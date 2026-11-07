Färdigscrollat: TikTok hotas av EU-böter för För dig-flödet

Tredje anmärkningen i år

I februari ansåg kommissionen att Tiktok hade en beroendeframkallande design, skrev Dagens PS. Tiktok kallade då slutsatserna kategoriskt felaktiga och helt grundlösa, rapporterade Euronews. I juli fick bolaget kritik för att minderårigas konton inte skyddas tillräckligt.

Tiktok avvisar EU-kommissionen även denna gång. Tiktok tycker att påståendena är felaktiga och ger en skev bild av hur plattformen är byggd och hur bolaget arbetar med användarnas säkerhet, skriver plattformen i ett uttalande, enligt Reuters.

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Svenska föräldrar oroar sig

Bland gymnasieungdomar använde 78 procent Tiktok 2025, medan användningen bland lågstadiebarn har minskat sedan 2023, enligt Internetstiftelsen. Av föräldrarna till barn mellan 8 och 19 år oroar sig 85 procent för att inte kunna skydda sitt barn på nätet.

Algoritmer kan förstärka exponeringen för innehåll som ökar risken för symtom på ätstörningar genom att visa mer av samma typ, enligt en kunskapsöversikt från Mediemyndigheten. Jan-Olof Lind, generaldirektör på Mediemyndigheten, sa i maj:

Rapporten visar att sociala medier kan vara en viktig plats för gemenskap, men också att vissa flöden och nätmiljöer verkar förstärka psykisk ohälsa hos unga som redan är sårbara. Det understryker behovet av ett gemensamt ansvar från både plattformar och samhället i stort.

Utredning föreslår 15-årsgräns

En statlig utredning föreslog i juni att barn inte ska få använda sociala medier i inloggat läge före det år de fyller 15, enligt regeringen. I september fick Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att föreslå hur en teknisk lösning för digital åldersverifiering ska kunna utvecklas, enligt regeringen. Jakob Forssmed, socialminister, sa i pressmeddelandet:

Små barn utsätts i dag för algoritmstyrda sociala medier. Det är ett synnerligen riskfyllt experiment med deras hälsa och framtid, och med tydliga negativa konsekvenser för deras mående här och nu.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn mellan 13 och 18 år använder skärm på fritiden högst 2 till 3 timmar om dagen, enligt 1177. Det blir 14-21 timmar i veckan.

År 2009 ägnade barn i början av skolåldern i genomsnitt något mer än två timmar i veckan åt internet. Först i tonåren blev det mer än tio timmar i veckan, enligt Internetstiftelsen.

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