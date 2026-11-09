Män betalar dyrt för att behålla håret – experterna pekar ut vad som fungerar

Jakten på ett ungdomligare utseende är varken ny eller ett enbart kvinnligt fenomen. Inom skönhetsindustrin säljs allt fler behandlingar med löften om att bromsa åldrandets synliga tecken. Håravfall har blivit ännu ett område där medicinska metoder konkurrerar med produkter vars effekt är betydligt svårare att bedöma.

Den danske journalisten John Christopher Correll, 46, började undersöka marknaden när han märkte att håret på hjässan hade förlorat en del av sin tidigare fyllighet. För Børsen besökte han två hårkliniker i Köpenhamn, där experterna granskade hans hårbotten och diskuterade möjliga behandlingar.

På Hårklinikken fick han se sina hårsäckar förstorade på en skärm. Håret i nacken var kraftigt, men på hjässan producerade många hårsäckar betydligt tunnare strån. Klinikens grundare Lars Skjøth bedömde att Correll kunde förlora ytterligare omkring 30 procent av håret under de kommande tio åren.

Det var en uppskattning för just hans hårbotten, inte en säker medicinsk prognos. Skjøth driver dessutom en verksamhet som säljer behandlingar mot håravfall, något som gör det relevant att skilja hans bedömning från oberoende medicinsk rådgivning.

När hårsäckarna börjar krympa

Ärftligt håravfall, androgen alopeci, är den vanligaste orsaken till att män gradvis tappar håret. Vissa hårsäckar är genetiskt känsliga för dihydrotestosteron, DHT, ett hormon som får dem att krympa. Hårstråna blir tunnare och tillväxtfasen kortare, tills hårväxten i vissa områden kan upphöra.

På Pilorum Hårklinik i Köpenhamn berättade sjuksköterskan och verksamhetschefen Tanja Holm Andersen att män söker hjälp redan i 20-årsåldern. Kliniken får även förfrågningar från föräldrar till tonårspojkar, även om den inte behandlar personer under 18 år. Tidpunkten spelar roll, förklarade Andersen för John Christopher Correll och Børsen. Det går att stimulera hårsäckar som fortfarande producerar hår, medan möjligheterna är betydligt mer begränsade när hårsäckarna inte längre fungerar.

Alla som tappar hår har dock inte ärftligt håravfall. Sjukdom, stress och vissa läkemedel kan orsaka tillfällig uttunning. Enligt 1177 växer håret ofta tillbaka när den bakomliggande orsaken försvinner, vilket gör det viktigt att förstå varför håret faller av innan en behandling påbörjas.