till ätstörningar, medan pojkar inte fick några sådana varningar.
Flickor rekommenderas också oftare lugnare motionsformer som promenader och dans, medan pojkar får förslag på styrketräning och tävlingsidrott.
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Stora brister i lagstiftningen
Rapporten, Same question, different answers: the gendered impacts of AI on young people, pekar även på stora brister i lagstiftningen kring AI.
I en granskning av 103 lagar och regelverk i bland annat EU, Storbritannien och USA framkom att inget av dem kombinerade ett tydligt skydd för flickor med effektiva åtgärder för att säkerställa att reglerna följs.
Endast ett av regelverken behandlar ungdomar som en särskild grupp.
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