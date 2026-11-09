Håroljor, laserhjälmar och hårtransplantationer som säljs som semesterpaket. Män som vill behålla håret möter en uppsjö av behandlingar, men det vetenskapliga stödet varierar kraftigt.
Män betalar dyrt för att behålla håret – experterna pekar ut vad som fungerar
Hårfästet kryper uppåt, hjässan blir tunnare och plötsligt verkar Instagram veta precis vad som behövs. Flödet fylls av rosmarinolja, avancerade serum, ljusbehandlingar och kliniker som erbjuder hårtransplantationer i Turkiet.
Jakten på ett ungdomligare utseende är varken ny eller ett enbart kvinnligt fenomen. Inom skönhetsindustrin säljs allt fler behandlingar med löften om att bromsa åldrandets synliga tecken. Håravfall har blivit ännu ett område där medicinska metoder konkurrerar med produkter vars effekt är betydligt svårare att bedöma.
Den danske journalisten John Christopher Correll, 46, började undersöka marknaden när han märkte att håret på hjässan hade förlorat en del av sin tidigare fyllighet. För Børsen besökte han två hårkliniker i Köpenhamn, där experterna granskade hans hårbotten och diskuterade möjliga behandlingar.
På Hårklinikken fick han se sina hårsäckar förstorade på en skärm. Håret i nacken var kraftigt, men på hjässan producerade många hårsäckar betydligt tunnare strån. Klinikens grundare Lars Skjøth bedömde att Correll kunde förlora ytterligare omkring 30 procent av håret under de kommande tio åren.
Det var en uppskattning för just hans hårbotten, inte en säker medicinsk prognos. Skjøth driver dessutom en verksamhet som säljer behandlingar mot håravfall, något som gör det relevant att skilja hans bedömning från oberoende medicinsk rådgivning.
När hårsäckarna börjar krympa
Ärftligt håravfall, androgen alopeci, är den vanligaste orsaken till att män gradvis tappar håret. Vissa hårsäckar är genetiskt känsliga för dihydrotestosteron, DHT, ett hormon som får dem att krympa. Hårstråna blir tunnare och tillväxtfasen kortare, tills hårväxten i vissa områden kan upphöra.
På Pilorum Hårklinik i Köpenhamn berättade sjuksköterskan och verksamhetschefen Tanja Holm Andersen att män söker hjälp redan i 20-årsåldern. Kliniken får även förfrågningar från föräldrar till tonårspojkar, även om den inte behandlar personer under 18 år. Tidpunkten spelar roll, förklarade Andersen för John Christopher Correll och Børsen. Det går att stimulera hårsäckar som fortfarande producerar hår, medan möjligheterna är betydligt mer begränsade när hårsäckarna inte längre fungerar.
Alla som tappar hår har dock inte ärftligt håravfall. Sjukdom, stress och vissa läkemedel kan orsaka tillfällig uttunning. Enligt 1177 växer håret ofta tillbaka när den bakomliggande orsaken försvinner, vilket gör det viktigt att förstå varför håret faller av innan en behandling påbörjas.
Två läkemedel har bäst dokumenterad effekt
Bland de många produkter som säljs mot ärftligt håravfall finns två läkemedel med etablerat vetenskapligt stöd: Minoxidil och finasterid.
Minoxidil används utvärtes i hårbotten och finns receptfritt på svenska apotek. Det kan stimulera hårväxten och bromsa uttunningen, men resultatet varierar. Behandlingen behöver fortsätta för att effekten ska bestå, och det kan dröja flera månader innan någon förbättring märks.
Finasterid är receptbelagt och verkar genom att minska bildningen av DHT. Läkemedlet kan bromsa ärftligt håravfall hos män, men har också biverkningsrisker. Efter en europeisk säkerhetsgranskning har Läkemedelsverket skärpt informationen om risken för nedstämdhet, depression och självmordstankar. Sexuella biverkningar kan också förekomma. Patienter som behandlas mot håravfall ska avbryta behandlingen och kontakta läkare om de upplever nedstämdhet, depression eller självmordstankar.
Det medicinska kunskapsstödet från 1177 (används som stöd för vårdpersonal) beskriver läkemedlens effekt som måttlig. Det är en betydligt försiktigare formulering än de löften om kraftig hårväxt som ofta förekommer i marknadsföringen.
Serum och blodplasma säljs med stora förhoppningar
Utanför de etablerade läkemedlen är behandlingsutbudet omfattande. Rosmarinolja, peptider, specialanpassade serum och olika ljusbehandlingar marknadsförs som alternativ för män som vill undvika läkemedel eller kirurgi.
PRP, platelet-rich plasma, är en annan metod som förekommer på hårkliniker. Patientens blod centrifugeras för att koncentrera blodplättarna, varefter plasman injiceras i hårbotten. Forskning har undersökt om behandlingen kan förbättra hårväxten, men resultaten varierar och underlaget är mindre säkert än för de etablerade läkemedlen.
Hos Pilorum används PRP framför allt i samband med hårtransplantationer, berättade Tanja Holm Andersen för Børsen.
Även hårtransplantationer har begränsningar. Vid operationen flyttas hårsäckar från områden med tätare hårväxt, vanligen bakhuvudet, till delar av hårbotten där håret har tunnats ut. Resultatet kan bli långvarigt, men ingreppet stoppar inte fortsatt håravfall i de hårsäckar som inte har flyttats.
I Sverige utförs transplantationerna privat och bekostas av patienten själv.
Prognosen följdes av ett köp
Under sitt besök hos Hårklinikken fick Correll inte bara en bedömning av hur hans håravfall kunde utvecklas. Han presenterades också för klinikens eget serum, som anpassas efter kundens hårbotten och används regelbundet under lång tid.
Det väcker en relevant fråga om den kommersiella rådgivningen: Hur ska en kund värdera en framtidsprognos när samma verksamhet erbjuder en produkt som påstås kunna förbättra situationen?
Att kliniken säljer behandlingar gör inte automatiskt dess bedömning felaktig. Däremot är en prognos om framtida håravfall svår att kontrollera, och enskilda före- och efterbilder kan inte visa hur stor effekt ett serum har jämfört med ingen behandling alls. För att fastställa det behövs kontrollerade studier där resultaten jämförs med en lämplig kontrollgrupp. Børsens reportage redovisar ingen sådan oberoende prövning av det serum Correll erbjuds.
Trots osäkerheten bestämde han sig för att prova produkten. I slutet av reportaget beskriver han sin nya rutin: Varannan dag tvättar han håret och masserar därefter in serumet i hårbotten. Något behandlingsresultat hade han ännu inte hunnit se.
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