I hård konkurrens: Coops största svenska fiasko

Eftertankens kranka blekhet?

Det höll förstås inte. Det insåg man snart och lanserade, möjligen något desperat, nästa lågprisprofil, X:tra-butikerna.

ANNONS

”Vi ska ha 32 butiker i X:-tra-formatet innan sommaren och 70 innan året är slut och det formatet tror jag mycket på”, sade Marie Nygren, då vd för Coop Sverige när jag intervjuade henne 2022.

Då berättade hon också om sin start inom kooperationen en gång i tiden.

”Jag började som trainee och då var linjen att man skulle hamna på en post som Domus-chef”, berättade Nygren.

”Dagen efter att jag börjat som trainee stod det på löpsedlarna att Domus-varuhusen skulle läggas ned.”

Det kan ha varit ett omen.

Blodapelsinens grymma död – och rysstekens. Dagens PS

Nästan var fjärde butik borta

Av de 162 Netto-butiker man tog över har 37 stycken, 22,8 procent, försvunnit.

”Det måste vara ett hårt ekonomiskt slag att så många butiker försvunnit. Det tyder på en bristande analys vid köpet eller att driften har varit svårare än vad man tänkt sig”, säger Ulf Johansson hos Di.

ANNONS

Kanske skulle Coop ha funderat lite på varför de danska ägarnas, Salling Group, var så ivriga att sälja Netto-kedjan?

Ica, som ägde 50 procent av Netto då, var med om att etablera första butiken i Trelleborg men tvingade sedan sin partner att öppna butiker i lägen som inte störde Icas egna butiker – alltså en strategi tvärs emot den Coop valde.

Rikaste finansmannen stämmer sin egen advokat. Dagens PS

Coop köpte Netto men köpet av kedjan slutade i ett rejält fiasko, bland annat sedan man upptäckt hur många butiker som låg granne med Coops egna. (Foto: Johan Nilsson /TT)

Lyftet blev en kvarnsten

Sedan köpet har – på de sju år som gått – inte bara stängt 37 butiker utan dessutom konverterat 54 butiker två gånger, först från Netto till Coop och sedan till Xtra.

”Coop var ute efter nya affärslägen när de köpte Netto, men många av butikerna hade inga ’Coop-lägen’. Coop var antingen tvungna att stänga butiker eller skapa något annat för att försöka behålla kunderna som handlade hos Netto”, konstaterar Ulf Johansson.

De 70 Xtra-butiker Marie Nygren trodde på vid utgången av 2022 är i dag 58, av vilka 54 tidigare varit Netto/Coop-butiker.

Sammanfattningen? Netto-kedjan blev inget lyft för Coop utan en ny kvarnsten om halsen.

ANNONS

Några vinnare? Definitivt. Salling Group blev av med nyss nämnda kvarnsten och Ica fick se vad som en gång varit dess största konkurrent ta ännu ett steg mot titeln ”Sveriges mest misskötta varumärke”.

Det kan vara det sämsta Netto-resultat svenskt näringsliv har skådat.

Strid om trosor avgjord i hovrätten: ”Vi är mycket förvånade”. Dagens PS