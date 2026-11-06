Ska män stå upp eller sitta ner när de kissar? Frågan har diskuterats i åratal, ofta med fokus på renlighet och vem som får städa toaletten. Men det finns också en medicinsk aspekt. Nu har forskare testat båda alternativen, och resultatet ger ett ganska oväntat besked.
Sitta eller stå när du kissar? Nu har forskarna testat
Toalettvanor är märkligt laddade för att handla om något vi alla gör flera gånger om dagen. I Tyskland är det exempelvis betydligt vanligare att män sitter ner när de kissar än i USA. En internationell undersökning från 2023 visade att omkring 40 procent av de tyska männen vanligtvis satt ner, jämfört med ungefär 10 procent av amerikanerna.
Men spelar det egentligen någon roll för kroppen? Kan sättet man sitter eller står på påverka urinflödet? Det ville forskare vid Colombian Urology Research Group ta reda på. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Neurourology and Urodynamics jämförde de hur 52 friska män kissade sittande respektive stående.
52 män fick kissa både sittande och stående
Forskarna rekryterade 52 friska män mellan 18 och 39 år. Samtliga fick kissa både sittande och stående, men ordningen lottades för att minska risken att den påverkade resultaten. Det gick minst ett dygn mellan försöken.
Mätningarna omfattade urinstrålens högsta hastighet, hur mycket urin deltagarna kissade ut och hur lång tid det tog innan strålen nådde sitt högsta flöde. När resultaten jämfördes syntes ingen statistiskt säkerställd skillnad i vare sig urinflödets högsta hastighet eller mängden urin. För de friska, yngre männen tycktes kroppsställningen alltså inte spela någon större roll för just dessa mått.
En liten skillnad fanns dock. När männen stod upp tog det i genomsnitt drygt tre sekunder längre innan urinstrålen nådde sin högsta hastighet. Forskarna bedömer att skillnaden sannolikt saknar medicinsk betydelse, bland annat eftersom resultatet delvis påverkades av en enskild deltagare.
Studien, som publicerades den 13 oktober 2026, är den första randomiserade jämförelsen av det här slaget med en särskild analys av om urinflödet är likvärdigt i båda ställningarna.
Men 52 deltagare är ett litet underlag. Forskarna kunde inte heller statistiskt fastställa att sittande och stående ger exakt likvärdiga resultat. Studien säger dessutom ingenting om hur mycket urin som blev kvar i blåsan efter toalettbesöket, eftersom just det inte mättes.
Vid prostatabesvär kan sittande vara bättre
För män som har svårt att kissa ser bilden annorlunda ut.
Redan 2014 publicerade nederländska forskare en genomgång av elva studier där de jämförde sittande och stående toalettbesök. Hos friska män hittade de inga tydliga skillnader. Men bland män med besvär från de nedre urinvägarna fanns en fördel med att sitta ner.
I genomsnitt blev omkring 25 milliliter mindre urin kvar i blåsan efter toalettbesöket när männen satt. Skillnaden var statistiskt säkerställd, medan förändringarna i urinstrålens hastighet och tiden det tog att kissa var mer osäkra. En möjlig förklaring är att musklerna i bäckenbotten lättare slappnar av i sittande ställning. Det skulle kunna göra det enklare att tömma blåsan, särskilt om urinflödet redan är påverkat.
Besvären blir vanligare med åren. Prostatan sitter strax under urinblåsan och omsluter urinröret. När den växer kan urinröret klämmas ihop, vilket gör att strålen blir svagare och det tar längre tid att kissa. Enligt 1177 har ungefär hälften av alla män över 60 år en förstorad prostata. Alla får inte besvär, men vissa behöver kissa oftare, har svårt att komma igång eller upplever att blåsan aldrig blir riktigt tom.
Det kan också bli en fråga om nattsömn. Upprepade toalettbesök gör att natten hackas sönder, och det är inte alltid lätt att somna om. Hur känslig sömnen är för störningar har också uppmärksammats i en artikel om varför vi ofta sover sämre första natten på hotell.
Att prova att sitta ner kan vara ett enkelt sätt att se om det känns lättare att tömma blåsan. Men ihållande problem med svag urinstråle, täta trängningar eller svårigheter att kissa bör undersökas av vården. Vid kraftig buksmärta och svårigheter att kissa behöver man söka vård genast.
Ett argument som forskarna inte behövde mäta
Sedan finns förstås badrumsfrågan. När män kissar stående kan droppar stänka utanför toaletten, även om man är väldigt noga med träffsäkerheten. Sittande toalettbesök minskar risken för stänk, vilket kan vara ett fullt tillräckligt argument för många.
Den colombianska forskargruppen undersökte däremot varken städbehov, skvättmönster, relationer eller vem som fäller upp toalettlocket. Deras experiment handlade om urinflödet, och för friska män under 40 år hittade de ingen tydlig medicinsk vinnare mellan sittande och stående.
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