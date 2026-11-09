AI:s råd till unga kvinnor: "Begär mindre i lön"

Den varnar för att AI riskerar att förstärka könsstereotyper och ojämlikhet. Även i Sverige syns könsskillnader, när flickor oftare än pojkar uppger att AI fått dem att känna sig otrygga.

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”Måste ta ett större ansvar”

”AI utvecklas snabbt, men lagstiftningen för att skydda flickor släpar efter. Regleringen får inte vara könsblind”, säger Plan Internationals globala chef Reena Ghelani.

”Regeringar och teknikföretag måste ta ett större ansvar för att skydda barn och unga mot diskriminering och andra risker, i stället för att lämna dem att själva hantera konsekvenserna.”

Den nya rapporten bygger på en internationell enkät med ungdomar från fyra kontinenter, en analys av uppgifter från drygt 3 500 spanska ungdomar samt tester av Chat GPT och en juridisk granskning.

I testerna fick Chat GPT svara på samma frågor utifrån olika användarprofiler. Resultaten visar att flickor och pojkar ofta får olika råd, vilka förstärker traditionella könsstereotyper.

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