Sitta eller stå när du kissar? Nu har forskarna testat

Men spelar det egentligen någon roll för kroppen? Kan sättet man sitter eller står på påverka urinflödet? Det ville forskare vid Colombian Urology Research Group ta reda på. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Neurourology and Urodynamics jämförde de hur 52 friska män kissade sittande respektive stående.

52 män fick kissa både sittande och stående

Forskarna rekryterade 52 friska män mellan 18 och 39 år. Samtliga fick kissa både sittande och stående, men ordningen lottades för att minska risken att den påverkade resultaten. Det gick minst ett dygn mellan försöken.

Mätningarna omfattade urinstrålens högsta hastighet, hur mycket urin deltagarna kissade ut och hur lång tid det tog innan strålen nådde sitt högsta flöde. När resultaten jämfördes syntes ingen statistiskt säkerställd skillnad i vare sig urinflödets högsta hastighet eller mängden urin. För de friska, yngre männen tycktes kroppsställningen alltså inte spela någon större roll för just dessa mått.

En liten skillnad fanns dock. När männen stod upp tog det i genomsnitt drygt tre sekunder längre innan urinstrålen nådde sin högsta hastighet. Forskarna bedömer att skillnaden sannolikt saknar medicinsk betydelse, bland annat eftersom resultatet delvis påverkades av en enskild deltagare.

Studien, som publicerades den 13 oktober 2026, är den första randomiserade jämförelsen av det här slaget med en särskild analys av om urinflödet är likvärdigt i båda ställningarna.

Men 52 deltagare är ett litet underlag. Forskarna kunde inte heller statistiskt fastställa att sittande och stående ger exakt likvärdiga resultat. Studien säger dessutom ingenting om hur mycket urin som blev kvar i blåsan efter toalettbesöket, eftersom just det inte mättes.