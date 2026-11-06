Forskare i Storbritannien har undersökt flera hundra år gamla människotänder för att förstå hur klimatförändringar kan ha påverkat människors hälsa. Studien tyder på att minskad solaktivitet och vulkanutbrott kan ha bidragit till sämre hälsa.
Barn blev sjuka före industrins genombrott – klimatet kan vara förklaringen
Vi har redan berättat om en klimatparadox – där människan tidigare kan ha stoppat en ny istid genom fler utsläpp.
Solen påverkar hur vi mår i stor utsträckning, där lite solljus på vintern leder till att många blir hängiga och trötta.
Kolröken skymde solen
När Storbritannien industrialiserades under 1700- och 1800-talen förändrades människors liv i grunden. Fabriker växte fram, städerna fylldes av kolrök och många familjer levde i trånga bostäder.
Solens strålar kunde ibland inte tränga igenom de tjocka molnen av kolrök, i ett land som bekant till stor del redan är molnigt en stor del av tiden.
Barn drabbades ofta av engelska sjukan, rakit, som bland annat kan orsaka missbildningar i skelettet till följd av D-vitaminbrist.
Tidigare har forskare framför allt kopplat sjukdomen till fattigdom, luftföroreningar och dåliga levnadsförhållanden, enligt Euronews.
Men att barnen led av D-vitaminbrist kan även ha berott på klimatförändringar.
Det är en möjlig förklaring som lyfts fram i en ny studie, publicerad i tidskriften Frontiers in Environmental Archaeology.
Vulkanutbrott kan ha försämrat hälsan
Den minskade tillgången till solljus kan delvis ha berott på vulkanutbrott, som alltså i sin tur kan ha bidragit till sämre hälsa för de brittiska barnen.
Under perioden befann sig Europa i slutet av den så kallade lilla istiden, då klimatet var kallare än under stora delar av dagens klimatperiod.
Stora vulkanutbrott kunde sprida partiklar i atmosfären och minska mängden solljus som nådde jordytan. Samtidigt förekom perioder med låg solaktivitet.
Kallare och regnigare väder kan dessutom ha fått människor att tillbringa mer tid inomhus och täcka huden med mer kläder.
Gamla tänder avslöjar D-vitaminbrist
Forskarna undersökte 30 tänder från 21 människor som begravdes på kväkarnas kyrkogård Coach Lane i North Shields i nordöstra England mellan 1711 och 1829.
Genom att analysera förändringar i tandbenet kunde forskarna identifiera störningar i tändernas utveckling som kan tyda på D-vitaminbrist under barndomen.
Tidigare undersökningar av skelett från kyrkogården hade dessutom visat tecken på engelska sjukan hos 44 procent av de undersökta unga individerna.
”De flesta som begravdes på Coach Lane levde under perioder då miljöförhållandena påverkade tillgången till UV-ljus. Det kan förklara den höga förekomsten av engelska sjukan och skador på tandbenet”, säger Ellen Kendall, forskare vid Durham University, i ett pressmeddelande.
Det bevisar inte att klimatet orsakade sjukdomarna, men pekar på att klimatförhållandena kan ha spelat en roll.
Klimatförändringar är inget nytt
Att göra studier som blickar tillbaka i tiden är viktigt när forskare vill kunna förklara vad som sker på klimatområdet längre fram.
”Vi tänker på klimatinstabilitet som en modern utmaning, men det är egentligen inget nytt problem för mänskligheten”, säger Ellen Kendall.
”Oavsett om det handlar om pandemier, ekonomiska kriser eller klimatförändringar är det viktigt att förstå hur människor har anpassat sig till liknande problem tidigare”, säger hon vidare.
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